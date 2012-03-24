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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia 1000 kişiyi daha işten çıkarıyor, Finlandiya tesisleri yazılıma odaklanacak

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl Microsoft ile yaptığı ortaklığın ardından firma yapısında değişikliklere giren Nokia, personel sayısını azaltmanın yanında son olarak üretim tesislerini maliyeti daha düşük olan Asya bölgesine kaydırma kararı almıştı. Bu kararın devamı olarak kendi ülkesinde de bazı değişiklikler yapıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Nokia, Finlandiya Salo şehrindeki tesislerinde toplamda 1000 kişinin işine son verecek ve kalan personel Avrupa'daki müşterilere yazılım geliştirme konusuna odaklanacak. Daha önce bazı işten çıkarmalar gerçekleştireceğini bildiren Nokia'nın son hamlesinin bu planın haricinde olabileceği düşünülüyor.

İşten çıkarma bir anda gerçekleşmeyecek. İş pozisyonları kısa süre sonra boşaltılmaya başlanacak ve Haziran sonunda tamamlanmış olacak. 

Nokia için 2011 yılının pek de iyi geçmediğini söyleyebiliriz. Zararla kapatılan mali çeyrekler ve akıllı telefon üretimindeki büyük değişiklik Nokia'yı önemli kararlar almaya itti. Pek çok firma gibi Asya'daki ucuz işgücüne yönelen Nokia bu şekilde maliyeti en aza indirerek yıl sonuna doğru çıkışa geçmeyi planlıyor.

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bilalMW 7 yıl en beğenilen
Üretim çine kayması üzücü Made in Finland'ı özlieyeceğiz.
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web17400 7 yıl
Bizim kadar tekelleşme yanlısı gençlik daha var mı bilmiyorum.Ya ne zararı var nokia'nın wp kullanmasının,zaten piyasada istemediğiniz kadar android tabanlı cihaz var.Sony bile androide bağladı kendini tamamen daha ne olsun.Yok nokia batsınmış,yok blackberry batsınmış merak etmeyin onlar yolunu bulur.Hatta meego,tizen,webos gibi sistemlerin kime ne zararı var anlamadım.Adam almış eline cihazı dünyada başka cihaz başka sistem olmasın istiyor.Olaya bakarmısın kendi ekosistemlerinde bile rekabet istemiyorlar neymis htc superamoled kullanmıyormus batsınmış,yok samsung çakmaymış,yok sony'nin donanımı taş devrinden kalmaymış.Tek seçenek olsa mutlu olacaklar galiba.
Bizim kadar tekelleşme yanlısı gençlik daha var mı bilmiyorum.Ya ne zararı var nokia'nın wp kullanmasının,zaten piyasada istemediğiniz kadar android tabanlı c...
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1 Avatar
FRAPS 5 yıl
yazık olmuş , ama nokia son zamanlarda öne çıkmaya başladı.
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Illustrious. 5 yıl


İşçi düşmanları
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Master_Evil 5 yıl
koskoca nokiayı bitirdiler bi android düşmanlığı yüzünden, nokia ilk andan itibaren android kullansaydı ne samsung olurdu ne htc ne de sony, geçmiş olsun nokia
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DH Misafiri 7 yıl
Üzücü bir durum.Nokia gıbı dunya devı bır fırmanın bun denlı teknolojıde gerı kalmıs olması uzucu.
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StabilMen 7 yıl
nokıa bunu yapmak zorunda ama yaptığı iyi bir şey değil 1000 kişiyi işten çıkarırsa ortalama çıkanların ailesiyle birlikte 4000 kişiyi mağdur etmiş olur buda çok kötü bir durum. Nokıa evet yazılıma yönelmeli keşke androide geçse. Yeni nokıa c6-01 aldım hiç memnun da değilim hedefim apple ürünleri almak ama şuan değil çalışmaya başlayayım ıpad, ıphone, mac, tüm ürünlerini almayı düşünüyorum kral apple :)), bitti artık nokıa bana göre eski haline geri dönmesi için iki şey yapmalı bir kaliteyi arttırmalı ikincisi yazılımı.
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bydvd 7 yıl
bu gidişle donlarını bile asyalılara kaptırcaklar. bizdeki ata sözünü onlara öğretmek lazım ucuz etin suyu yavan olur. bide bu çinliler dünyadaki herşeyi el koyalarsa ozaman bu ab. abd. görmek isterim.
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alpa07 7 yıl
Android kullansaydı şu an 1000 kişi daha işe alıyordu :D
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Mr. Jingles 7 yıl
MeeGo'ya şans bile verilmedi. Nerden biliyorsun tutmayacağını? Maksat Microsoft'un yazılımı satsın. Zaten CEO ordan geldi. Microsoft'tan gelen bir CEO'dan ne beklenebilir ki zaten? Yola MeeGo ile devam edilseydi Nokia'nın durumu bugünkü halinden çok daha farklı olurdu.
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EKE58 7 yıl
Nokia yazılım konusunda son yıllarda serseri mayın gibi bir o yana bir bu yana savruldu desek yeridir.Zamanında Java tabanlı sistemlerin üstünde etkinlik kuran Symbian'i bırakmak istemedi.Makyaj da bir yere kadar haliyle.Sybian'in tek güzel yanı native kod sistemiyle çalışması ki daha düşük kaynakla daha büyük iş demek oluyor bu.Ama ne yaptı ne ettiyse de bir iOS gibi tutturamadı, oturtamadı işte.
Maemo denedi, sonra Intel ile Meego yaptı olmadı.Belki olacaktı ama arkasında durmadı vs.
Şimdi de MS ile çalışıyor ki bence Meego'yu bırakmasının önemli bir nedeni de WP'nin geleceğini parlak görmesi.
Belki ısrarcı olmasa, Android kullansa her şey farklı olacaktı ama özgün olmayı seviyor Nokia.Son olarak geliştirdiği Nokia Belle aslında güzel bir sistem olmuş, akıcı çalışıyor, görsel vs. ama yazılım desteği yok uygulama desteği yok.Mesela ben telefon seçme arefesindeyken 701 ile Xperi Neo v arasında kalmıştım, donanım olarak tasarım olarak 701 daha avantajlıydı bence sırf işletim sistemi farkı için SE aldım.
Aslında şu Symbian adını atsa (ki attı), tek bir sistem üzerinde deli gibi çalışsa en azından iOS'a yakın bir şeyler yapabilirdi.Ama tabi yine Android kadar uygulama sayısına erişemezdi kapalı kaynak kodu malum.
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Dark Shade 7 yıl
yani fiyatları değerinin üzerinde olmayacak...
bu iyi oldu fakat işten çıkarılan insanlar için kötü bir durum...
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söny 7 yıl
Akıllı telefon pazarına böyle telefonlarla böyle işletim sistemleriyle girerse daha çok işci çıkarıcak
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Burak1916 7 yıl
nokia yetkilileri durum düzeliyor diyor ama habire işten çıkarmalar oluyor bence nokia kendini toparlayamadı hala zarar ediyor en iyi örnekte n9. geçen yıl n8 geldiği zaman yok satıyordu bulamıyorduk ancak n9un yüzüne bakan yok...
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DemirAtlı 7 yıl
sizde bir karar verin made in finland olur fiyatı iphone ile kapışır bu ne be dersiniz rekabet için ucuz üretim için made in china olur tüh tüh ah vah dersiniz.
bir karar verin artık.
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