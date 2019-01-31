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Nintendo Switch satışları 32 milyonu geride bıraktı

2017'nin Mart ayında piyasaya sürülen Switch, satış rakamlarıyla Nintendo'nun yüzünü güldürmeye devam ediyor. Konsolun dünya genelindeki toplam satışı 32.27 milyon adete ulaştı.
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Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Nintendo'nun popüler oyun konsolu Switch'in satışları 30 milyonu geride bıraktı. Japon şirket, 2017 yılında piyasaya sürülen konsolun 31 Aralık 2018 itibarıyla dünya genelinde tam 32.27 milyon adet sattığını açıkladı.

Nintendo'nun kullandığı ifadelere göre 2018'in son çeyreğinde toplam 9.4 milyon Switch konsolu satılmış. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30'luk önemli bir artış görülüyor. Konsolun çıkış yaptığı tarihten bu yana en güçlü çeyreği olmuş. Bildiğiniz gibi yılın son çeyrekleri Noel dönemini içerisinde barındırdığı için oldukça hareketli geçiyor.

Switch bildiğiniz gibi Nintendo'nun WiiU (13.56 milyon) ve GameCube (21.74 milyon) konsollarını satış rakamlarında geride bırakmıştı. Şimdiysee bir diğer popüler konsol Nintendo 64'ü geçmek üzere. 660 bin adet daha satmasının ardından iki yıldan daha kısa bir süre içerisinde bunu başarmış olacak.

Switch'in yazılım tarafında ise Super Smash Bros. Ultimate'in yayınlamasıyla beraber 2018'in son çeyreği oldukça hareketli geçti. Smash Bros. Ultimate tam 12 milyon adetlik müthiş bir satış gerçekleştirmiş. Toplam yazılım satışlarına baktığımızda ise bugüne kadar dünya genelinde 163 milyon Nintendo Switch oyunu satıldığı belirtiliyor.

Nintendo Switch'in en çok satan oyunları:

Mario Kart 8 Deluxe – 15.02 milyon
Super Mario Odyssey – 13.76 milyon
Super Smash Bros. Ultimate – 12.08 milyon
The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 11.68 milyon
Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 10.00 milyon Splatoon 2 – 8.27 milyon
Super Mario Party – 5.30 milyon
1-2 Switch – 2.86 milyon
Mario Tennis Aces – 2.53 milyon
Kirby: Star Allies – 2.42 milyon 

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-01-31-nintendo-trims-switch-target-as-net-sales-near-usd10-billion-for-fiscal-year Yorum Yaz
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Seyrim 3 ay
Güzel ama oyunlar pahalı ve Türkiye'de pek tutulmuyor..
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Biyturs_OnSr 3 ay
Hak ediyor. Yenilikçi ve eğlenceli bir konsol. Almayı düşünüyordum ama pek taşınabilir bulmuyorum. PSP, PS Vita, Gameboy, DS vs. gibi iç cebine koyup unutamıyorsun.
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tobepeople 3 ay
Şu konsolu sırf oyun kolunun dandikliği yüzünden almadım, hala da almaya niyetim yok...PS4 aldırttım kardeşime de bende de PC var yetiyor her türlü :)
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