Nixie projesi özçekim için kolunuza insansız hava aracı yerleştiriyor





Gitgide bir çılgınlık halini alan özçekim trendi, kullanıcılardan çok üreticilerin ve girişimlerin yönlendirmeye çalıştıkları bir mecra olmaya başladı. Kamera ve mobil cihazlardan sonra insansız hava araçları da bu trende katılıyor.





Nixie adlı bir girişim özçekim yapabilmek için bileğinizden havalanan ve tekrar geri dönen bir insansız hava aracı geliştirdi. Intel'in giyilebilir cihazlara yönelik başlattığı yarışmanın finalistlerinden birisi olan 4 pervaneli Nixie halen geliştirme aşamasında ve kısa süre içerisinde piyasaya çıkması pek mümkün değil.





Araç bir el hareketi ile aktif oluyor ve bileğinizden havalanarak pozisyonunuzu tespit ediyor. Daha sonra entegre kamerası ile istenen çekimi yapıyor ve bileğinize geri dönüyor. Böylece mobil cihaz veya fotoğraf makinasi gibi gereçlere ihtiyacınız kalmıyor.





Otoriteler tarafından oldukça ilgi çekici bulunan Nixie eğer yarışmada başarılı olursa elde edeceği yatırım ile çalışmaları hızlandıracak ve nihai sürümün şekillenmiş olacak.







http://gizmodo.com/a-wearable-camera-that-turns-into-a-drone-and-flies-off-1639481900