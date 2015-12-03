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Nexus cihazlara yeni emojiler geliyor

İnternet dünyasını sarıp sarmalayan emoji yani yüz ifadelerinin sayıları gün geçtikçe artıyor. Buna kayıtsız kalmayan Google, Nexus akıllı telefonlara yeni emojiler getirmeye hazırlanıyor.
3 yıl
2,1b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nexus cihazlara yeni emojiler geliyor
Son dönemde metin mesajları için bazı kişilere itici bazılarına da oldukça sevimli gelen önemli bir emoji yani yüz ifadesi değişimi yaşandı. Eskiden sadece ufak gülümsemeler için kullandığımız yüz ifadeleri, artık komple bir iletişim biçimi halini aldı ve işte tam bu noktada temel Android işletim sistemini kullanan Nexus akıllı telefonlar için Google'dan yeni emoji paketi müjdelendi.
Bu müjdeli haber direkt olarak Google çalışanlarından Hiroshi Lockheimer'dan geldi. Resmi Twitter hesabında bir açıklama yapan Lockheimer, Nexus cihazlara önümüzdeki hafta yeni bir emoji paketinin geleceğini duyurdu. Yazılım güncellemesi ile gelecek yüz ifadeleri, iOS 9.1 ve OS X El Capitan'a daha önce dahil edilen Unicode 8.0 standardındaki çözümler (Örneğin aslan, yengeç, tek boynuzlu at vb.) olacak.
Yeni paketin Nexus harici diğer akıllı telefonlara geleceği tarih hakkındaysa henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. 

http://www.engadget.com/2015/12/02/android-emoji/ Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
GOOGLENİN EMOJİLERİ ÇOK KÖTÜ. KEŞKE İOS BENZERİ EMOJİLERİ KULLANSA. GOOGLE EMOJİLERİ HİÇ ANLAŞILMIYOR. SİSTEME YERLEŞİK OLARAK GELEN EMOJİLERİ REZALET BİRŞEY.
GOOGLENİN EMOJİLERİ ÇOK KÖTÜ. KEŞKE İOS BENZERİ EMOJİLERİ KULLANSA. GOOGLE EMOJİLERİ HİÇ ANLAŞILMIYOR. SİSTEME YERLEŞİK OLARAK GELEN EMOJİLERİ REZALET BİRŞEY. ...
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
GOOGLENİN EMOJİLERİ ÇOK KÖTÜ. KEŞKE İOS BENZERİ EMOJİLERİ KULLANSA. GOOGLE EMOJİLERİ HİÇ ANLAŞILMIYOR. SİSTEME YERLEŞİK OLARAK GELEN EMOJİLERİ REZALET BİRŞEY.
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