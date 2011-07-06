Nielsen: iOS kullanıcıları bir aylık sürenin ortalama 14.7 saatini oyunla geçiriyor

Dünyanın sayılı araştırma, analiz kuruluşlarından Nielsen, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Bir aylık süreyle kısıtlanan çalışmaya göre, akıllı telefon kullanıcıları telefonlarına uygulama mağazalarından (örn: Apple Appstore, Android Market, Windows Phone 7 Marketplace) en çok oyun indiriyor. Grafiğin en üst sırasında %64 ile oyunlar bulunmakta. Oyunları %60 ile hava durumu uygulamaları, %54 ile sosyal ağ uygulamaları, %51 ile harita - navigasyon uygulamaları ve %44 ile müzik uygulamaları izliyor. Bunların yanısıra kullanıcıların %93'ü parayla oyun satın alma eğiliminde.

İkinci bilgi olarak akıllı telefonlarında en uzun süre oyun oynayan kesim iOS kullanıcıları. iOS kullanıcıları bir aylık sürenin ortalama 14.7 saatini telefonlarında oyun oynayarak geçiriyorlar. iOS kullanıcılarını 9.3 saat ile Android OS, 4.7 saatle Windows Phone 7, 4.5 saatle feature phone (örn: java platformunu kullanan modeller, Nokia S40) ve RIM (BlackBerry OS) kullanıcıları izliyor.

