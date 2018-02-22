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Elektrikli tır Tesla Semi'nin hızlanma videosu izleyenleri şaşkına çeviriyor

Tesla'nın en dikkat çeken projelerinden biri olan elektrikli tırı "Tesla Semi" yeni çıkan hızlanma videosu ile şov yapmaya şimdiden başladı bile. Bu görüntüye çok şaşıracaksınız.
1 yıl
9,2b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tırlara ilgi duymayanların bile yakından takip ettikleri elektrikli tır Tesla Semi, daha şimdiden adından oldukça fazla söz ettiriyor. Tesla'nın en gözde projelerinden biri olan Tesla Semi geçtiğimiz Kasım ayından sonra aralarında Sysco ve Walmart'ın da yer aldığı birçok şirketten ön sipariş almış durumda. Hatta içecek devi Pepsi'nin 100, UPS'in ise 125 tır almayı taahhüt ettiği gelen haberler arasında.
Yaklaşık 300 mil (480 km) sürüş menziline sahip giriş modeli, şirketler için daha ekonomik ve verimli olmayı vaat ediyor. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, birkaç ay önce Tesla Semi'yi kilometre başına çalıştırmanın, demiryolu taşımacılığının 1,51 dolarlık maliyetiyle karşılaştırıldığında 85 cente denk geldiğini açıklamıştı. Buna ek olarak da dizel kamyon kullanmanın ekonomik intihar olacağını da daha önceki konuşmalarında belirtmişti.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk'ın uzaydaki Roadster'ı Dünya'ya çarpabilir mi? İşte cevabı"

Hızlanma videosu izleyenleri şaşkına çeviriyor

Tesla Semi 0'dan 100 km/s hıza 5 saniyede çıkabilirken tam yükle (36 ton) bu süre 20 saniyeyi buluyor. Geçtiğimiz günlerde bir Richard Fielder adlı Youtuber halka açık bir yolda gümüş renkli bir Tesla Semi prototipi gördü. Videoda da görebileceğini üzere Tesla Semi'nin adeta spor arabalar gibi hızlanması ağızları açık bırakıyor. Teknoloji harikası bu elektrikli tırların üretimine 2019 yılında başlanacak.

http://bgr.com/2018/02/21/tesla-semi-video-acceleration/ Yorum Yaz
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synthesizer 1 yıl en beğenilen
Herkes iyi olduğu işi yapıyor. Yapan yapıyor. Satan kazanıyor. Biz mi.. tabi ki kulp takıyoruz.
Adam elektrikli tır yapmış. Elektrikli motor torku gaza dokunduğu andan itibaren tam güç veriyor. Böyle olunca 0-100 değeri 5 saniye olmuş. Ne yapsaydı? Yavaslatsa mıydı?
Allah beyin vermiş ilişki kur çıkarımda bulun diye.. 5 ton yükle 20 saniyede 100e çıkabilen bir araç ile düşünmen gereken şey drag yarışı değil.. Bolu dağına çıkarken nasıl yılan gibi süzülür o olmalı. Aktarma iyi ise tork yere yansıyorsa ki videodan herşey belli.. karda çamurda asla yolda kalmaz keçi gibi çıkar..
Frenleri sormuşlar.. frenler ömürlük.. yenilenebilir fren balatası var araçta siz de hala yerli pttcell ile övünun.
Ben kahroluyorum. Hem geri kalıyoruz hem de ne kadar kaldığımizi hayal bile edemiyoruz diye...
Herkes iyi olduğu işi yapıyor. Yapan yapıyor. Satan kazanıyor. Biz mi.. tabi ki kulp takıyoruz.Adam elektrikli tır yapmış. Elektrikli motor torku gaza doku...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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sendemail 1 yıl oryuken
Kesinlikle ,
Taşıtlardaki en kritik unsurlardan biri.

