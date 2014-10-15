Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nexus 6 ile iPhone 6 Plus yanyana görüntülendi

4 yıl
532
1
71
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nexus 6 ile iPhone 6 Plus yanyana görüntülendi

Google'ın bugün itibariyle tanıtmasını beklediğimiz yeni Nexus akıllı telefonu internete sızmaya devam ediyor. Basın görsellerinin ardından Nexus 6 modeli bu kez iPhone 6 Plus ile yanyana görüntülendi. 

Moto X modelinden tasarım olarak pek çok ögeyi miras aldığı görülen Nexus 6 modelinde ön stereo hoparlörler dikkat çekiyor. iPhone 6 Plus 5.5 inç olmasına rağmen 5.9 inçlik Nexus 6 ile aynı boyutlara sahip. Hatta alt ve üst kısımlar nispeten biraz daha kalın duruyor. 

Nexus 6 ile ilgili donanım konusunda resmi bilgiler yok. Ancak 2K ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 3200mAh gücünde batarya, Android L işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip olacağı sık sık farklı kaynaklarda dile getiriliyor. 

Önceki Nexus modellerine göre daha yukarıda seyreden donanım özellikleri nedeniyle Nexus 6'nin 500$ civarında bir fiyat etiketine sahip olabileceği belirtiliyor. Sızıntıyı yapan kaynak ile ilgili bir bilgiyi aktarmak gerek. Ünlü sızıntı üstadı Evleaks Nokia'nın Lumia 1525 modeli ile ilgili TK News sitesi sahibinden aldığı bilgilerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Ayrıca Evleaks'in skolyoz tedavisi için Indiegogo üzerinde kampanya başlatan site sahibinin elde edilen bağışları iç ettiği de iddia ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Nexus-6-snapped-next-to-the-Apple-iPhone-6-Plus_id61720 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
2K ekrana 3200 mah batarya bile az.
Bu yorumu lg g3 ile yapıyorum. Lg g3 te 2k ekranlı ve 3000 mah bataryaya sahip. Lg g3 e android 5.0 polonya güncellemesini indirdim. Türkiye romu olmamasına rağmen sarjı biraz daha iyi gidiyor artık. Ama yine de 2k ekranlı bir telefon yapılacaksa 4000 mah gerekir bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erzsa 4 yıl
Huawei Ascend Mate 7 hepsini siler süpürür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
future81 4 yıl
bu ekran yuzunden Nexus u bitiricekler ... ideal boyut 5'' nexus 5 perfect ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Swonz 4 yıl
Sırf ekran yüzünden alınmaz. Nexus 5 kullanıyorum en ideal telefon boyutu budur. Abartmaya gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
radical 4 yıl
hakikaten fuzili bir cihaz olmuş. bu boyut kısıtlı bir kullanıcı için çekici diğerleri için olumsuz olmuş. zaten 64 bit bu kadar yakınken android l 64 bit desteğini sunmuşken alınmaz kesinlikle. elinizdeki cihazla bir sene idare edin sonraki nesil ciddi bir olumlu değişim geçirecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheMuyu 4 yıl
Tr de satışı yapılacak mı bunun ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hyponsoinage 4 yıl TheMuyu
Neden yapilmasin ki ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
action4ever 4 yıl
iphone ların ekran boyutları kasaya göre gerçekten küçük, biraz daha büyük olabilirdi gerçekten.
fakat haberi yazan kişi demiş ki
"Phone 6 Plus 5.5 inç olmasına rağmen 5.9 inçlik Nexus 6 ile aynı boyutlara sahip. Hatta alt ve üst kısımlar nispeten biraz daha kalın duruyor."
hatta?
zaten ekran boyutu farkını yaratan şey kalın alt ve üst kısımlar, ekstra bir eksiklik gibi göstermek komik olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 4 yıl
650$ olmasini bende beklemiyordum ama amerikada kontratsiz galaxy note 4 u 700-800$ oldugunu dusununce aslinda normal fiyati. sadece simdiye kadar alistigimiz nexus ucuzlugunda degil. bu sebebden kasitli olarak bataryasi yada kamerasi dusuk tutulmamis. neticede google telefon ureticisi degil. nexus 5 g2 deki batarya ve kamera ile o fiyata gelmis olsa piyasada rakip kalmazdi. googlein amaci cok telefon satmak degil, androidin yeniliklerini piyasaya tanitmak. bu yuzden nexusun satisini limitleyecek bir faktor her zaman olacaktir. yoksa google telefon ureticilerini kusturup bir anda tum piyasayi kendine rakip haline donusturur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beter.böcek 4 yıl
Nexuslari surekli lg nin uretmesine sinir olmaya basladim,yap saglam bir anlasma sony de yapsin samsung da yine devam etsin farklilik olsun biraz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 4 yıl beter.böcek
beter.böcek
Nexuslari surekli lg nin uretmesine sinir olmaya basladim,yap saglam bir anlasma sony de yapsin samsung da yine devam etsin farklilik olsun biraz.

Telefonu Motorola, tableti ise htc üretiyor. Haberleri okudunuz mu? Hatta lansman bile gerçekleşti.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fujhen 4 yıl
arstechnica.com/...
650 dolar nedir arkadaş? Yuh
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 4 yıl fujhen
fujhen
arstechnica.com/...
650 dolar nedir arkadaş? Yuh

Motorola yaparsa ne beklersin ki? Çok ucmuslar. Nexus 9 400 dolar fena değil, ülkemize air 2 ile birlikte gelirse düşünülebilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 4 yıl
isi bilen android kullanicisinin telefonu..tasarimi harika olmus.donanima yazilima zaten soze gerek yok.nacizane tavsiye cihazin degerlendirmesi theverge.com'da cikinca bakin kac puan alacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
532 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Xiaomi Redmi 1s video inceleme "Fiyat/Performans canavarı" 4 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 14 Ekim 2014 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim