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Nintendo akıllı telefon üretse nasıl olurdu?

3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Erhan Tan
Haber Editörü
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Nintendo akıllı telefon üretse nasıl olurdu?
 Son yıllarda yaşadığı zorluklara rağmen oyun dünyasının en önemli firmaları arasında yer almaya devam eden Nintendo'nun akıllı telefon pazarına yöneleceği yıllar içinde defalarca gündeme gelmiş olsa da, Japon oyun devi şu ana kadar bu alanda herhangi bir yatırım yapmadı.
Peki sık sık teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden bu söylentiler gerçeğe dönüşse ve Nintendo sonunda akıllı telefon üretmeye karar verse ortaya çıkan sonuç nasıl olurdu?  Gizmodo işte bu merak uyandırıcı soruya yanıt aradı ve Nintendo'nun olası ilk akıllı telefonu için oldukça ilginç bir akıllı telefon konsepti ortaya çıktı.
Pierre Cerveau tarafından tasarlanan bu Nintendo akıllı telefon konsepti, Game Boy'dan yola çıkarak Smart Boy adını taşıyor ve Nintendo hayranlarının bir akıllı telefonda arayacakları birçok özelliği bir araya getiriyor.

http://gizmodo.com/something-tells-me-this-connector-would-snap-off-easily-1718805158 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirHan 3 yıl
Tasarım baya hatalı. Tüm telefonun yükünü micro usb' ye ve kulaklık jack' ına taşıtırsan orası çıtır çıtır kopan General Mobile şarj portu gibi gider. Tabii bu konsept o ayrı mesele.
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huseyinadukeeee 3 yıl
Hafizanin yarisina kadar oyun doldurur.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
İyi olur tabi ki de, Nintendo'nun Android kullanacağını pek sanmıyorum. Birkaç haber çıktı fakat zaman gösterecek. Böyle bir cihaza uzun zamandır ihtiyaç var zaten.
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Kalzagg 3 yıl
Çok iyi Artık Girsin Nİntendo telefon pazarına bunları görünce insan imreniyor
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huseyincarnege 3 yıl
böle telefon olsa baya satar gibi
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