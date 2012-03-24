Nokia 1000 kişiyi daha işten çıkarıyor, Finlandiya tesisleri yazılıma odaklanacak

Geçen yıl Microsoft ile yaptığı ortaklığın ardından firma yapısında değişikliklere giren Nokia, personel sayısını azaltmanın yanında son olarak üretim tesislerini maliyeti daha düşük olan Asya bölgesine kaydırma kararı almıştı. Bu kararın devamı olarak kendi ülkesinde de bazı değişiklikler yapıyor.





Ortaya çıkan bilgilere göre Nokia, Finlandiya Salo şehrindeki tesislerinde toplamda 1000 kişinin işine son verecek ve kalan personel Avrupa'daki müşterilere yazılım geliştirme konusuna odaklanacak. Daha önce bazı işten çıkarmalar gerçekleştireceğini bildiren Nokia'nın son hamlesinin bu planın haricinde olabileceği düşünülüyor.





İşten çıkarma bir anda gerçekleşmeyecek. İş pozisyonları kısa süre sonra boşaltılmaya başlanacak ve Haziran sonunda tamamlanmış olacak.





Nokia için 2011 yılının pek de iyi geçmediğini söyleyebiliriz. Zararla kapatılan mali çeyrekler ve akıllı telefon üretimindeki büyük değişiklik Nokia'yı önemli kararlar almaya itti. Pek çok firma gibi Asya'daki ucuz işgücüne yönelen Nokia bu şekilde maliyeti en aza indirerek yıl sonuna doğru çıkışa geçmeyi planlıyor.