Nintendo Switch’e The Witcher 3 geliyor

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Nintendo, dün akşam E3 2019 oyun fuarında bir konferans düzenledi. Konferansta The Witcher 3’ün Nintendo Switch’e geleceği duyuruldu ve kısa bir oyun içi video yayınlandı.

Yayınlanan videoya baktığımızda görüntü kalitesinin epey düştüğünü görüyoruz ancak Nintendo Switch’in gücünü düşündüğümüzde bu durum hayli normal. Oldukça büyük ve kapsamlı haritaya sahip The Witcher 3’ü metroda, otobüste, kafede oynayabileceğiz.

Oyun Nintendo Switch’e The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition sürümü ile gelecek yani bugüne kadar yayınlanmış tüm DLC’ler bulunacak. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, 2019 yılı içerisinde Switch için yayınlanacak.