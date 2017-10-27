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Lexus, 2020'den sonra otonom sürüşü araçlarında sunacak

Tokyo Otomobil Fuarında LS+ isimli yeni bir konsept araç sergileyen lüks otomobil üreticisi Lexus, bu araçla birlikte otonom sürüş sistemi Highway Teammate'i de duyurdu.
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Lexus da pek çok lüks marka gibi otonom sürüş treninde yer alan markalar arasına katıldı. Highway Teammate (Otoban Takım Arkadaşı) adındaki kendi gelişmiş sürücü asistanı sistemini duyuran üretici, sisteme 2020 yılında araçlarında yer verecek. Lexus'un bu hafta Tokyo Otomobil Fuarında sergilediği, LS + konseptinin bir parçası olarak duyurulan sistem otoyol girişinden çıkışına kadar otonom sürüş sunuyor.
Toyota'ya ait markanın açıklamasına göre sistem; otomatik hız kontrolü, şerit değiştirme, şeritte tutma ve araç takip mesafesini koruma yeteneklerine sahip. Lexus şu an için sistemde ne tür sensör ve kameraların kullanıldığı bilgisini gizli tutuyor. Highway Teammate piyasaya sürüldüğünde Lexus markası Tesla, Cadillac, Audi, Nissan, Mercedes-Benz ve diğer otomobil üreticileri ile otonom sürüş alanında doğrudan rekabet edecek. Autopilot, Super Cruise, Traffic Jam Pilot, ProPilot gibi farklı farklı sistemler hazırlayan diğer üreticilerle Lexus'un ne derece rekabet edeceğini zamanla göreceğiz.
Yukarıda bahsi geçen sistemlerin hepsinde sürücünün bir seviyede dikkatini vermesi ve yalnızca belirli yollarda kullanılması gibi kısıtlamalar bulunurken, Lexus'un sisteminde ne şekilde sınırlamalar kullanacağı şu anda bilinmiyor. Lexus'un Highway Teammate sisteminin Toyota'nın diğer otonom sürüş sistemleri Chauffeur ve Guardian'dan ne şekilde etkilendiği yada onları temel alıp almadığı da şu an için bir bilinmezlik.

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mceliker 1 yıl
lexus tasarım işini hiç yapamıyor.
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kadirirdem 1 yıl
2020'ye kadar Tesla ne yapacak bakalım.
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yunusaticioglu 1 yıl
seviye 5 olmadan güven olmaz
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Güzel araba türkiyeye gelmez
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