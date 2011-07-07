Nintendo Wii U ileride 3D desteğine sahip olabilir

E3 2011 fuarında tanıtımı yapılan ve Nintendo Wii oyun konsolunun devamı niteliğindeki Wii U modeli fuarda oldukça ilgi görmüştü. IBM POWER7 mimarisini kullanan yeni bir işlemci ve geliştirilmiş AMD Radeon HD ekran kartı barındırdığı tahmin edilen model HD kalitesinde oyunları meraklılarına sunacak.





6.2 inç boyutundaki dokunmatik ekranlı ayrı bir kumandası bulunan Wii U modelinin 3D desteği sunacağı ancak 2012 yılında satışa başlandığında bu özelliğin pasif olacağı ortaya çıktı.





Nintendo başkanı Satoru Iwata, Mercury News sitesine verdiği bir röportajda Wii U modelinin 3D desteği hakkında merak edilenleri cevapladı.





Wii U modelinin bir 3D özellikli televizyona bağlandığında imajları 3D olarak gösterme kabiliyetinin olduğunu söyleyen Iwata buna şimdilik odaklanmak istemediklerini belirtti.





3D alanında zaten Nintendo 3DS modelinin bulunduğunu söyleyen Iwata, bu modelin sahiplerinin 3D merakını bu şekilde giderdiğini aktardı.





Iwata firma olarak tüketici eğiliminin henüz tam anlamıyla yönelmediği 3D teknolojisine yatırım yapmak istemiyor. Evlerde yaygın olarak HDTV modellerinin olduğunu ancak 3D TV setlerinin yeterince yaygınlaşmadığını vurgulayan Iwata, emekleme dönemindeki bir teknolojiye yatırım yapmak yerine oyuncuların bu haliyle Wii U’dan nasıl daha fazla zevk alacakları üzerinde yoğunlaşacaklarını belirtti.





Nintendo Wii U modelinin İngiltere çıkış tarihi Nisan 2012 olarak açıklanmıştı.