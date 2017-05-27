Nintendo Switch ile şirket hisseleri rekor seviyede

Nintendo’nun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ve mart ayında satışa sunduğu oyun konsolu Switch, hem satış rakamları hem de şirkete kazandırdığı değer bakımından şirket yetkililerinin bile beklentisinin üzerine çıkmayı başardı. Switch’in satışa sunulmasıyla birlikte Nintendo hisseleri 3 aydan kısa bir süre içinde yüzde 30 değer kazanırken 35$’a dayanan hisse değerleri 2010 yılından beri ilk kez böylesine ciddi bir artışa imza atmış durumda.

Uzun bir süredir beklenen konsolun satışa sunulmasının şirket adına olumlu bir etki yaratacağı ve finansal açıdan yükseliş getireceği bekleniyordu ancak konsolla eşzamanlı olarak satışa sunulan Legend of Zelda: Wild of Breath oyunun bir aydan kısa bir süre içinde yaklaşık 3 milyon adet satması da eklenince Switch şirket için beklenmedik gelirler sağlamış oldu. Bunlarla birlikte Nintendo’nun sonbaharda başlatması planlanan yeni oyun içi satın alım servisleriyle birlikte şirketin gelirinin daha da artacağı tahmin ediliyor.

PS4'ün Gerisinde Kaldı

Tabi bu satış rakamları ve hisse değerlerindeki artış şirketin piyasa değerinde de kendisini gösterdi. Mart ayının başında 25 milyar dolar civarlarında bulunan Nintendo’nun piyasa değeri yüzde 40 civarı bir artışla 36 milyar dolar seviyelerini buldu. Özellikle piyasaya sürüldüğü ilk ay ciddi bir çıkış yakalayan Switch, diğer konsolların satışa sunuldukları ilk ay içindeki satış rakamları açısından geride bırakırken sadece 2013’ün Kasım ayında satışa sunulan PlayStation 4'ün gerisinde kaldı.

Analistler çıkarılacak yeni oyunlar ve Nintendo’nun yakın bir zamanda başlatacağı çevrimiçi oyun platformuyla birlikte şirketin çıkışını sürdüreceğine inanıyor ancak şirket için şimdilik en büyük tehlike üretimin talep karşısında yetersiz kalması zira nisan ayının başında yetersiz üretim sonucunda bazı satış platformlarında 700-800 dolar gibi yüksek fiyatlardan Switch satıldığı görülmüştü.

http://money.cnn.com/2017/05/24/technology/nintendo-stock-switch-console/