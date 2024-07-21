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    Anlık Bildirim

    Nintendo, yeni Joy-Con şarj standını duyurdu

    Konsol pazarının hiç şüphesiz en büyük isimlerinden olan Nintendo, Switch konsolunu desteklemeye devam ediyor. Firma, Switch için yeni ikili Joy-Con standını duyurdu.
    Yeni Joy-Con şarj standı Tam Boyutta Gör
    Nintendo’nun 2017 yılında satışa çıkardığı Switch konsolu, hibrit oyun deneyimi ve dikkat çekici yapımları ile kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. 2024 yılı itibariyle Playstation 4 ve Gameboy konsollarını bile sollayarak gelmiş geçmiş en çok satan 3. oyun konsolu olmayı başaran Switch, Nintendo tarafından desteklenmeye devam ediyor. Firma, konsol için yeni bir aksesuar tanıttı.

    Joy-Con şarj standı resmen duyuruldu

    Geçtiğimiz 7 yıl içerisinde Switch için birçok farklı aksesuar satışa çıkaran Nintendo, şimdi de yeni bir Joy-Con şarj aleti duyurdu. Bu aksesuar ile Switch kullanıcıları, Joy-Con kontrolcülerini konsoldan bağımsız bir şekilde şarj edebilecek. Bahsi geçen şarj aleti, stand olarak da kullanılabiliyor. Özellikle birkaç çift Joy-Con kontrolcüsüne sahip kullanıcılara rahat bir nefes aldıracak ürün, 17 Ekim’de resmen satışa sunulacak.

    Nintendo Switch için bir aksesuar daha tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Switch 2’nin çıkışına aylar kala Nintendo’nun böyle bir aksesuar duyurması, bahsi geçen ürünün yeni konsolu da destekleyebileceğine işaret ediyor. Tüm bunların yanı sıra yeni aksesuar, Joy-Con kontrolcüleri haricinde Switch için geliştirilen NES kontrolcülerini de şarj edebiliyor. 2-Way Joy-Con şarj standı olarak adlandırılan ürünün fiyatı henüz belli değil. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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