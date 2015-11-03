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Nitrome'nin beklenen oyunu Beneath the Lighthouse indirmeye sunuldu

Genelde sonsuz koşu türündeki oyunları ile tanıdığımız Nitrome girişimi bu kez bize bir sürpriz yaptı ve ilgi çekici bir bulmaca oyunu yayınladı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nitrome'nin beklenen oyunu Beneath the Lighthouse indirmeye sunuldu



Beneath the Lighthouse adındaki bulmaca oyunu bir çocuğun deniz feneri içerisinde kaybolan ninesini arama hikayesini anlatıyor. Onlarca bölümde çocuğu çevreleyen daireleri çevirerek ve boruları uçuca getirerek çıkışa giden yolu bulmaya çalışıyoruz. 

Bölümlerde zaman zaman engeller veya tuzaklar da yer alıyor. Bu yüzden daireleri çevirirken dikkatli ve stratejik hareket etmek gerekiyor. Bölümleri belirli bir sürede bitirmek puanınızı artırıyor.

Piksel tabanlı grafiklere sahip olan oyun müzikleri ile de heyecanı destekliyor. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor. 







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lapatid 3 yıl
nitromw istedigi kadar mobil platforma yonelsin,belli bir kitlenin gozunde her saim 2000 li yillarin retro flash oyunu yapimcisi olarak kalacaktir.
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