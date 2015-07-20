Nintendo akıllı telefon üretse nasıl olurdu?

Son yıllarda yaşadığı zorluklara rağmen oyun dünyasının en önemli firmaları arasında yer almaya devam eden Nintendo'nun akıllı telefon pazarına yöneleceği yıllar içinde defalarca gündeme gelmiş olsa da, Japon oyun devi şu ana kadar bu alanda herhangi bir yatırım yapmadı.



Peki sık sık teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden bu söylentiler gerçeğe dönüşse ve Nintendo sonunda akıllı telefon üretmeye karar verse ortaya çıkan sonuç nasıl olurdu? Gizmodo işte bu merak uyandırıcı soruya yanıt aradı ve Nintendo'nun olası ilk akıllı telefonu için oldukça ilginç bir akıllı telefon konsepti ortaya çıktı.



Pierre Cerveau tarafından tasarlanan bu Nintendo akıllı telefon konsepti, Game Boy'dan yola çıkarak Smart Boy adını taşıyor ve Nintendo hayranlarının bir akıllı telefonda arayacakları birçok özelliği bir araya getiriyor.



http://gizmodo.com/something-tells-me-this-connector-would-snap-off-easily-1718805158