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a-f-h 1 yıl
Elektrik motoru ile frenleme problem olmaz. Zaten faydalı frenleme mevcut, ani fren durumu için de frenleme devreleri var. Balatalı frenden çok daha etkili ve ısınma derdi de yok.
Elektrik motoru ile frenleme problem olmaz. Zaten faydalı frenleme mevcut, ani fren durumu için de frenleme devreleri var. Balatalı frenden çok daha etkili ve ...
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TSY 1 yıl
Bugünde tesla konusunu boş geçmeyelim vatandaş. Hadi elonun reklama ihtiyacı varda gelip dh de hergün konu açtırmaz bhna ihtiyacı yok. Açanında bir menfaati olabileceğini düşünmüyorum. Peki aynı konuları ters düz edip sürekli açmanın mantığı nedir bilmiyorum.
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D-Assault 1 yıl
Artık tırın arkasına rahatlıkla, "tek rakibim THY" yazabilirler
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Mertcan-39 1 yıl
elektrik motoru ilk kaşkışta neredeyse iki katı elektrik çeker dur kalk trafiğinde veya ağır tonaj çekerken düşük süratlerde ne olur acaba
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yaman06 1 yıl
Tesla Semi ile ilgili en merak edilen nokta batarya teknolojisi. Mevcut durum ile ciddi ağırlık ve maliyet dezavantajından bahsediliyor. Eğer Tesla yeni bir batarya teknolojisi kullandıysa rakiplerine ciddi fark atmış demektir. Önümüzdeki dönemde çok daha uzun menzilli otomobiller görebiliriz.
Bu konuyla ilgili Daimler Kamyon grubunun başkanı “Tesla Semi çıktığı zaman bizde 2 tane alacağız, fizik kuralları Almanya’da da, California’da da geçerli” diyerek Tesla’ya gönderme yaptı. Tesla Semi bu anlamda önemli teknolojiler barındırıyor olabilir.
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martin palermo 1 yıl
bu tesla bizim sarı kamyoncuların eline geçerse düşünün halimizi
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synthesizer 1 yıl en beğenilen
Herkes iyi olduğu işi yapıyor. Yapan yapıyor. Satan kazanıyor. Biz mi.. tabi ki kulp takıyoruz.
Adam elektrikli tır yapmış. Elektrikli motor torku gaza dokunduğu andan itibaren tam güç veriyor. Böyle olunca 0-100 değeri 5 saniye olmuş. Ne yapsaydı? Yavaslatsa mıydı?
Allah beyin vermiş ilişki kur çıkarımda bulun diye.. 5 ton yükle 20 saniyede 100e çıkabilen bir araç ile düşünmen gereken şey drag yarışı değil.. Bolu dağına çıkarken nasıl yılan gibi süzülür o olmalı. Aktarma iyi ise tork yere yansıyorsa ki videodan herşey belli.. karda çamurda asla yolda kalmaz keçi gibi çıkar..
Frenleri sormuşlar.. frenler ömürlük.. yenilenebilir fren balatası var araçta siz de hala yerli pttcell ile övünun.
Ben kahroluyorum. Hem geri kalıyoruz hem de ne kadar kaldığımizi hayal bile edemiyoruz diye...
1 Yanıt Yanıtla +28
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horizons2 1 yıl synthesizer
synthesizer
Herkes iyi olduğu işi yapıyor. Yapan yapıyor. Satan kazanıyor. Biz mi.. tabi ki kulp takıyoruz.
Adam elektrikli tır yapmış. Elektrikli motor torku gaza dokunduğu andan itibaren tam güç veriyor. Böyle olunca 0-100 değeri 5 saniye olmuş. Ne yapsaydı? Yavaslatsa mıydı?
Allah beyin vermiş ilişki kur çıkarımda bulun diye.. 5 ton yükle 20 saniyede 100e çıkabilen bir araç ile düşünmen gereken şey drag yarışı değil.. Bolu dağına çıkarken nasıl yılan gibi süzülür o olmalı. Aktarma iyi ise tork yere yansıyorsa ki videodan herşey belli.. karda çamurda asla yolda kalmaz keçi gibi çıkar..
Frenleri sormuşlar.. frenler ömürlük.. yenilenebilir fren balatası var araçta siz de hala yerli pttcell ile övünun.
Ben kahroluyorum. Hem geri kalıyoruz hem de ne kadar kaldığımizi hayal bile edemiyoruz diye...

Size de Allah beyin vermiş ama ne denmek istendiğini anlayamıyorsunuz, buna ne demeli? Çok iyi performansını varsa rampada bayırda denesinler o zaman kimse laf etmez, arkasına ne bileyim alsın 50 ton yük öyle hızlanma testlerini yapsınlar, gitsinler dizel trucklar gücünü yarıştırsınlar, salak salak dümdüz yolda lastik yakıp millette wow dedirtmeye çalışarak reklam yapıyorlar eleştirdiğimiz bu. Son olarak yüklü değilken şu hıza çıkıyorsa yükte şu performans sergiler gibi bir çıkarım yapılamaz, yaptığı hız çekiş performansı iyi olduğu anlamına gelmez, yine de çekişinin de iyi olduğunu tahmin ediyorum, hoşumuza gitmeyen şey sunum tarzı.
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a-f-h 1 yıl
Elektrik motoru ile frenleme problem olmaz. Zaten faydalı frenleme mevcut, ani fren durumu için de frenleme devreleri var. Balatalı frenden çok daha etkili ve ısınma derdi de yok.
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K@sToR 1 yıl
yalnız asfaltta bildiği iz bıraktı dip gaz yaptığında
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norton772 1 yıl
bir tirin hizlanmasi degil cekisinin iyi olmasi gerekir. karda o araci gorurum ben nasil kayiyor.
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ahmethi 1 yıl
izledim şaşkına çevrildim !!! başlık sizcede abartılı değilmi ??? ha şakına çevrilme 25 MPH tabela olan bir yerde adamın süret yapması ise o beni değil trafik polislerini şaşırtmalı :)
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