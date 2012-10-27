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Nikkei : Panasonic, Avrupa pazarından çekiliyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde Asya pazarında akıllı telefonlarını gördüğümüz Panasonic, yılın başlarında tanıttığı Eluga serisi Android'li akıllı telefonlarla, Avrupa pazarında da iddialı olmak istediğinin sinyallerini vermişti. Ancak gelen haberler hiç de içaçıcı değil.

Nikkei ve Reuters tarafından verilen bilgilere göre Panasonic'in Avrupa macerası çok kısa sürdü. 2015 yılına kadar 15 milyon akıllı telefon satmayı planlayan Panasonic, Avrupa için Eluga modelleri üreten Japonya'daki fabrikasını durdurdu. Akıllı telefon üretimini ise Malezya'ya kaydırdı.

Tahminen 6 ay içerisinde de Panasonic, Avrupa pazarından çekilmiş olacak. Firmanın çekiliş nedenleri arasında ise yen para biriminin güçlü olması, Avrupa'daki ekonomik belirsizlik ve mobil segmentindeki düşük kar marjı gösteriliyor.

Aslında geçen yıl firma tarihindeki en büyük mali kaybı yaşamıştı. Bu yıl da 1.25 milyar dolar tutarında bir yeniden yapılanma maliyeti öngörülüyor. Avrupa macerasıyla Panasonic, akıllı telefon pazarındaki kötü gidişe bir dur demek niyetindeydi. 5 inçlik Eluga Power ve 4.3 inçlik Eluga modelleri tanıtıldığında oldukça ilgi görmüştü. Ancak görünüşe göre başarılı olamadı. 

http://www.theverge.com/2012/10/26/3557812/panasonic-europe-mobile-withdraw-market Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl en beğenilen Commodore_64_
_Dragon_
Kaliteli Japon markalardansa Kore firmalarının çekilmesini isterdim.

Bende ayni dilegi paylasiyorum ama japonyanin gunun ruhunu yakaliyamadigida bir gercek.Bunun en onemli nedenide yaslanan yonetici kadrolarini bir turlu genclestirememeleri. Yasli, kidemli yoneticilere saygilari sonsuz. Bizim burdan is icin japonyaya giden arkadaslara bile sirf beyaz saci var diye asiri hurmet saygi gosteriyorlar. Buyuklere hurmet saygi guzelde 30sene oncesinden kalmis yoneticilerden bugunun akilli telefonlarina strateji uretmesini beklemek ne kadar dogru. Internet cagini yasamayi gectim icinde dogmamis adamin anlamasi ne kadar mumkun. Gel gorki japonyada bu yoneticileri saygisizlik olmasin diye emekli bile edemiyorlar. Ironik sekilde japonlari 80lerde zirveye tasiyan degerleri simdi onlari asa cekiyor.
_Dragon_Kaliteli Japon markalardansa Kore firmalarının çekilmesini isterdim.Bende ayni dilegi paylasiyorum ama japonyanin gunu...
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nurettinaz 6 yıl
yapmayın yapmayın yapmayıııınnnnn beeee!!!!
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MrDj 6 yıl
_Dragon_
Kaliteli Japon markalardansa Kore firmalarının çekilmesini isterdim.

Çekilse sana bir faydasımı dokunacak yok zararımı olacak yok.kaliteli japon firmalarıda var japonyanın ekonomosi bizden iyi olduğu kesin.sen önce yaşadığın ülkeyi düşün dış ülkeler bir şekilde kendini gene kurtarır.
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FERFEROS 6 yıl
Rekabetin azalması kötü bir şey. Özellikle Panasonic gibi bir markanın Avrupa'dan çekilecek olması üzücü. Dilerim ileride tekrar sağlam bir şekilde dönerler.
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Bukalemun 6 yıl
Phılıps teknis servis berbattır. fisio 825 / x800 almıştım YAZILIM ve DONANIM sorunu ile beni mahvetmişti. Servis garanti uygulaması , yetkili personel problemleri var. donanım üretip içine ANDROİD 4.0 atmak kolay , aksesuar ve kullanıcı iyileştirmesi çıkarmak önemli olan....
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mav1li 6 yıl
Pyloge
mav1liEluga sorunlu bir telefon bu yüzden fiyatı çok kısa sürede düştü. Sesi çok az çıkıyor , şarjı çok az gidiyor ve 8gb hafıza ile sınırlısınız. Bir takım yazılımsal sorunlarda eklenince bu telefon hiç tutmadı. Oled ekran harcandı gitti. 7mm yapacağına 8mm yap 1600-1700mah pil koyDaha çok ses çıkacak edğişikleri yap32gb hafıza koyJb güncellemesini çıkartÇift çekirdek krait yonga koyFiyatı 300$ yapBak o zaman kaç milyon satıyor.
İşte o dediğin şeyleri de büyük firmalar 300 Dolara satmaz :)

