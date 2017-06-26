Nissan, Tesla'ya meydan okumaya hazırlanıyor: Autopilot'a karşı ProPILOT

Nissan, tamamen elektrikli otomobili Leaf'i eski ihtişamlı günlerine geri döndürmeye çalışıyor. Nissan Leaf dünyanın en çok satan elektrikli otomobili konumunda ancak bu başarısını çok erken piyasaya sürülmesine ve uygun fiyatına borçlu. Tek bir şarjla 172 km yol alabilen Leaf, son zamanlarda 383 km menzilli, 37.495 dolarlık bir otomobil olan Chevy Bolt'un gölgesinde kalmış durumda.

Tesla, Temmuz ayında kitlesel pazara hitap eden Model 3'ü resmen lanse etmeye hazırlanıyor. Bu durumda Leaf'i daha da rekabetçi bir ortamın beklediğini söyleyebiliriz. Ancak Nissan rekabete renk katacak yeni bir hamleye hazırlanıyor. Otomobil üreticisi tek bir şarjla 321 km yol yapması beklenen 2018 model Leaf'e ProPILOT Assist teknolojisini dahil ederek Tesla'nın Autopilot'una meydan okumaya çalışacak.

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ProPILOT, otomobilleri virajlı yollarda bile şeritte tutarak araçların kendi kendine ilerlemesini sağlayabiliyor. Sistem yolda bir engel tespit ederse otomatik olarak fren yapabilme yeteneğine sahip. Esasında uyarlanabilir hız sabitleme olan ProPILOT, aktif hız sabitleme, önden çarpışma uyarısı, autosteer ve otomatik paralel park gibi özellikler sunan Tesla Autopilot kadar gelişmiş değil.

ProPILOT, 4. seviye otonom sürüşü destekleyecek

Ancak Nissan'ın ProPILOT teknolojisi için büyük planları var. Şirket sistemin 2020'ye kadar 4. seviye otonom sürüşü destekleyeceğini söylüyor. Bu da araçların şöföre gerek kalmadan herhangi bir sürüş senaryosunu gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.

Nissan, ProPILOT teknolojisini ilk kez geçen Ağustos ayında Japonya'daki Serena minivan modeline yükledi. Şirket, ProPILOT teknolojisinin 2018 yılına kadar otomobillerin otomatik olarak şerit değiştirmesine olanak sağlayacağını belirtti. Bir Nissan sözcüsü, 2018 Leaf'ın otomatik şerit değiştirme özelliğiyle gelip gelmeyeceğini söylemeyi reddetti ancak otomobil üreticisi 2020 sözünde kararlı vurguladı.

Şu bir gerçek ki Nissan, Tesla ile rekabet etmek istiyorsa kendi otonom sürüş yazılımına otomatik şerit değiştirme gibi daha birçok özellik eklemesi gerekecek. Çünkü Tesla otomobiller şu anda kağıt üzerinde değil, bilfiil yollarda otonom sürüş deneyimi sunuyorlar. Ve şirket bu alanda rakiplerinden hem deneyim hem de teknoloji olarak çok ileride.