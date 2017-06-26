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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan, Tesla'ya meydan okumaya hazırlanıyor: Autopilot'a karşı ProPILOT

Nissan, Tesla'nın otomatik pilot sistemiyle rekabet edebecek kapasitede bir otonom sürüş sistemi inşa ediyor. ProPILOT isimli teknoloji 2018 model Nissan Leaf'e dahil edilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Nissan, tamamen elektrikli otomobili Leaf'i eski ihtişamlı günlerine geri döndürmeye çalışıyor. Nissan Leaf dünyanın en çok satan elektrikli otomobili konumunda ancak bu başarısını çok erken piyasaya sürülmesine ve uygun fiyatına borçlu. Tek bir şarjla 172 km yol alabilen Leaf, son zamanlarda 383 km menzilli, 37.495 dolarlık bir otomobil olan Chevy Bolt'un gölgesinde kalmış durumda.
Tesla, Temmuz ayında kitlesel pazara hitap eden Model 3'ü resmen lanse etmeye hazırlanıyor. Bu durumda Leaf'i daha da rekabetçi bir ortamın beklediğini söyleyebiliriz. Ancak Nissan rekabete renk katacak yeni bir hamleye hazırlanıyor. Otomobil üreticisi tek bir şarjla 321 km yol yapması beklenen 2018 model Leaf'e ProPILOT Assist teknolojisini dahil ederek Tesla'nın Autopilot'una meydan okumaya çalışacak.
Ayrıca Bkz. "Tesla ve diğer otomobil üreticileri, sürücülerin ellerini direksiyonda tutmaya çalışıyor"
ProPILOT, otomobilleri virajlı yollarda bile şeritte tutarak araçların kendi kendine ilerlemesini sağlayabiliyor. Sistem yolda bir engel tespit ederse otomatik olarak fren yapabilme yeteneğine sahip. Esasında uyarlanabilir hız sabitleme olan ProPILOT, aktif hız sabitleme, önden çarpışma uyarısı, autosteer ve otomatik paralel park gibi özellikler sunan Tesla Autopilot kadar gelişmiş değil.

ProPILOT, 4. seviye otonom sürüşü destekleyecek

Ancak Nissan'ın ProPILOT teknolojisi için büyük planları var. Şirket sistemin 2020'ye kadar 4. seviye otonom sürüşü destekleyeceğini söylüyor. Bu da araçların şöföre gerek kalmadan herhangi bir sürüş senaryosunu gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.
Nissan, ProPILOT teknolojisini ilk kez geçen Ağustos ayında Japonya'daki Serena minivan modeline yükledi. Şirket, ProPILOT teknolojisinin 2018 yılına kadar otomobillerin otomatik olarak şerit değiştirmesine olanak sağlayacağını belirtti. Bir Nissan sözcüsü, 2018 Leaf'ın otomatik şerit değiştirme özelliğiyle gelip gelmeyeceğini söylemeyi reddetti ancak otomobil üreticisi 2020 sözünde kararlı vurguladı.
Şu bir gerçek ki Nissan, Tesla ile rekabet etmek istiyorsa kendi otonom sürüş yazılımına otomatik şerit değiştirme gibi daha birçok özellik eklemesi gerekecek. Çünkü Tesla otomobiller şu anda kağıt üzerinde değil, bilfiil yollarda otonom sürüş deneyimi sunuyorlar. Ve şirket bu alanda rakiplerinden hem deneyim hem de teknoloji olarak çok ileride.

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Xtrud 2 yıl en beğenilen
Keşke Tesla yerine Volvo XC90'daki otopilotu rakip seçseymiş daha ileri taşırmış sistemi... Tabi Volvo, Tesla gibi yoğun propaganda yapmadığı için kimsenin haberi yok editörler dahil...
Keşke Tesla yerine Volvo XC90'daki otopilotu rakip seçseymiş daha ileri taşırmış sistemi... Tabi Volvo, Tesla gibi yoğun propaganda yapmadığı için kimsenin habe...
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trexin 2 yıl
Nissan 2002 yilinda primera'da adaptif hiz sabitleyici sunuyordu.
O zamana kadar f segment otomobillerde opsiyon donanimdi. Bugun dahi e segment otomobillerde standart olarak sunulmuyor.
Yani nissan bu ise yeni girmedi. 15 senede uzerine cok sey eklemistir. Lakin reklamin da gucuyle autopilot meshur oldu.
Amerika'da otonom suruse izin verileli cok oldu. Avrupa yeni yeni izin veriyor. Rekabet kizisacak yani.
Nissan 2002 yilinda primera'da adaptif hiz sabitleyici sunuyordu.O zamana kadar f segment otomobillerde opsiyon donanimdi. Bugun dahi e segment otomobille...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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01001101 2 yıl
erkek adam otonom mod kullanmaz. otonom mod-otomatik park gibi özellikler acemi kadınlar içindir.
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Ultrasaray0643 2 yıl
Ne outopilot ve propilot
Alayina karacalarin bold pilot uleyn
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Ardaceyhan 2 yıl
izlemeye devam :))
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LeonEyes 2 yıl
yaw he he....
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SEO-Uzmanı 2 yıl
öğrenen makine algoritmasını adam gibi yazan bir firma çıkınca !
işte o saatten sonra hiç bir iş için insan programcıya ihtiyaçımız olmayacaktır !
işte asıl teknoloji devrimi makine yapan makineler dönemi o gün başlıyor !
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Avagadro 2 yıl
Adamlar yapıyor biz de ülke olarak herzamanki gibi izliyoruz
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haberelectro 2 yıl
Atin atin soyleyin rakiplerinden otonomda cok ilerideymis
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arel.gr 2 yıl
ProPILOT teknolojili Nissan Leaf elektriklimi ?
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trexin 2 yıl
Nissan 2002 yilinda primera'da adaptif hiz sabitleyici sunuyordu.
O zamana kadar f segment otomobillerde opsiyon donanimdi. Bugun dahi e segment otomobillerde standart olarak sunulmuyor.
Yani nissan bu ise yeni girmedi. 15 senede uzerine cok sey eklemistir. Lakin reklamin da gucuyle autopilot meshur oldu.
Amerika'da otonom suruse izin verileli cok oldu. Avrupa yeni yeni izin veriyor. Rekabet kizisacak yani.
1 Yanıt Yanıtla +6
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yunus88 2 yıl trexin
Zaman hizli geciyor
Babamda vardı primera adaptif cc, koltuk altı subwoofer, geri gorus kamerası, renkli ekran.. Zamanının 10 yıl otesinde bir arabaydi
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Ryzen1200 2 yıl
Chevrolet noktayı koymuş zaten konuşmaya gerek yok
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