Piyasaya hızlı bir giriş yapmak istiyorsa satabilir. Bakınız Nexus 7 , Nexus 4...
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veteriner69 6 yıl
Benim çok sevdiğim, şimdiye kadar çok ürününü kullandığım ve çok beğendiğim bir marka Panasonic. Telefonlarını, Plasma TV lerini, Mega Zoom lu fotoğraf makinelerini kullandım ve kullanıyorum.
Piyasada çeşitlilik azalması hep kötü bir şeydir.
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xxxx1 6 yıl
Technics katili Panasonic;sırf Panasonic'in önüne geçti diye markanın fişini çekmişti...

zaten 8,10 senedir yoklardı mobil olarak...şaşırdılar iyice geçen sene fotoğraftaki cihazla yeniden avrupaya piyasasına girdik dediler ki cihaz kaliteli ekranı dışında tamamen fiyasko,3.4 saatlik bir batarya ile geliyor, rezillik... yani yoklukları bile hissedilmez Panosonic'in...

Sisteme ayak uyduramayan gidecek tabi...
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Cromartie 6 yıl xxxx1
xxxx1

Technics katili Panasonic;sırf Panasonic'in önüne geçti diye markanın fişini çekmişti...

zaten 8,10 senedir yoklardı mobil olarak...şaşırdılar iyice geçen sene fotoğraftaki cihazla yeniden avrupaya piyasasına girdik dediler ki cihaz kaliteli ekranı dışında tamamen fiyasko,3.4 saatlik bir batarya ile geliyor, rezillik... yani yoklukları bile hissedilmez Panosonic'in...

Sisteme ayak uyduramayan gidecek tabi...


Bunu ilk defa duyuyorum neden böyle bir şey yapsınlar ki? Panasonic Toyota ise Technics Lexus'dur. Technics keşke eskisi gibi yeniden üretime geçse ortalığı duman ederdi, şapka çıkartılacak AVRler yapardı hiç şüphem yok.
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Erasmus78 6 yıl
İlk telefonum olan Panasonic G600 üm geldi aklıma. Çıktığında piyasanın en kral telefonu idi. 6110 bile yanında sönük kalıyordu. Ne sükse yapmıştım babam bana o telefonu aldığında bee. Az ekmeğini yemedim. Saygı ile anıyorum G600 ve Panasonic'i. :D
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Farwynd 6 yıl
mav1li
Eluga sorunlu bir telefon bu yüzden fiyatı çok kısa sürede düştü. Sesi çok az çıkıyor , şarjı çok az gidiyor ve 8gb hafıza ile sınırlısınız. Bir takım yazılımsal sorunlarda eklenince bu telefon hiç tutmadı. Oled ekran harcandı gitti. 7mm yapacağına 8mm yap 1600-1700mah pil koyDaha çok ses çıkacak edğişikleri yap32gb hafıza koyJb güncellemesini çıkartÇift çekirdek krait yonga koyFiyatı 300$ yapBak o zaman kaç milyon satıyor.

İşte o dediğin şeyleri de büyük firmalar 300 Dolara satmaz :)
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moon5 6 yıl
memolika
Kanaatimce,10 yıl sonra televizyon üretmeye devam eden firma sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek.

biri gider biri gelir merak etme...elbet üretenler olacaktır,10 seneye tv mi kalır,nasıl bir şekil alır oda başka bir bilinmez...
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