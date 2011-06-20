Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, 1 GHz işlemci, 512 MB RAM ile S40 arayüzünü bütünleştiren telefon hazırlıyor (?)

7 yıl
18,9b
1
39
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın küresel pazardaki kan kaybı sürerken, firma yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Microsoftla işbirliğini seçen Nokia, 2011 yılı sonuna doğru Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan telefonlarını lanse etmeye hazırlanırken S40 arayüzünü kullanan modellerde ne gibi gelişmeler yaşanacağı akıllarda soru işaretleri bırakmıyor değildi ta ki bugüne dek.
Nokia'nın Arjantin'deki pazarlama yöneticisinin Twitter'da yaptığı açıklamalara göre firma, 1 GHz saat hızında çalışan işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan; Series S40 tabanlı bir telefon üzerinde çalışıyor. Hem QWERTY klavye hem de dokunmatik kapasitif ekran (Clear Black Display) ile donatılacak telefon, kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı desteği sunuyor, Wi-Fi aracılığıyla internete bağlanabiliyor.
Nokia cephesinden telefonla ilgili herhangi bir onaylama gelmedi. Bakalım önümüzdeki günlerde Singapur'da düzenlenmesi planlanan Nokia Connections 2011 etkinliğinde bahsi geçen telefonu görebilecek miyiz? Bekleyelim ve görelim.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
manyakurt 7 yıl en beğenilen
Çok garip yaa. Bir an inception filmi aklıma geldi, Sanki biri şirketin başındaki elemanın aklına girmiş, şirketi batırmak için zorluyor :D
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salagil 7 yıl
akılsız telefona 1 ghz, akıllı(!) telefona 680 mhz
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 7 yıl
Yemin ederim nokia gerizekalısın eğer bu adamların için başka telefon markalarının ajanları yoksa bunların anlamı yok çünkü bir firma başka kendini batırmak için böyle bir çapa içinde olamaz.
Yemin ederim nokia gerizekalısın eğer bu adamların için başka telefon markalarının ajanları yoksa bunların anlamı yok çünkü bir firma başka kendini batırmak içi...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Volkanbaba 7 yıl
Yakında freedos satarlar isteyen android kursun isteyen s60 diye s40nedir yahu s40 en dandik telefonda bile çatır çatır çalışıyor zaten öyle bir model çıkarsa alanın aklından şüphe ederim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TsG 7 yıl

Bu haber kesinleşti, Nokia'nın internal dökümanlarında;
- X3-02 ve C3-01'in 1Ghz işlemcili 120MB dahili hafızalı versiyonlarının geleceği,
- bu HW güncellenmiş modellerin isminin X3-02.5 ve C3-01.5 olacağı bugün yayınlandı...
.
Modeller, Temmuz-Ağustos döneminde dağıtıma başlayacak, bilginize,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
censef57 7 yıl
5210 var mı ötesiiiii
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AzRocK 7 yıl
Lan S40'a 1 Ghz işlemci koy telefon patlar... Niye mi? Hızdan patlar be... S40 ne ki?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
patrain 7 yıl
1 ghz lık s40 la ne yapacaz da o kadar yüksek işlemci koymuşlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ho0k 7 yıl
modern smartphone lara bir tepki olarak mı ortaya koyuyor acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burak_ahtapot 7 yıl
1 ghz ve s40 birarada olacağını sanmıyorum olsada hiç bir işe yaramaz bide ben nokia maemo ya da önem vereceğini sanıyordum n9 çıkıcak deniliyordu geçen sene şimdi ne oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-Slim 7 yıl
nokia iflas iflasss....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ARKADAŞLAR S40 DERKEN İŞLETİM SİSTEMİ DEĞİL TELEFONUN KODU MESALA NOKİA N SERİSİ
VARDI YA BUDA S SERİSİ VE TELEFONUN ADI DA S40
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 7 yıl

DH Misafiri

ARKADAŞLAR S40 DERKEN İŞLETİM SİSTEMİ DEĞİL TELEFONUN KODU MESALA NOKİA N SERİSİ

VARDI YA BUDA S SERİSİ VE TELEFONUN ADI DA S40

"S40 Arayüzü"nden anladığın bu mu yani ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgabes64 7 yıl

DH Misafiri

ARKADAŞLAR S40 DERKEN İŞLETİM SİSTEMİ DEĞİL TELEFONUN KODU MESALA NOKİA N SERİSİ

VARDI YA BUDA S SERİSİ VE TELEFONUN ADI DA S40


Buna gülerim bak :)) renksiz ekranlar symbian 20, renkli javalar symbian 40, akıllı telefonlar da symbian 60 oluyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
met@lrock 7 yıl
Sanırım 2 ghz ile calisan 1gb ramli telefon uretirlerse kesinlikle Renksiz ekran 3310 lara fln koyarlar :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 7 yıl

s40 müptelası olup yüksek performans bekleyen kaç kişi vardır acep şu dünyada :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 7 yıl
İnternette süper gezilir ha.Tarayıcıyı düzgün yaparlarsa mükemmel olur.Bence amaçları Önce s40 ile piyasaya sürüp Anna çıkınca onu bu telefonu entegre etmek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 7 yıl
s40 mı! batmaktan daha beter olurlar umarım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
innformatics 7 yıl
S40 kaldı mı ya? Kendine gel NOKIAaaa!!!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 7 yıl
S40 mı? Şaka falan herhalde bu. S40 telefonlar genelde alt segment modeller olurlar. 1ghz işlemcili bir telefon alt segment olamaz, fiyat olarak da alt segmentte kalamaz mutlaka diğerlerinden pahalı olacaktır. Alt segmentte kullanılan işletim sistemini donanımı geliştirerek üst segmente taşımak ne kadar doğru tartışılır. Hem de elinde daha güçlü ve daha stabil bir Symbian^3 dururken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 7 yıl
saçmalamaya gerek yok nokia sana türkiyeden azıcık teefondan anlayan bir telefoncu bulup gönderem istidam edin bu kafayla 2 yıla kalmaz batarsıznı s40 mış haha haha hahaha :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18871 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, wi-fi ve nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Galaxy S 2 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim