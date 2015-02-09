Nikon'un WirelessMobileUtility uygulaması Android 5.0 desteğiyle güncellendi

Teknolojinin gelişmesi ve tüketicilerin talepleri doğrultusunda Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine kavuşan fotoğraf makineleri, özel geliştirilen uygulamalar sayesinde akıllı telefonlar ya da tabletler üzerinden yönetilebiliyorlar. Bu uygulamalardan olan Nikon WirelessMobileUtility, sonunda beklenen Android 5.0 desteğine kavuştu.

Nikon'un dahili Wi-Fi özelliğine sahip olanlar ve WU-11/b harici mobil adaptörünü kullanan fotoğraf makineleriyle kullanan WirelessMobileUtility uygulaması, kişilerin temel olarak akıllı cihazları üzerinden kablosuz olarak fotoğraf makinelerini yönetmesine, fotoğraf çekmesine, çekilen fotoğrafların yine akıllı telefonlara kaydedilmesine ve kolay şekilde paylaşılmasına imkan tanıyor. Oldukça basit bir arayüz ve kullanım yapısıyla gelen WirelessMobileUtility, yayınlanan en son sürümüyle ise uzun zamandır beklenen Android 5.0 desteğine kavuşuyor ve artık D5500 ile COOLPIX S3700 fotoğraf makinesi modelleriyle de aktif olarak kullanılabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Nikon WirelessMobileUtility uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau