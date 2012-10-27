Nikkei : Panasonic, Avrupa pazarından çekiliyor

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Genelde Asya pazarında akıllı telefonlarını gördüğümüz Panasonic, yılın başlarında tanıttığı Eluga serisi Android'li akıllı telefonlarla, Avrupa pazarında da iddialı olmak istediğinin sinyallerini vermişti. Ancak gelen haberler hiç de içaçıcı değil.
Nikkei ve Reuters tarafından verilen bilgilere göre Panasonic'in Avrupa macerası çok kısa sürdü. 2015 yılına kadar 15 milyon akıllı telefon satmayı planlayan Panasonic, Avrupa için Eluga modelleri üreten Japonya'daki fabrikasını durdurdu. Akıllı telefon üretimini ise Malezya'ya kaydırdı.
Tahminen 6 ay içerisinde de Panasonic, Avrupa pazarından çekilmiş olacak. Firmanın çekiliş nedenleri arasında ise yen para biriminin güçlü olması, Avrupa'daki ekonomik belirsizlik ve mobil segmentindeki düşük kar marjı gösteriliyor.
Aslında geçen yıl firma tarihindeki en büyük mali kaybı yaşamıştı. Bu yıl da 1.25 milyar dolar tutarında bir yeniden yapılanma maliyeti öngörülüyor. Avrupa macerasıyla Panasonic, akıllı telefon pazarındaki kötü gidişe bir dur demek niyetindeydi. 5 inçlik Eluga Power ve 4.3 inçlik Eluga modelleri tanıtıldığında oldukça ilgi görmüştü. Ancak görünüşe göre başarılı olamadı.
http://www.theverge.com/2012/10/26/3557812/panasonic-europe-mobile-withdraw-market Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende ayni dilegi paylasiyorum ama japonyanin gunun ruhunu yakaliyamadigida bir gercek.Bunun en onemli nedenide yaslanan yonetici kadrolarini bir turlu genclestirememeleri. Yasli, kidemli yoneticilere saygilari sonsuz. Bizim burdan is icin japonyaya giden arkadaslara bile sirf beyaz saci var diye asiri hurmet saygi gosteriyorlar. Buyuklere hurmet saygi guzelde 30sene oncesinden kalmis yoneticilerden bugunun akilli telefonlarina strateji uretmesini beklemek ne kadar dogru. Internet cagini yasamayi gectim icinde dogmamis adamin anlamasi ne kadar mumkun. Gel gorki japonyada bu yoneticileri saygisizlik olmasin diye emekli bile edemiyorlar. Ironik sekilde japonlari 80lerde zirveye tasiyan degerleri simdi onlari asa cekiyor.