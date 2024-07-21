Nintendo, yeni Joy-Con şarj standını duyurdu

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nintendo’nun 2017 yılında satışa çıkardığı Switch konsolu, hibrit oyun deneyimi ve dikkat çekici yapımları ile kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. 2024 yılı itibariyle Playstation 4 ve Gameboy konsollarını bile sollayarak gelmiş geçmiş en çok satan 3. oyun konsolu olmayı başaran Switch, Nintendo tarafından desteklenmeye devam ediyor. Firma, konsol için yeni bir aksesuar tanıttı.

Amazon'da Xbox Series S indirimde! 2 sa. önce eklendi

Joy-Con şarj standı resmen duyuruldu

Geçtiğimiz 7 yıl içerisinde Switch için birçok farklı aksesuar satışa çıkaran Nintendo, şimdi de yeni bir Joy-Con şarj aleti duyurdu. Bu aksesuar ile Switch kullanıcıları, Joy-Con kontrolcülerini konsoldan bağımsız bir şekilde şarj edebilecek. Bahsi geçen şarj aleti, stand olarak da kullanılabiliyor. Özellikle birkaç çift Joy-Con kontrolcüsüne sahip kullanıcılara rahat bir nefes aldıracak ürün, 17 Ekim’de resmen satışa sunulacak.

Tam Boyutta Gör Switch 2’nin çıkışına aylar kala Nintendo’nun böyle bir aksesuar duyurması, bahsi geçen ürünün yeni konsolu da destekleyebileceğine işaret ediyor. Tüm bunların yanı sıra yeni aksesuar, Joy-Con kontrolcüleri haricinde Switch için geliştirilen NES kontrolcülerini de şarj edebiliyor. 2-Way Joy-Con şarj standı olarak adlandırılan ürünün fiyatı henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Nintendo Switch için bir aksesuar daha tanıtıldı