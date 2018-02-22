Elektrikli tır Tesla Semi'nin hızlanma videosu izleyenleri şaşkına çeviriyor

Tırlara ilgi duymayanların bile yakından takip ettikleri elektrikli tır Tesla Semi, daha şimdiden adından oldukça fazla söz ettiriyor. Tesla'nın en gözde projelerinden biri olan Tesla Semi geçtiğimiz Kasım ayından sonra aralarında Sysco ve Walmart'ın da yer aldığı birçok şirketten ön sipariş almış durumda. Hatta içecek devi Pepsi'nin 100, UPS'in ise 125 tır almayı taahhüt ettiği gelen haberler arasında.

Yaklaşık 300 mil (480 km) sürüş menziline sahip giriş modeli, şirketler için daha ekonomik ve verimli olmayı vaat ediyor. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, birkaç ay önce Tesla Semi'yi kilometre başına çalıştırmanın, demiryolu taşımacılığının 1,51 dolarlık maliyetiyle karşılaştırıldığında 85 cente denk geldiğini açıklamıştı. Buna ek olarak da dizel kamyon kullanmanın ekonomik intihar olacağını da daha önceki konuşmalarında belirtmişti.

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Hızlanma videosu izleyenleri şaşkına çeviriyor

Tesla Semi 0'dan 100 km/s hıza 5 saniyede çıkabilirken tam yükle (36 ton) bu süre 20 saniyeyi buluyor. Geçtiğimiz günlerde bir Richard Fielder adlı Youtuber halka açık bir yolda gümüş renkli bir Tesla Semi prototipi gördü. Videoda da görebileceğini üzere Tesla Semi'nin adeta spor arabalar gibi hızlanması ağızları açık bırakıyor. Teknoloji harikası bu elektrikli tırların üretimine 2019 yılında başlanacak.

http://bgr.com/2018/02/21/tesla-semi-video-acceleration/