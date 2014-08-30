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Nintendo, 3DS modellerini yeniliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo, 3DS modellerini yeniliyor
Masaüstü konsol pazarında Wii U ile beklediği rakamları bir türlü yakalayamayan Nintendo, bununla birlikte el konsolu pazarında 3DS ve 3DS XL ile başarılı bir grafik izliyor. Firma bu seriyi yenilediğini duyurdu.

Yeni seri New 3DS ve New 3DS XL olarak isimlendirilmiş. Yeni serinin boyutları biraz daha küçülürken önemli yenilikler de yerini almış durumda. Ancak boyuna doğru biraz uzaman söz konusu.

Yeni seride ekranın altındaki tuş takımı artık tek bir Home tuşuna indirgenmiş. Sağ kısımdaki dörtlü tuş Super Nintendo temasını andırırken, hemen üzerinde ise analog bir çubuk yer almış. Yine dörtlü tuş takımının altında güç tuşu yerine başlangıç ve seçim tuşları yer alıyor. Alt paneldeki kart okuyucu yenilenirken, kartuş slotu da alt kısma alınmış.

Ekstra olarak her iki tarafta tetik tuşları, sağ üst kenarda ses kontrol tuşu, kamera yanında ortam ışığı sensörü dikkat çekiyor. Yeni seri NFC teknolojisi sayesinde Amiibo figürlerini de kolayca oyunlara dahil edebilecek. Hızı tam olarak bilinmese de işlemcinin de yenilendiği belirtiliyor. 

Yeni 3DS serisi 11 Ekim itibariyle sadece Japonya'da piyasaya çıkacak. Kuzey Amerika ve Avrupa için ise 2015 yılı işaret ediliyor. Fiyatlar ise 3DS için 150$ ve 3DS XL için 180$ olarak belirlenmiş durumda.  
Nintendo, 3DS modellerini yeniliyor


https://www.youtube.com/watch?v=x17E0PCsrns Yorum Yaz
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darkdiva 5 yıl
Yorumlara gülmemek elde değil :)
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ganja77 5 yıl
maksimum 1 yıl sonra 3ds gibi bit pazarlarında 50 tl'den satıldığını görürüz
alan kişi 2 gün oynayıp bir kenara atıyor
sıfırı alınmaz
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intercityfirm1895 5 yıl ganja77
ganja77

maksimum 1 yıl sonra 3ds gibi bit pazarlarında 50 tl'den satıldığını görürüz

alan kişi 2 gün oynayıp bir kenara atıyor

sıfırı alınmaz

Çıkalı 3 yıl olmasına rağmen tüm dünyada 45 milyon satmış bir konsol. Hem de akıllı telefonlara rağmen. Ben de aldığım gündem beri zevkle oynuyorum. Sen zevksizsin anladık da niye genelleme yapıp herkesi kendin gibi sandın onu anlamadım.
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sendomi 5 yıl
tabletler telefonlar bir el konsolunun yerini tutamaz ama adam gibi bir el konsolu yok ki sony vita'yı yaptı gerçekten güzel alet ama oyun desteği yok üvey evlat muamelesi yaptı,ilk çıktığı zamanlarda 3ds ile oynadım yine o garibet konsol dedim 3d olayı rezalet göz baş ne varsa hepsi ağrıdı,madem 3d diyorsun ee be kardeşim birazda donanım koy baride 3d neymiş anlayalım,dünyada en çok tutulan el konsoluymuş banane ancak uzak doğuda asyada satar
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magicool 5 yıl
cok guzel olsada eskidendi elkonsolu olayi zamaninda bende hayrandim(Gameboy color doneminin sonu,advance den beri nerdeyse her cihazni almisligim var ve bunlara buyudum gercekten severim nintendonun cihazlarini) fakat gunumuzde artik tablet ve telefonlar ev konsollarinin bile yerine oynamaya basladi o yuzden bu donemde ancak 3d si yada 1-2 iconik oyunu disinda pek cekiciligi kalmadi belki cocuklar arasinda populer olabilir ancak artik coluk ccocuk bile tabletleri tercih ediyor,eger nintendo yeni bir strateji ve yepyeni oyun oynama teknigi teknolojisi bulmazsa zor gunler nintendo icin malesef yakin olabilir
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Denizkabuğu Kulübesi 5 yıl
Tasarımı ilgimi çekmedi.
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Vinewood 5 yıl magicool
Şuan bile herşeyi bıraksalarda 2050 yılına kadar batmıyorlar, zor günler filan beklemiyor yani
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darkdiva 5 yıl
Nintendo Mario ve Pokemon serisini bırakmadığı sürece sırtının yere geleceğini sanmıyorum ben. Bu serilere ait oyunları akıllı telefonlar için sunmayacağından sorun olmayacak.
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Ju1i@~ 5 yıl
Ya bi de cep telefonlarının, tabletlerin bu cihazların ipini çektikleri söyleniyor. Bioshock bile PS Vita'ya çok yakışacakken (bkz. Borderlands 2), adamlar iOS'a çıkardılar oyunu ve Vita portunu yapmayı düşünmediklerini söylüyorlar. Ayrıca konsol donanımlarından özellikle ilk piyasaya sürüldüklerinde zarar edildiği, asıl büyük karın satılan oyunlardan elde edildiği söylenir.
Bu bilgiler ışığında Nintendo ticareti bilmiyor. DSi'ın süper oyunlarına güvenerek VGA ekranlı donanım satmayı mı düşünüyorlar yoksa bu platformun günümüzün Full HD ve 5 inçten aşağı olmayan cep telefonlarına kıyasla hala gideri var mı?
Bir Vita sahibi olarak Sony de adam akıllı oyunlar çıkarsın bari. Hala PSP oynamak daha eğlenceli.
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HeroArtiz 5 yıl
Renkli tuslar cok iyi durmus
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Ans Destroyer 5 yıl
tam alıp masanın üzerine süs diye bırakmalık
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OldGamers86 5 yıl
Görüntü şahane.
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AMERICAN 5 yıl
Çok tatlı duruyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Max. 400 TL eder. XL modeli Bence çocuklar için güzel bir hediye olabilir.
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