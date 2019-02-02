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Nintendo, Dr. Mario'nun mobil oyununu duyurdu

Nintendo'nun kültleşmiş oyunlarından biri olan Dr. Mario, mobil oyun dünyasına taşınıyor. Dr. Mario World, bu yaz hem Android hem de iOS platformunda kullanıcılar ile buluşacak.
3 ay
4,1b
1
3
Mobil Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Dünyanın en büyük oyun konsolu ve video oyunu üreticilerinden biri olan Nintendo, son yıllara kadar mobil platformlara pek de sıcak gözle bakmıyordu. Ancak görünüşe bakılırsa şirket, son günlerde rağbetin mobil oyunlara doğru evrildiğini görünce bu tutumundan vazgeçmiş gibi gözüküyor.
Şirket son günlerde pek çok video oyununu mobil platformlarına taşıyor ve bunlara 2 yeni isim daha ekleniyor. Bunlardan biri kısa zaman duyurulmuş olan Mario Kart Tour mobil oyunu, bir diğeri ise Dr. Mario'nun mobil oyunu Dr. Mario World.
Nintendo'nun kültleşmiş oyunlarından biri olan Dr. Mario, bu yaz Android ve iOS platformlarına geliyor. Her iki platformda da ücretsiz olarak kullanıcılar ile buluşacak olan oyun, gelirlerini uygulama içi satın alma işlemlerinden elde edecek.
Format bakımından tıpkı Tetris'i andıran oyunda, hapları birbirlerinin üstlerine doğru şekilde yerleştirmeniz ve önünüze çıkan bakterileri öldürmeniz gerekiyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/nintendo-dr-mario-world-mobile-game-android-ios_id113346 Yorum Yaz
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Fenomenon 3 ay en beğenilen
Eskiden çok severken oynardım. Tetris havasında güzel bir oyundu ama şimdi uygulama içi satın alma falan filan olur. Oynanmaz.
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oly1786 3 ay
"Nintendo" ve "ücretsiz" aynı cümlede hiç olmamış ama hayırlısı.
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Fenomenon 3 ay en beğenilen
Eskiden çok severken oynardım. Tetris havasında güzel bir oyundu ama şimdi uygulama içi satın alma falan filan olur. Oynanmaz.
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yorumculuklar 3 ay
İsimden kazanmaya çalışıyorlar, oyunları çok güzel değil bence mobilde
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oly1786 3 ay
"Nintendo" ve "ücretsiz" aynı cümlede hiç olmamış ama hayırlısı.
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