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Nielsen: iOS kullanıcıları bir aylık sürenin ortalama 14.7 saatini oyunla geçiriyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Nielsen: iOS kullanıcıları bir aylık sürenin ortalama 14.7 saatini oyunla geçiriyor
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Dünyanın sayılı araştırma, analiz kuruluşlarından Nielsen, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Bir aylık süreyle kısıtlanan çalışmaya göre, akıllı telefon kullanıcıları telefonlarına uygulama mağazalarından (örn: Apple Appstore, Android Market, Windows Phone 7 Marketplace) en çok oyun indiriyor. Grafiğin en üst sırasında %64 ile oyunlar bulunmakta. Oyunları %60 ile hava durumu uygulamaları, %54 ile sosyal ağ uygulamaları, %51 ile harita - navigasyon uygulamaları ve %44 ile müzik uygulamaları izliyor. Bunların yanısıra kullanıcıların %93'ü parayla oyun satın alma eğiliminde.
Nielsen: iOS kullanıcıları bir aylık sürenin ortalama 14.7 saatini oyunla geçiriyor
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İkinci bilgi olarak akıllı telefonlarında en uzun süre oyun oynayan kesim iOS kullanıcıları. iOS kullanıcıları bir aylık sürenin ortalama 14.7 saatini telefonlarında oyun oynayarak geçiriyorlar. iOS kullanıcılarını 9.3 saat ile Android OS, 4.7 saatle Windows Phone 7, 4.5 saatle feature phone (örn: java platformunu kullanan modeller, Nokia S40) ve RIM (BlackBerry OS) kullanıcıları izliyor.
Nielsen: iOS kullanıcıları bir aylık sürenin ortalama 14.7 saatini oyunla geçiriyor
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Nielsen: iOS kullanıcıları bir aylık sürenin ortalama 14.7 saatini oyunla geçiriyor
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Mühendis Kafası 7 yıl
ben wildfirela daha fazla oynarım.
sinbiyanı göremedim listede, o da mi feature phone oluyo yoksa :D
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Noxco 7 yıl
Uzun süreli oynadığım tek oyun farm story, onun dışında hiç işim olmadı.
Genelde, görüşme, mesajlaşma, ağırlıklı olarakda internet.
Zaten ben bu cihazı en çok interneti için kullanıyorum
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The Catalyst 7 yıl
Şahsen 14 saatten fazla oynuyorum. e tabi oyunlar güzel olunca oynatıyor kendini. Bir fruit ninjayı biri iSlash'ı bir Doodle jump'ı başka bir platformda bu kadar güzel ve bu kadar stabil oynayabileceğimi düşünmüyorum. Sırf oyunları için ios cihazlar alınabilir.
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