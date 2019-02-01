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Nintendo’dan daha küçük ve ucuz Switch geliyor

Nintendo başarılı giden Switch satış grafiğini daha da yukarılara çekmek için çalışmalarına devam ediyor. Ancak firma farklı bir yol izleyerek, konsolu güncellemek yerine sadeleştirmek istiyor.
3 ay
5,3b
1
10
Oyun Konsolları
Gökhan G.
Editör
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Nintendo’dan daha küçük ve ucuz Switch geliyor
 

Nintendo’nun çıkardığı en başarılı konsollardan biri olan Switch, 32 milyonu geçen satış rakamıyla firmanın çok sevilen diğer konsolu Nintendo 64’ü neredeyse tahtından etmek üzere. Nintendo ise satış rakamları ile şirketin yüzünü güldüren konsolda farklı bir politika izleyecekmiş gibi görünüyor. Bir Nikkei raporuna göre firma, daha küçük ve ucuz bir Switch versiyonu üzerinde çalışıyor. Ekim ayında ortaya çıkan bir söylenti, konsolun geliştirilmekten ziyade sadeleştirileceğini iddia etmişti.

Konsolun sadeleşmesi kapsamında gözden çıkarılacak ilk parça ise plastik stant gibi gözüküyor. Harici olarak 90 dolara alınabilen ve USB Tip-C bağlantısı kullanan söz konusu parça olmadan da TV’lere görüntü aktarmak mümkün olduğundan, atılacaklar listesinin başında bu parçayı görmek şaşırtıcı olmamış. Ekran seçiminde ise daha küçük bir ekranın tercih edilmesi ve oyun kontrolcülerini de konsolla bütünleşik hale getirilmesi seçenekleri maliyetleri düşürecek diğer adımlar olarak gözüküyor.

Yukarıda ki sadeleştirme tercihleriyle ucuzlayacak konsol ise Nintendo’nun bu yıl planladığı konsol satış rakamlarındaki artışa büyük bir katkı sunabilir. Başarılı bir satış grafiği çizse de 2018 mali yılı için şirket, 20 milyon olan Switch hedefini 17 milyon konsola çekmişti.


https://arstechnica.com/gaming/2019/01/nintendos-next-switch-model-will-reportedly-shrink-the-size-cost-features/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
Hem tv'de hem elde oynama ozelligi olmayacaksa oyunlarin da fiyati dusurulmeli. Sonucte gelistiriciler oyunlari 720p ve 1080p calissin diye ekstra efor harciyorlardir diye tahmin ediyorum. Bu ozelligi kaybettikten sonra tuketici olarak benim de cebime hitap etmesini beklerim.
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intel7mix 3 ay
1080p desteği bile yokken şimdi cihazın çokta gideri yoktu.
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Denorath 3 ay
Tamam da sorun olan konsolun fiyatı değil, oyunlarının fiyatı..
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HakanOn 3 ay
Tabi ki yenisi çıkacak ancak henüz değil.
Söylentiler yerine gündemdeki nitelikli haberleri takip etmekte fayda var.
(28 Ocak 2019)
Nintendo president Shuntaro Furukawa made the comments about switch to Japanese daily newspaper The Sankai News – translated here by NintendoEverything – saying "we are not considering a successor or a price cut at this time".
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gokg 3 ay
Söylentiyi kesinleşmiş habermiş gibi göstermeseydiniz daha iyi olurdu.
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Tr@mmler 3 ay
Nintendo bunu yaparken Sony'nin hala Vita'yı unutturacak bir cihaz düşünmüyor olması ilginç. Ps4 satışları çok iyi evet ama bu kadar konsol satışında exclusive oyun etkisi büyük. Bunu mobile oyun konsolu pazarına taşıma planları olmalı diye umuyorum.
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mu5tafa 3 ay
Super Mario kalipresindeki oyunlara 250-300 tl vermek bana göre değil arkadaş.
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esmerbuyucu 3 ay
720p ekran daha net gözükebilir 😅
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SEO-Uzmanı 3 ay
sabun var
birde arap sabunu var !
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The Balance 3 ay
Türkiye'ye gelse de alınmaz. Oyun fiyatları çok uçuk. Ve Nintendo asla indirim yapan bir firma değil. En basit indie oyunları bile almak çok zor.
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