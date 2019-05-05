Niantic etkinliklerinde 145 ton atık toplandı

Bugün zengin gerçeklik tabanlı oyunlar şüphesiz mobil cihaz tecrübesine ayrı bir bakış açısı getirdi. Bunun yanında bu tür uygulamaların doğaya faydalı olacak şekilde kullanma potansiyeli de var. Bunu da en iyi Niantic gösteriyor.

Dev etkinlik

Ingress ve Pokemon Go oyunlarının geliştiricisi Niantic geçen yıl atıkların toplanması konusunda bir girişim başlatmıştı. Sivil toplum örgütleri ve oyuncular sayısız etkinlik yaparak bulundukları bölgede atık toplayarak çevre kirliliğini azaltmaya çalışmıştı.

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Bu yıl da 22 Nisan Dünya Günü münasebetiyle ikinci kez gönüllü atık toplama girişimi başlatıldı. 41 ülkede yapılan yüzlerce etkinliğe 46 sivil toplum örgütü ve 17000 bin civarında oyuncu katıldı. 41 bin saat boyunca oyuncular yaklaşık olarak 145 ton atık topladı. 3 hafta süren etkinliklerde gruplar 2500 kişiye kadar büyüdü.

Bazı etkinliklerde sadece atık toplama yapılmadı. Oyuncular bu atıklardan tuğla benzeri yapılar oluşturarak bina inşaatlarında kullandılar. Niantic etkinliğe katılanlara oyunlar içerisinde geçerli olacak farklı ödüller dağıttı. Gelecek yıl katılımın daha fazla olması bekleniyor.

Büyük çaplı zengin gerçeklik oyunları dendiği zaman Niantic’den başarılı bir geliştiricinin olmadığını söyleyebiliriz. Bu tarz bir eylem muhtemelen benzer geliştiricileri de harekete geçirecektir.