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Nintendo Switch ile şirket hisseleri rekor seviyede

Mart ayında satışa sunulan Nintendo’nun yeni oyun konsolu Switch, ulaştığı satış rakamlarıyla şirket hisselerini 2010'dan beri en yüksek seviyelere taşıdı.
1 yıl
2,6b
1
14
Oyun Konsolları
Furkan Babur
Yazar
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Nintendo’nun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ve mart ayında satışa sunduğu oyun konsolu Switch, hem satış rakamları hem de şirkete kazandırdığı değer bakımından şirket yetkililerinin bile beklentisinin üzerine çıkmayı başardı. Switch’in satışa sunulmasıyla birlikte Nintendo hisseleri 3 aydan kısa bir süre içinde yüzde 30 değer kazanırken 35$’a dayanan hisse değerleri 2010 yılından beri ilk kez böylesine ciddi bir artışa imza atmış durumda.

 

Uzun bir süredir beklenen konsolun satışa sunulmasının şirket adına olumlu bir etki yaratacağı ve finansal açıdan yükseliş getireceği bekleniyordu ancak konsolla eşzamanlı olarak satışa sunulan Legend of Zelda: Wild of Breath oyunun bir aydan kısa bir süre içinde yaklaşık 3 milyon adet satması da eklenince Switch şirket için beklenmedik gelirler sağlamış oldu. Bunlarla birlikte Nintendo’nun sonbaharda başlatması planlanan yeni oyun içi satın alım servisleriyle birlikte şirketin gelirinin daha da artacağı tahmin ediliyor.

PS4'ün Gerisinde Kaldı 

Tabi bu satış rakamları ve hisse değerlerindeki artış şirketin piyasa değerinde de kendisini gösterdi. Mart ayının başında 25 milyar dolar civarlarında bulunan Nintendo’nun piyasa değeri yüzde 40 civarı bir artışla 36 milyar dolar seviyelerini buldu. Özellikle piyasaya sürüldüğü ilk ay ciddi bir çıkış yakalayan Switch, diğer konsolların satışa sunuldukları ilk ay içindeki satış rakamları açısından geride bırakırken sadece 2013’ün Kasım ayında satışa sunulan PlayStation 4'ün gerisinde kaldı.

Analistler çıkarılacak yeni oyunlar ve Nintendo’nun yakın bir zamanda başlatacağı çevrimiçi oyun platformuyla birlikte şirketin çıkışını sürdüreceğine inanıyor ancak şirket için şimdilik en büyük tehlike üretimin talep karşısında yetersiz kalması zira nisan ayının başında yetersiz üretim sonucunda bazı satış platformlarında 700-800 dolar gibi yüksek fiyatlardan Switch satıldığı görülmüştü.


http://money.cnn.com/2017/05/24/technology/nintendo-stock-switch-console/ Yorum Yaz
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Provisioner 1 yıl
Oyunlarina saygım var fakat aşırı şişirilmiş ve sunduğu bir yudum eğlencenin çok çok üzerinde fahiş fiyatla satılan hayatımda gördüğüm,işittiğim en BOŞ oyun platformu olsa nee olmasa be benim için indie eglence platformu...
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hacı.basat 1 yıl Provisioner
Provisioner
Oyunlarina saygım var fakat aşırı şişirilmiş ve sunduğu bir yudum eğlencenin çok çok üzerinde fahiş fiyatla satılan hayatımda gördüğüm,işittiğim en BOŞ oyun platformu olsa nee olmasa be benim için indie eglence platformu...


Şu tabirinizi çok beğendim; "aşırı şişirilmiş ve sunduğu bir yudum eğlencenin çok çok üzerinde fahiş fiyatla satılan"
İşte oyun konsollarının günümüz temel sorunu bu, dünya çapında makul fiyatlı konsol üretip satacak firmalar lazım.
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pspsexer 1 yıl

switch in sonu wii u dan ote degil..bosuna zorlamayin.
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DH Misafiri 1 yıl
25 milyardan 36 milyara değer artışı mı olur. Olmayan birşeyin artışı, Hep spakülasyon. Amerikanın borç ödeyemez hale geldiği zaman göreceğim ben bu hisse senetçileri.
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DH Misafiri 1 yıl
Game Boy Clasic, Game Boy Advance ve SNES keyfi his bir cihazinda yok! Ayrica Game Boy Advance de soyle bir dalga var. Geri donuk Game Boy Color ve Game Boy Classic oyunlarini acmasi bomba. 1000+ tane Game Boy oyunu var, bir o kadar COLOR ve ADVANCE oyunu var. Yeni cihazlarina bunlari builtin koysa ordan yurur!
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BlindGuardianNN 1 yıl
PS4'ün Gerisinde Kaldı
Tabi bu satış rakamları ve hisse değerlerindeki artış şirketin piyasa değerinde de kendisini gösterdi. Mart ayının başında 25 milyar dolar civarlarında bulunan Nintendo’nun piyasa değeri yüzde 40 civarı bir artışla 36 milyar dolar seviyelerini buldu. Özellikle piyasaya sürüldüğü ilk ay ciddi bir çıkış yakalayan Switch, diğer konsolların satışa sunuldukları ilk ay içindeki satış rakamları açısından geride bırakırken sadece 2013’ün Kasım ayında satışa sunulan PlayStation 4'ün gerisinde kaldı.
yavaş yavaş oda olur
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hacı.basat 1 yıl
Arkadaşlar bu cihaz çıktı bir ay sonra çipi çıktı, satması gayet normal. Birbirine muadil donanımlardan oluşmuş son nesil 3 konsol (Xbox One, PS4, Nintendo Switch) arasında şu anda çipi olan tek konsol bu.
İkinci etkense nintendo firmasının arasını bazı oyun üretici firmalarıyla düzeltmiş olması, mesela eskiden olsa bu konsola Tekken, Soul Caliber serileri çıkmayacaktı ama artık çıkıyor. Üstüne nintendo'nun mario,zelda gibi kendine ait seriler sadece bu konsola çıkıyor ve diğerlerine çıkmıyor, artı değer oluşuyor.
Türkiye'de 1750 liraya satılıyor, tek düşündürücü tarafı yan sanayisi olmadığı için oyun kolu dahil herhangi bir aksesuarını bulup almaya kalktığınızda 400-500 lira gibi uçuk fiyatlarla karşılaşacak olmanızdır.
Konsolun yanında alabildiğiniz kol falan ne varsa iyi korumaya bakın, bozulunca telafisi cüzdanınızı yakar.
Edit: PS4 için geçen yıl duyurulan çipler satışa çıkmadılar.
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muccos 1 yıl
Çoğu kişi için her şey donanım olmuş. O konsol neden var oyun oynamak için. O oyunları oynamaktan zevk alıyorsan, oyun stabil çalışıyorsa donanımın pek bir önemi yok. Ancak bazı insanlar bunu bir türlü anlayamıyorlar.
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Kerim5100 1 yıl
Yatıp kalkıp fan kitlesine şükretsinler. Öyle çöp bir cihazı bile deli gibi sattırdılar ya helal olsun.
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javaprof 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Yatıp kalkıp fan kitlesine şükretsinler. Öyle çöp bir cihazı bile deli gibi sattırdılar ya helal olsun.

fan kitlesi değil durumun sebebi adamlar dünyanın en kaliteli üç oyun serisine sahip.
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CoreXXX 1 yıl
Ebuy ne Ebay mı acaba
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OverClocK1ng 1 yıl
Adamlar oyunlardan dolayı satıyorlar. Oyunlarını seven çekirdek bir kitleleri var. Onlar direkt alıyorlar konsollarını.
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