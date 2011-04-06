Nokia, 12 Nisan tarihinde Londra'da etkinlik düzenleyecek

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, 12 Nisan tarihinde, Londra'da ''Symbianlı akıllı telefonlarda ne gibi yenilikler olduğunu keşvedin'' sloganıyla dikkat çeken bir etkinlik düzenlemeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Şimdiden geri sayımın başladığı etkinlikte ne gibi sürprizlerle karşılaşacağımız gizemini korumakta. İnternete daha önceden hakkında teknik detaylar ve fotoğraflar sızdırılan E6-00, X7 lanse edilebilir, güncelleneceği iddia edilen Symbian arayüzü sergilenebilir, Finlandiyalı üretici 2011 yılı yol haritasını gösterebilir. Bazı görüşlere göre belirttiğimiz ihtimallerden ikincisi ağır basmakta. Her zaman olduğu gibi bekleyelim ve görelim.