Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo Wii U ileride 3D desteğine sahip olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,6b
1
2
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

E3 2011 fuarında tanıtımı yapılan ve Nintendo Wii oyun konsolunun devamı niteliğindeki Wii U modeli fuarda oldukça ilgi görmüştü. IBM POWER7 mimarisini kullanan yeni bir işlemci ve geliştirilmiş AMD Radeon HD ekran kartı barındırdığı tahmin edilen model HD kalitesinde oyunları meraklılarına sunacak. 

6.2 inç boyutundaki dokunmatik ekranlı ayrı bir kumandası bulunan Wii U modelinin 3D desteği sunacağı ancak 2012 yılında satışa başlandığında bu özelliğin pasif olacağı ortaya çıktı.

Nintendo başkanı Satoru Iwata, Mercury News sitesine verdiği bir röportajda Wii U modelinin 3D desteği hakkında merak edilenleri cevapladı. 

Wii U modelinin bir 3D özellikli televizyona bağlandığında imajları 3D olarak gösterme kabiliyetinin olduğunu söyleyen Iwata buna şimdilik odaklanmak istemediklerini belirtti. 

3D alanında zaten Nintendo 3DS modelinin bulunduğunu söyleyen Iwata, bu modelin sahiplerinin 3D merakını bu şekilde giderdiğini aktardı. 

Iwata firma olarak tüketici eğiliminin henüz tam anlamıyla yönelmediği 3D teknolojisine yatırım yapmak istemiyor. Evlerde yaygın olarak HDTV modellerinin olduğunu ancak 3D TV setlerinin yeterince yaygınlaşmadığını vurgulayan Iwata, emekleme dönemindeki bir teknolojiye yatırım yapmak yerine oyuncuların bu haliyle Wii U’dan nasıl daha fazla zevk alacakları üzerinde yoğunlaşacaklarını belirtti. 

Nintendo Wii U modelinin İngiltere çıkış tarihi Nisan 2012 olarak açıklanmıştı. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
resler 8 yıl
Son cümlede Nisan 2011 yazılmış. Nisan 2012 olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendomi 8 yıl
o cins gamepad'le çok güzel cod oynanır 3 boyutlu olarak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -11- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim