Nintendo Switch satışları 32 milyonu geride bıraktı

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-01-31-nintendo-trims-switch-target-as-net-sales-near-usd10-billion-for-fiscal-year

Nintendo'nun popüler oyun konsolu Switch'in satışları 30 milyonu geride bıraktı. Japon şirket, 2017 yılında piyasaya sürülen konsolun 31 Aralık 2018 itibarıyla dünya genelinde tam 32.27 milyon adet sattığını açıkladı.Nintendo'nun kullandığı ifadelere göre 2018'in son çeyreğinde toplam 9.4 milyon Switch konsolu satılmış. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30'luk önemli bir artış görülüyor. Konsolun çıkış yaptığı tarihten bu yana en güçlü çeyreği olmuş. Bildiğiniz gibi yılın son çeyrekleri Noel dönemini içerisinde barındırdığı için oldukça hareketli geçiyor.Switch bildiğiniz gibi Nintendo'nun WiiU (13.56 milyon) ve GameCube (21.74 milyon) konsollarını satış rakamlarında geride bırakmıştı. Şimdiysee bir diğer popüler konsol Nintendo 64'ü geçmek üzere. 660 bin adet daha satmasının ardından iki yıldan daha kısa bir süre içerisinde bunu başarmış olacak.Switch'in yazılım tarafında ise Super Smash Bros. Ultimate'in yayınlamasıyla beraber 2018'in son çeyreği oldukça hareketli geçti. Smash Bros. Ultimate tam 12 milyon adetlik müthiş bir satış gerçekleştirmiş. Toplam yazılım satışlarına baktığımızda ise bugüne kadar dünya genelinde 163 milyon Nintendo Switch oyunu satıldığı belirtiliyor.Mario Kart 8 Deluxe – 15.02 milyonSuper Mario Odyssey – 13.76 milyonSuper Smash Bros. Ultimate – 12.08 milyonThe Legend of Zelda: Breath of the Wild – 11.68 milyonPokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 10.00 milyon Splatoon 2 – 8.27 milyonSuper Mario Party – 5.30 milyon1-2 Switch – 2.86 milyonMario Tennis Aces – 2.53 milyonKirby: Star Allies – 2.42 milyon