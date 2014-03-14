Nexus Watch'un teknik özellikleri netleşiyor: 1.65" IPS LCD, 512MB RAM & 4GB Depolama

Google’ın LG imzası taşıyacak olan ilk akıllı saatinin teknik özellikleri, evleaks tarafından yayınlandı.

Bugüne kadar birçok akıllı cihazla ilgili teknik bilgi ve fotoğrafları önceden paylaşan evleaks tarafından yayınlanan teknik özelliklere göre Google’ın ilk akıllı saati; 280x280 piksellik, 1,65 inçlik IPS LCD ekrana sahip olacak ve üzerinde 512MB sistem belleği ve 4GB’lık dahili depolama birimi bulunacak. Saatin işlemcisiyle ilgili detay ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Eğer iddialar doğru çıkarsa Nexus Watch ismiyle pazara girecek olan saat, Google’ın haziran ayındaki I/O Konferansı’nda lanse edilecek.

Teknik özelliklerini kıyaslayacak olursak Nexus Watch, ekran boyutu açısından Gear 2 ile neredeyse aynı olmakla beraber; çözünürlüğü daha düşük olduğu için inç başına düşen piksel yoğunluğu açısından Gear 2’nin gerisinde kalacak. Hatırlanacağı gibi Gear 2, 1.63 inçlik Super AMOLED ekranında 320x320 piksellik görüntü sunarken; işlem gücünü 1GHz’lik çift çekirdekli işlemcisinden alıyor ve 512MB sistem belleği ile 4GB’lık dahili depolama birimi ile birlikte geliyor.

More Google (LG) smartwatch specs: 1.65" IPS LCD @ 280x280, 512MB RAM, 4GB internal storage, processor TBD. — @evleaks (@evleaks) March 13, 2014