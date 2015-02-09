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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'un WirelessMobileUtility uygulaması Android 5.0 desteğiyle güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'un WirelessMobileUtility uygulaması Android 5.0 desteğiyle güncellendi
Teknolojinin gelişmesi ve tüketicilerin talepleri doğrultusunda Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine kavuşan fotoğraf makineleri, özel geliştirilen uygulamalar sayesinde akıllı telefonlar ya da tabletler üzerinden yönetilebiliyorlar. Bu uygulamalardan olan Nikon WirelessMobileUtility, sonunda beklenen Android 5.0 desteğine kavuştu.
Nikon'un dahili Wi-Fi özelliğine sahip olanlar ve WU-11/b harici mobil adaptörünü kullanan fotoğraf makineleriyle kullanan WirelessMobileUtility uygulaması, kişilerin temel olarak akıllı cihazları üzerinden kablosuz olarak fotoğraf makinelerini yönetmesine, fotoğraf çekmesine, çekilen fotoğrafların yine akıllı telefonlara kaydedilmesine ve kolay şekilde paylaşılmasına imkan tanıyor. Oldukça basit bir arayüz ve kullanım yapısıyla gelen WirelessMobileUtility, yayınlanan en son sürümüyle ise uzun zamandır beklenen Android 5.0 desteğine kavuşuyor ve artık D5500 ile COOLPIX S3700 fotoğraf makinesi modelleriyle de aktif olarak kullanılabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Nikon WirelessMobileUtility uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 4 yıl
keşke sadece vizörli makineler olsa
keşke LCD ekranlı profesyonel makineler olması !
zaten o bir kaç inçlik LCD ile ne kadar prof olur ki :D
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