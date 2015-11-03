Nitrome'nin beklenen oyunu Beneath the Lighthouse indirmeye sunuldu









Beneath the Lighthouse adındaki bulmaca oyunu bir çocuğun deniz feneri içerisinde kaybolan ninesini arama hikayesini anlatıyor. Onlarca bölümde çocuğu çevreleyen daireleri çevirerek ve boruları uçuca getirerek çıkışa giden yolu bulmaya çalışıyoruz.





Bölümlerde zaman zaman engeller veya tuzaklar da yer alıyor. Bu yüzden daireleri çevirirken dikkatli ve stratejik hareket etmek gerekiyor. Bölümleri belirli bir sürede bitirmek puanınızı artırıyor.





Piksel tabanlı grafiklere sahip olan oyun müzikleri ile de heyecanı destekliyor. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.























