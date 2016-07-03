Nissan elektrikli araçlarının pilleri, Fransız veri merkezinde tekrar hayat buluyorlar

Nissan’ın elektrikli araçlarında kullanılan pillerden kullanılmaya uygun görülmeyenler Fransa’daki bir veri merkezinde tekrar hayat buluyor. Webaxys isimli veri merkezinin Saint-Roman de Colbosc Eco Park isimli tesisinde tekrar hayat bulan piller, Nissan’ın, güç yönetim şirketi Eaton’la ortaklığı sayesinde enerji depolama sistemi oluşturmak için tekrar kullanılıyor.

Webaxys, Sotteville-lès-Rouen ve LeHavre’da merkezleri bulunan bir barındırma hizmeti firması. Şirketin gelecek planlarında ise Nissan-Eaton ortaklığında geliştirilecek olan güç sistemlerinin kullanıldığı başka merkezler açmak var.

Saint-Romain de Colbosc Eco Park veri merkezindeki enerji depolama sisteminin teknik detayları verilmemiş olsa da, Nissan’ın Eaton ile birlikte çalışacaklarının açıklandığı duyurudan bazı ipuçları elde edilebilir.

Nissan’ın kullanmayı düşündüğü Eaton teknolojisi 93PM UPS adını taşıyor. Bu sistemin içinde 4 adetten fazla olmamak üzere Nissan’ın tekrardan kullanıma soktuğu pilleri yer alıyor. Sistemin, her biri yaklaşık 20 kWh kapasiteye sahip pillerden güç alacağı belirtiliyor yani toplamda yaklaşık 80 kWh kapasitesinde bir sistemden bahsediyoruz. Eaton teknolojisinin maliyetinin 10.000 avro civarında olacağı düşünülürken, bataryalar içinse kWh başına 400-500 avro arasında olması bekleniyor.

Sistemin kullanılabileceği alanlar olarak ani güç ihtiyacı duyulan yerler ve yenilenebilir enerji entegrasyonunun gerektiği yerler gösteriliyor. Ayrıca bir başka potansiyel kullanım alanı ise şebekeye bağlı elektriğin bulunmadığı gelişmekte olan dünya ülkeleri olarak gösteriliyor.

Nissan’ın elektrikli araç pilleri aynı zamanda ev enerji depolama sistemlerinde de kullanılmaya başlandı. Bu sistemler ise yine Eaton iş birliğiyle yönetiliyor.

http://cleantechnica.com/2016/07/02/nissan-ev-batteries-reused-french-data-center/