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Nexus 6P satışları Huawei’nin toplam satış rakamlarını artıracak

3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 6P satışları Huawei’nin toplam satış rakamlarını artıracak

Bu yıl itibariyle ilk kez Nexus programında kendisine yer bulan Huawei, kendi satış kanalları yanında Google tarafındaki satış kanallarında da yer alma imkanını elde etti. Firma bu sayede satışlarını artırmayı hedefliyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre Huawei bu yıl 100 milyon akıllı telefon satmayı planlıyor. Huawei P8 ve Huawei Honor 6 cihazlarının bu rakama büyük katkı yapması beklenirken, Nexus 6P modeli de pazar genişlemesi anlamında önem taşıyor. Huawei Nexus P6 modelinin özellikle ABD pazarında firmanın elini güçlendireceği ifade ediliyor zira Nexus programı ile marka imajı daha güçlenecek olan Huawei’nin satışları da bu oranda artış gösterecek. 

Huawei bu yılın ilk çeyreğinde 18.2 milyon akıllı telefon satarken, ikinci çeyrekte büyük bir sıçrama yaparak 30 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakamın içerisinde 5 milyon Huawei Mate 7, 6 milyon Huawei P7 ve 5 milyon Huawei Honor 6 satışı yer alıyor. 

Akıllı telefon pazarında son rakamlarla birlikte Huawei yüzde 7.8 pazar payı ile üçüncülüğünü koruyor. Çin pazarında ise çok küçük bir farkla Xiaomi’nin arkasından ikinci sıraya yükselmiş durumda. Yılın ikinci yarısında 100 milyon hedefine ulaşırsa pazar paylarında da artış sağlanacak.  

http://www.digitimes.com/news/a20151005PD207.html Yorum Yaz
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MahalleAndroidi 3 yıl
umarım türkiyeye gelir
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kadirirdem 3 yıl
Bu twlwfon ne kadar satacak merak ediyorum...
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Mianfei 3 yıl
yoksulseytan22
Nexus google ın değil mi? Google başkalarına mı yaptırıyor Nexus ları?

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yoksulseytan22 3 yıl
Nexus google 'ın değil mi? Google başkalarına mı yaptırıyor Nexus ları?
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