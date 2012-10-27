Nikkei : Panasonic, Avrupa pazarından çekiliyor





Genelde Asya pazarında akıllı telefonlarını gördüğümüz Panasonic, yılın başlarında tanıttığı Eluga serisi Android'li akıllı telefonlarla, Avrupa pazarında da iddialı olmak istediğinin sinyallerini vermişti. Ancak gelen haberler hiç de içaçıcı değil.





Nikkei ve Reuters tarafından verilen bilgilere göre Panasonic'in Avrupa macerası çok kısa sürdü. 2015 yılına kadar 15 milyon akıllı telefon satmayı planlayan Panasonic, Avrupa için Eluga modelleri üreten Japonya'daki fabrikasını durdurdu. Akıllı telefon üretimini ise Malezya'ya kaydırdı.





Tahminen 6 ay içerisinde de Panasonic, Avrupa pazarından çekilmiş olacak. Firmanın çekiliş nedenleri arasında ise yen para biriminin güçlü olması, Avrupa'daki ekonomik belirsizlik ve mobil segmentindeki düşük kar marjı gösteriliyor.





Aslında geçen yıl firma tarihindeki en büyük mali kaybı yaşamıştı. Bu yıl da 1.25 milyar dolar tutarında bir yeniden yapılanma maliyeti öngörülüyor. Avrupa macerasıyla Panasonic, akıllı telefon pazarındaki kötü gidişe bir dur demek niyetindeydi. 5 inçlik Eluga Power ve 4.3 inçlik Eluga modelleri tanıtıldığında oldukça ilgi görmüştü. Ancak görünüşe göre başarılı olamadı.

http://www.theverge.com/2012/10/26/3557812/panasonic-europe-mobile-withdraw-market