Nexus 6 ile iPhone 6 Plus yanyana görüntülendi

Haber Editörü
Google'ın bugün itibariyle tanıtmasını beklediğimiz yeni Nexus akıllı telefonu internete sızmaya devam ediyor. Basın görsellerinin ardından Nexus 6 modeli bu kez iPhone 6 Plus ile yanyana görüntülendi.
Moto X modelinden tasarım olarak pek çok ögeyi miras aldığı görülen Nexus 6 modelinde ön stereo hoparlörler dikkat çekiyor. iPhone 6 Plus 5.5 inç olmasına rağmen 5.9 inçlik Nexus 6 ile aynı boyutlara sahip. Hatta alt ve üst kısımlar nispeten biraz daha kalın duruyor.
Nexus 6 ile ilgili donanım konusunda resmi bilgiler yok. Ancak 2K ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 3200mAh gücünde batarya, Android L işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip olacağı sık sık farklı kaynaklarda dile getiriliyor.
Önceki Nexus modellerine göre daha yukarıda seyreden donanım özellikleri nedeniyle Nexus 6'nin 500$ civarında bir fiyat etiketine sahip olabileceği belirtiliyor. Sızıntıyı yapan kaynak ile ilgili bir bilgiyi aktarmak gerek. Ünlü sızıntı üstadı Evleaks Nokia'nın Lumia 1525 modeli ile ilgili TK News sitesi sahibinden aldığı bilgilerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Ayrıca Evleaks'in skolyoz tedavisi için Indiegogo üzerinde kampanya başlatan site sahibinin elde edilen bağışları iç ettiği de iddia ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Nexus-6-snapped-next-to-the-Apple-iPhone-6-Plus_id61720 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu yorumu lg g3 ile yapıyorum. Lg g3 te 2k ekranlı ve 3000 mah bataryaya sahip. Lg g3 e android 5.0 polonya güncellemesini indirdim. Türkiye romu olmamasına rağmen sarjı biraz daha iyi gidiyor artık. Ama yine de 2k ekranlı bir telefon yapılacaksa 4000 mah gerekir bence.
fakat haberi yazan kişi demiş ki
"Phone 6 Plus 5.5 inç olmasına rağmen 5.9 inçlik Nexus 6 ile aynı boyutlara sahip. Hatta alt ve üst kısımlar nispeten biraz daha kalın duruyor."
hatta?
zaten ekran boyutu farkını yaratan şey kalın alt ve üst kısımlar, ekstra bir eksiklik gibi göstermek komik olmuş.
Telefonu Motorola, tableti ise htc üretiyor. Haberleri okudunuz mu? Hatta lansman bile gerçekleşti.
650 dolar nedir arkadaş? Yuh
Motorola yaparsa ne beklersin ki? Çok ucmuslar. Nexus 9 400 dolar fena değil, ülkemize air 2 ile birlikte gelirse düşünülebilir.