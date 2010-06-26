Nikon'un harici projektörlü fotoğraf makinesi detaylanıyor

Geçtiğimiz hafta sizlere Nikon'un Coolpix SP100j'de revizyona gideceğini ve yenilenen fotoğraf makinesinin harici projektör cihazı olarak kullanılabileceği yönündeki iddiaları aktarmıştık. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'da yayınlanan bir haber de ürün hakkında biraz daha bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Digitimes'ın haberine göre Nikon, yeni fotoğraf makinesindeki LCoS pico-projektör modüllerini Himax Technologies'den tedarik edecek. Bu modüller, yukarıda da belirttiğimiz gibi, fotoğraf makinesinin bir bilgisayara bağlanarak projektör cihazı gibi kullanılmasını sağlayacak. Digitimes'ın kaynaklarına göre Nikon, bu fotoğraf makinesini en erken Ağustos ayında pazara sunacak.

Digitimes haberinde, ayrıca, Asia Optical ve Texas Instrument'ın ortak geliştirdiği DLP (Digital Light Processing; Texas Instrument'ın patentli markası) mikro projektör destekli fotoğraf makinesinin Eylül ayından itibaren satışa sunulacağı iddiasına da yer verdi.