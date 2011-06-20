Nokia, 1 GHz işlemci, 512 MB RAM ile S40 arayüzünü bütünleştiren telefon hazırlıyor (?)

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın küresel pazardaki kan kaybı sürerken, firma yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Microsoftla işbirliğini seçen Nokia, 2011 yılı sonuna doğru Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan telefonlarını lanse etmeye hazırlanırken S40 arayüzünü kullanan modellerde ne gibi gelişmeler yaşanacağı akıllarda soru işaretleri bırakmıyor değildi ta ki bugüne dek.

Nokia'nın Arjantin'deki pazarlama yöneticisinin Twitter'da yaptığı açıklamalara göre firma, 1 GHz saat hızında çalışan işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan; Series S40 tabanlı bir telefon üzerinde çalışıyor. Hem QWERTY klavye hem de dokunmatik kapasitif ekran (Clear Black Display) ile donatılacak telefon, kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı desteği sunuyor, Wi-Fi aracılığıyla internete bağlanabiliyor.



Nokia cephesinden telefonla ilgili herhangi bir onaylama gelmedi. Bakalım önümüzdeki günlerde Singapur'da düzenlenmesi planlanan Nokia Connections 2011 etkinliğinde bahsi geçen telefonu görebilecek miyiz? Bekleyelim ve görelim.

