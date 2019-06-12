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Nintendo Switch’e The Witcher 3 geliyor

Nintendo Switch oyuncularına müjde! Bu neslin en iyi oyunlarından The Witcher 3, Nintendo Switch'e geliyor. Metroda, vapurda, kafede Rivialı Geralt'ın macerasına ortak olacağız.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,7b
2
19
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Nintendo Switch’e The Witcher 3 geliyor
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Nintendo, dün akşam E3 2019 oyun fuarında bir konferans düzenledi. Konferansta The Witcher 3’ün Nintendo Switch’e geleceği duyuruldu ve kısa bir oyun içi video yayınlandı.

Yayınlanan videoya baktığımızda görüntü kalitesinin epey düştüğünü görüyoruz ancak Nintendo Switch’in gücünü düşündüğümüzde bu durum hayli normal. Oldukça büyük ve kapsamlı haritaya sahip The Witcher 3’ü metroda, otobüste, kafede oynayabileceğiz.

Oyun Nintendo Switch’e The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition sürümü ile gelecek yani bugüne kadar yayınlanmış tüm DLC’ler bulunacak. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, 2019 yılı içerisinde Switch için yayınlanacak.


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Night_Blade 1 hf. en beğenilen
Oynayanlar bilir, öyle vapurda, metroda, kafede oynayabileceğin bir oyun değil.
1 Yanıt Yanıtla +18
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NimbleSoul 1 hf.
Enis Kirazoğlu bunu beğendi.
1 Yanıt Yanıtla +15
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AirSupport 1 hf.
Grafikler düşsün sorun yok nasıl olsa böyle büyük bir oyunu elde oynamaya getiriyorlar.
Telefon sektöründe de şu kadar hızlı bu karar hızlı CPU’lae GP’U’lar görüyoruz ama şu oyunları oynayabilecek kıvama gelseler keşke.
Pubg açıyoruz telefon ateşe tapıyor resmen.
Grafikler düşsün sorun yok nasıl olsa böyle büyük bir oyunu elde oynamaya getiriyorlar.Telefon sektöründe de şu kadar hızlı bu karar hızlı CPU’lae GP’U’la...
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Reborned 1 hf.
Nintendo Switch* tık için düzeltin bence.
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serafon 1 hf.
2077 tps olsaydı keşke sırf o yüzden ön sipariş veremiyorum
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Night_Blade 1 hf. en beğenilen
Oynayanlar bilir, öyle vapurda, metroda, kafede oynayabileceğin bir oyun değil.
1 Yanıt Yanıtla +18
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ssbrutality 1 hf. Night_Blade
Night_Blade
Oynayanlar bilir, öyle vapurda, metroda, kafede oynayabileceğin bir oyun değil.

Oooooo Vurdu gol oldu.
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DeepBluee2 1 hf.
Mobile de gelse de şu oyun telefonları nekadar oyun telefonu görsek
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AirSupport 1 hf.
Grafikler düşsün sorun yok nasıl olsa böyle büyük bir oyunu elde oynamaya getiriyorlar.
Telefon sektöründe de şu kadar hızlı bu karar hızlı CPU’lae GP’U’lar görüyoruz ama şu oyunları oynayabilecek kıvama gelseler keşke.
Pubg açıyoruz telefon ateşe tapıyor resmen.
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zaomss 1 hf.
ilk çıktığı zaman getirseler satışlarını ikiye katlardı konsolun
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NimbleSoul 1 hf.
Enis Kirazoğlu bunu beğendi.
1 Yanıt Yanıtla +15
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NimbleSoul 1 hf. NimbleSoul
8:03 :D
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CWaRRioR 1 hf.
"Witcher 3 on Nintendo Switch is 540p handheld, 720p dynamic res docked"
Kaynak: https://www.eurogamer.net/articles/2019-06-12-witcher-3-on-nintendo-switch-is-540p-handheld-720p-dynamic-res-docked
1 Yanıt Yanıtla +1
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kpln04 1 hf. CWaRRioR
540p ise vita da çalıştırmaz mı?
Biraz fantastik ama😁
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ecs_elite_group 1 hf.
steamde 17 liraya satılan oyun şimdi switch de 49.99 usd ye satılır :x
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ERIKCI 1 hf.
Kılıcın tutma yeri dümdüz olmuş
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tylolhot06 1 hf. ERIKCI
Çünkü farklı silahlar.
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