Nintendo, 3DS modellerini yeniliyor

Masaüstü konsol pazarında Wii U ile beklediği rakamları bir türlü yakalayamayan Nintendo, bununla birlikte el konsolu pazarında 3DS ve 3DS XL ile başarılı bir grafik izliyor. Firma bu seriyi yenilediğini duyurdu.





Yeni seri New 3DS ve New 3DS XL olarak isimlendirilmiş. Yeni serinin boyutları biraz daha küçülürken önemli yenilikler de yerini almış durumda. Ancak boyuna doğru biraz uzaman söz konusu.





Yeni seride ekranın altındaki tuş takımı artık tek bir Home tuşuna indirgenmiş. Sağ kısımdaki dörtlü tuş Super Nintendo temasını andırırken, hemen üzerinde ise analog bir çubuk yer almış. Yine dörtlü tuş takımının altında güç tuşu yerine başlangıç ve seçim tuşları yer alıyor. Alt paneldeki kart okuyucu yenilenirken, kartuş slotu da alt kısma alınmış.





Ekstra olarak her iki tarafta tetik tuşları, sağ üst kenarda ses kontrol tuşu, kamera yanında ortam ışığı sensörü dikkat çekiyor. Yeni seri NFC teknolojisi sayesinde Amiibo figürlerini de kolayca oyunlara dahil edebilecek. Hızı tam olarak bilinmese de işlemcinin de yenilendiği belirtiliyor.





Yeni 3DS serisi 11 Ekim itibariyle sadece Japonya'da piyasaya çıkacak. Kuzey Amerika ve Avrupa için ise 2015 yılı işaret ediliyor. Fiyatlar ise 3DS için 150$ ve 3DS XL için 180$ olarak belirlenmiş durumda.





https://www.youtube.com/watch?v=x17E0PCsrns