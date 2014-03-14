Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nexus Watch'un teknik özellikleri netleşiyor: 1.65" IPS LCD, 512MB RAM & 4GB Depolama

5 yıl
560
1
12
Zamazingo
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nexus Watch'un teknik özellikleri netleşiyor: 1.65
Tam Boyutta Gör

Google’ın LG imzası taşıyacak olan ilk akıllı saatinin teknik özellikleri, evleaks tarafından yayınlandı.

Bugüne kadar birçok akıllı cihazla ilgili teknik bilgi ve fotoğrafları önceden paylaşan evleaks tarafından yayınlanan teknik özelliklere göre Google’ın ilk akıllı saati; 280x280 piksellik, 1,65 inçlik IPS LCD ekrana sahip olacak ve üzerinde 512MB sistem belleği ve 4GB’lık dahili depolama birimi bulunacak. Saatin işlemcisiyle ilgili detay ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Eğer iddialar doğru çıkarsa Nexus Watch ismiyle pazara girecek olan saat, Google’ın haziran ayındaki I/O Konferansı’nda lanse edilecek.

Teknik özelliklerini kıyaslayacak olursak Nexus Watch, ekran boyutu açısından Gear 2 ile neredeyse aynı olmakla beraber; çözünürlüğü daha düşük olduğu için inç başına düşen piksel yoğunluğu açısından Gear 2’nin gerisinde kalacak. Hatırlanacağı gibi Gear 2, 1.63 inçlik Super AMOLED ekranında 320x320 piksellik görüntü sunarken; işlem gücünü 1GHz’lik çift çekirdekli işlemcisinden alıyor ve 512MB sistem belleği ile 4GB’lık dahili depolama birimi ile birlikte geliyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BerkhanBalta 5 yıl en beğenilen
Galaxy Ace'den daha iyi :D
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gwynbleidd. 5 yıl
Saati boşver önemli olan nexus 6 :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat ve pil herkesin önceliği olcak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrOaTaN 5 yıl
yakında bu saatlerin de ekranı büyür telefonlarda olduğu gibi :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LegendM 5 yıl
"ekran boyutu açısından Gear 2 ile neredeyse aynı olmakla beraber; çözünürlüğü daha düşük olduğu için inç başına düşen piksel yoğunluğu açısından Gear 2’nin gerisinde kalacak."

YAV HE HE

Kaç para alıyorsunuz şu samsung dan.Samsung kullanıcısı olarak bıktım sizin bu tutumunuzdan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gwynbleidd. 5 yıl CrOaTaN
CrOaTaN
yakında bu saatlerin de ekranı büyür telefonlarda olduğu gibi :D

Büyümeyen tek şey büyümenin kendisidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Hepha 5 yıl
İşin içinde LG olduğu için pil konusunda başarılı bir şeyler görebiliriz gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 5 yıl
LCD veya LED ekran, Lityum-ion batarya teknolojisi kullanıldığı müddetçe belirli bir sınır olacak. Bunu böyle kabul etmek gerekir.

Qualcomm Toq'ta olduğu gibi Mirasol (veya daha iyi bir alternatif) ekran teknolojisi ile Lityum-sülfür (veya daha iyi bir alternatif) batarya teknolojisi bir araya gelirse istenen seviyelere ulaşılır ancak.

Belki işlem gücünü de akıllı telefonlara yıkabilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omerfa 5 yıl
en azından kablosuz şarz olsa kolundan çıkarıp masaya koyduğunuzda sabaha kadar pil dolar. bu şekilde kolundan çıkarman yetmiyor birde özel kılıfına takıp sonrada kabloyu takman gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ayseybi 5 yıl
up
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BerkhanBalta 5 yıl en beğenilen
Galaxy Ace'den daha iyi :D
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 5 yıl
Önemli 2 adet unsur var . 1. Evrensel olmalı bütün telefonlarla uyum sağlamalı SW2 gibi .
2. Güçlü 1 pil koymalılar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
560 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, samsung ve
4 etiket daha google gear nexus Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Türkçe dil seçeneği sabit" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Asus'un Chrome OS işletim sistemli mini bilgisayarı Chromebox ve yeni HTPC modeli Vivo PC, Türkiye'de Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim