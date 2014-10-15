Nexus 6 ile iPhone 6 Plus yanyana görüntülendi





Google'ın bugün itibariyle tanıtmasını beklediğimiz yeni Nexus akıllı telefonu internete sızmaya devam ediyor. Basın görsellerinin ardından Nexus 6 modeli bu kez iPhone 6 Plus ile yanyana görüntülendi.





Moto X modelinden tasarım olarak pek çok ögeyi miras aldığı görülen Nexus 6 modelinde ön stereo hoparlörler dikkat çekiyor. iPhone 6 Plus 5.5 inç olmasına rağmen 5.9 inçlik Nexus 6 ile aynı boyutlara sahip. Hatta alt ve üst kısımlar nispeten biraz daha kalın duruyor.





Nexus 6 ile ilgili donanım konusunda resmi bilgiler yok. Ancak 2K ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 3200mAh gücünde batarya, Android L işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip olacağı sık sık farklı kaynaklarda dile getiriliyor.





Önceki Nexus modellerine göre daha yukarıda seyreden donanım özellikleri nedeniyle Nexus 6'nin 500$ civarında bir fiyat etiketine sahip olabileceği belirtiliyor. Sızıntıyı yapan kaynak ile ilgili bir bilgiyi aktarmak gerek. Ünlü sızıntı üstadı Evleaks Nokia'nın Lumia 1525 modeli ile ilgili TK News sitesi sahibinden aldığı bilgilerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Ayrıca Evleaks'in skolyoz tedavisi için Indiegogo üzerinde kampanya başlatan site sahibinin elde edilen bağışları iç ettiği de iddia ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Nexus-6-snapped-next-to-the-Apple-iPhone-6-Plus_id61720