Nintendo, Dr. Mario'nun mobil oyununu duyurdu

Dünyanın en büyük oyun konsolu ve video oyunu üreticilerinden biri olan Nintendo, son yıllara kadar mobil platformlara pek de sıcak gözle bakmıyordu. Ancak görünüşe bakılırsa şirket, son günlerde rağbetin mobil oyunlara doğru evrildiğini görünce bu tutumundan vazgeçmiş gibi gözüküyor.

Şirket son günlerde pek çok video oyununu mobil platformlarına taşıyor ve bunlara 2 yeni isim daha ekleniyor. Bunlardan biri kısa zaman duyurulmuş olan Mario Kart Tour mobil oyunu, bir diğeri ise Dr. Mario'nun mobil oyunu Dr. Mario World.

Nintendo'nun kültleşmiş oyunlarından biri olan Dr. Mario, bu yaz Android ve iOS platformlarına geliyor. Her iki platformda da ücretsiz olarak kullanıcılar ile buluşacak olan oyun, gelirlerini uygulama içi satın alma işlemlerinden elde edecek.

Format bakımından tıpkı Tetris'i andıran oyunda, hapları birbirlerinin üstlerine doğru şekilde yerleştirmeniz ve önünüze çıkan bakterileri öldürmeniz gerekiyor.

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https://www.phonearena.com/news/nintendo-dr-mario-world-mobile-game-android-ios_id113346