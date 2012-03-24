Nokia 1000 kişiyi daha işten çıkarıyor, Finlandiya tesisleri yazılıma odaklanacak

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Geçen yıl Microsoft ile yaptığı ortaklığın ardından firma yapısında değişikliklere giren Nokia, personel sayısını azaltmanın yanında son olarak üretim tesislerini maliyeti daha düşük olan Asya bölgesine kaydırma kararı almıştı. Bu kararın devamı olarak kendi ülkesinde de bazı değişiklikler yapıyor.
Ortaya çıkan bilgilere göre Nokia, Finlandiya Salo şehrindeki tesislerinde toplamda 1000 kişinin işine son verecek ve kalan personel Avrupa'daki müşterilere yazılım geliştirme konusuna odaklanacak. Daha önce bazı işten çıkarmalar gerçekleştireceğini bildiren Nokia'nın son hamlesinin bu planın haricinde olabileceği düşünülüyor.
İşten çıkarma bir anda gerçekleşmeyecek. İş pozisyonları kısa süre sonra boşaltılmaya başlanacak ve Haziran sonunda tamamlanmış olacak.
Nokia için 2011 yılının pek de iyi geçmediğini söyleyebiliriz. Zararla kapatılan mali çeyrekler ve akıllı telefon üretimindeki büyük değişiklik Nokia'yı önemli kararlar almaya itti. Pek çok firma gibi Asya'daki ucuz işgücüne yönelen Nokia bu şekilde maliyeti en aza indirerek yıl sonuna doğru çıkışa geçmeyi planlıyor.
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İşçi düşmanları
Maemo denedi, sonra Intel ile Meego yaptı olmadı.Belki olacaktı ama arkasında durmadı vs.
Şimdi de MS ile çalışıyor ki bence Meego'yu bırakmasının önemli bir nedeni de WP'nin geleceğini parlak görmesi.
Belki ısrarcı olmasa, Android kullansa her şey farklı olacaktı ama özgün olmayı seviyor Nokia.Son olarak geliştirdiği Nokia Belle aslında güzel bir sistem olmuş, akıcı çalışıyor, görsel vs. ama yazılım desteği yok uygulama desteği yok.Mesela ben telefon seçme arefesindeyken 701 ile Xperi Neo v arasında kalmıştım, donanım olarak tasarım olarak 701 daha avantajlıydı bence sırf işletim sistemi farkı için SE aldım.
Aslında şu Symbian adını atsa (ki attı), tek bir sistem üzerinde deli gibi çalışsa en azından iOS'a yakın bir şeyler yapabilirdi.Ama tabi yine Android kadar uygulama sayısına erişemezdi kapalı kaynak kodu malum.
bu iyi oldu fakat işten çıkarılan insanlar için kötü bir durum...
bir karar verin artık.
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