Nintendo’dan daha küçük ve ucuz Switch geliyor

Konsolun sadeleşmesi kapsamında gözden çıkarılacak ilk parça ise plastik stant gibi gözüküyor. Harici olarak 90 dolara alınabilen ve USB Tip-C bağlantısı kullanan söz konusu parça olmadan da TV’lere görüntü aktarmak mümkün olduğundan, atılacaklar listesinin başında bu parçayı görmek şaşırtıcı olmamış. Ekran seçiminde ise daha küçük bir ekranın tercih edilmesi ve oyun kontrolcülerini de konsolla bütünleşik hale getirilmesi seçenekleri maliyetleri düşürecek diğer adımlar olarak gözüküyor.
Yukarıda ki sadeleştirme tercihleriyle ucuzlayacak konsol ise Nintendo’nun bu yıl planladığı konsol satış rakamlarındaki artışa büyük bir katkı sunabilir. Başarılı bir satış grafiği çizse de 2018 mali yılı için şirket, 20 milyon olan Switch hedefini 17 milyon konsola çekmişti.
https://arstechnica.com/gaming/2019/01/nintendos-next-switch-model-will-reportedly-shrink-the-size-cost-features/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Söylentiler yerine gündemdeki nitelikli haberleri takip etmekte fayda var.
(28 Ocak 2019)
Nintendo president Shuntaro Furukawa made the comments about switch to Japanese daily newspaper The Sankai News – translated here by NintendoEverything – saying "we are not considering a successor or a price cut at this time".
birde arap sabunu var !