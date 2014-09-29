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Nixie projesi özçekim için kolunuza insansız hava aracı yerleştiriyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Nixie projesi özçekim için kolunuza insansız hava aracı yerleştiriyor

Gitgide bir çılgınlık halini alan özçekim trendi, kullanıcılardan çok üreticilerin ve girişimlerin yönlendirmeye çalıştıkları bir mecra olmaya başladı. Kamera ve mobil cihazlardan sonra insansız hava araçları da bu trende katılıyor. 

Nixie adlı bir girişim özçekim yapabilmek için bileğinizden havalanan ve tekrar geri dönen bir insansız hava aracı geliştirdi. Intel'in giyilebilir cihazlara yönelik başlattığı yarışmanın finalistlerinden birisi olan 4 pervaneli Nixie halen geliştirme aşamasında ve kısa süre içerisinde piyasaya çıkması pek mümkün değil.

Araç bir el hareketi ile aktif oluyor ve bileğinizden havalanarak pozisyonunuzu tespit ediyor. Daha sonra entegre kamerası ile istenen çekimi yapıyor ve bileğinize geri dönüyor. Böylece mobil cihaz veya fotoğraf makinasi gibi gereçlere ihtiyacınız kalmıyor. 

Otoriteler tarafından oldukça ilgi çekici bulunan Nixie eğer yarışmada başarılı olursa elde edeceği yatırım ile çalışmaları hızlandıracak ve nihai sürümün şekillenmiş olacak.  



http://gizmodo.com/a-wearable-camera-that-turns-into-a-drone-and-flies-off-1639481900 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Parallel Killer 4 yıl
adamlarda üç kişi bir araya geliyor yazılımı-donanımıyla tam bir ürün çıkarıyolar, amerikada mühendislik okumak vardı arkadaş
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Gece772 4 yıl
Güzel ürün
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swat882 4 yıl
Eşsiz bir düşünce olmuş
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BekirHan 4 yıl
intel reklamı gibi mübarek. Mini mini edison' unu kullandırmaya başlıyor.
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halitozbasli 4 yıl
giyile bilir dronların başlangıcımı ne ! askeri uygulamasıda hemen arkasından gelir sanırım , her askere 360. görüş
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