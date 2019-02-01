Nintendo’dan daha küçük ve ucuz Switch geliyor

Nintendo’nun çıkardığı en başarılı konsollardan biri olan Switch, 32 milyonu geçen satış rakamıyla firmanın çok sevilen diğer konsolu Nintendo 64’ü neredeyse tahtından etmek üzere. Nintendo ise satış rakamları ile şirketin yüzünü güldüren konsolda farklı bir politika izleyecekmiş gibi görünüyor. Bir Nikkei raporuna göre firma, daha küçük ve ucuz bir Switch versiyonu üzerinde çalışıyor. Ekim ayında ortaya çıkan bir söylenti, konsolun geliştirilmekten ziyade sadeleştirileceğini iddia etmişti.

Konsolun sadeleşmesi kapsamında gözden çıkarılacak ilk parça ise plastik stant gibi gözüküyor. Harici olarak 90 dolara alınabilen ve USB Tip-C bağlantısı kullanan söz konusu parça olmadan da TV’lere görüntü aktarmak mümkün olduğundan, atılacaklar listesinin başında bu parçayı görmek şaşırtıcı olmamış. Ekran seçiminde ise daha küçük bir ekranın tercih edilmesi ve oyun kontrolcülerini de konsolla bütünleşik hale getirilmesi seçenekleri maliyetleri düşürecek diğer adımlar olarak gözüküyor.

Yukarıda ki sadeleştirme tercihleriyle ucuzlayacak konsol ise Nintendo’nun bu yıl planladığı konsol satış rakamlarındaki artışa büyük bir katkı sunabilir. Başarılı bir satış grafiği çizse de 2018 mali yılı için şirket, 20 milyon olan Switch hedefini 17 milyon konsola çekmişti.

https://arstechnica.com/gaming/2019/01/nintendos-next-switch-model-will-reportedly-shrink-the-size-cost-features/