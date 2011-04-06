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Nokia, 12 Nisan tarihinde Londra'da etkinlik düzenleyecek

8 yıl
8,7b
1
18
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, 12 Nisan tarihinde, Londra'da ''Symbianlı akıllı telefonlarda ne gibi yenilikler olduğunu keşvedin'' sloganıyla dikkat çeken bir etkinlik düzenlemeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Şimdiden geri sayımın başladığı etkinlikte ne gibi sürprizlerle karşılaşacağımız gizemini korumakta. İnternete daha önceden hakkında teknik detaylar ve fotoğraflar sızdırılan E6-00, X7 lanse edilebilir, güncelleneceği iddia edilen Symbian arayüzü sergilenebilir, Finlandiyalı üretici 2011 yılı yol haritasını gösterebilir. Bazı görüşlere göre belirttiğimiz ihtimallerden ikincisi ağır basmakta. Her zaman olduğu gibi bekleyelim ve görelim.


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homeedition88 8 yıl en beğenilen
selahattin1987
SYMBİAN a tam gaz devam edeceğini açıklayacaktır...


ozkan_tpc
Symbian ve yenilik...
Eşşeğe altın semer hikayesi


xxxx1
hala symbian diyorlar yaw...


chakra
Symbian hızı beşe katlandı gibi bir haber süper olur.



Symbian eksikleri olan, kullanıcı deneyimi ios ve android gibi rakiplerine göre "kötü" bir işletim sistemi olsa da hala açık ara en optimize ve verimli işletim sistemi.

Apple zamanında (şirket batmak üzere iken) bir kaç milyar dolar karşılığı tüm mac'lerine standart olarak windows explorer koyduğu gibi 15 yıllığına microsoft office desteği vermeyi kabul etmişti. Bu sayede girdikleri ekonomik krizden çıkmayı umuyorlardı.

Apple'ı o günlerde steve jobs yönetiyordu ve çok eleştiri almıştı ama adam şirketin arge giderlerini kısıp, bir çok yazılımcısını işten çıkartmak yerine ar-ge giderleri için "düşmanı" sayılabilecek bir firma ile ortaklık yapmıştı. Hem şirketini ekonomik krizden çıkartmıştı hem de ios gibi bir işletim sistemini geliştirmeyi başarmıştı....

Nokia symbian'dan vazgeçmemeli, symbian çok iyi altyapıya sahip mobil işletim sistemidir.

Klasik, açıklaması olmayan ama açıklama gibi kabul gören genel geçer şeyler söylemekten sıkılmadınız mı? (Örneğin: dünyadaki en pahalı benzinin satıldığı ülkemizde diğer ülkelerdekinin iki katı fiyata gidip 3.0 motor jeep alana; "ne yaptın sen" denilince "parası var almış" açıklamasının yapılması gibi. Zaten parası olmayan alamaz. Bu bir açıklama değildir fakat ülkemizde açıklama yerine geçer.) Bizim konumuz da "symbian'mı? iğrenç bir işletim sistemi." gibi....
selahattin1987SYMBİAN a tam gaz devam edeceğini açıklayacaktır...ozkan_tpcSymbian ve yenilik....
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nightsoldier 8 yıl
Nokia nin wm ısrarının altında yöneticinin birinin microsoftta hissesi olmasıdır. Ancak wm iyi çalışır ve eksiklerini kapatırsa ancak o zaman android ile arayi kapatır.ios biraz daha kişiselleştirilebilse dahaiyi olur. 12 nisanda wm show izleyebiliriz
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mstfckmk 8 yıl
bozuk telefon üretmeyeceğini açıklayacaktır belki :) ya bi git nokia yaaa :)
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El Fuego 8 yıl
WM kullanicilari icin symbian bir at arabasindan farksizdi.

WM'den Android'e gecenler icin ise symbian; pazardaki bir kuru sogan...

Vaktiyle bu geri kalmis symbian ve klon nokia modellerine toz kondurulmazdi. Tuketicinin uyanmasi iyi bir gelisme...
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Reis-i Eagles 8 yıl
wp7 cihazlarını hemen tanıtmayabilir. 2011 sonlarına doğru tanıtılabilir belki.
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Technotronic 8 yıl
700mhz li 256mb ram li ,otofokussuz bir model symbianlı cıkarırlar yine
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xxxx1 8 yıl
hala symbian diyorlar yaw...
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chakra 8 yıl
Symbian hızı beşe katlandı gibi bir haber süper olur.
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ugacomtr 8 yıl
meego isteriz.. w7 isteriz... bunlar daha symbian geliştiriyorlar.
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Mr. Jingles 8 yıl
Tahminimce E6 ve X7 de ARM 11 680 MHz ile çıkacaklar. Her ikisinde de otofokussuz 8 MP kamera olabilir. Yeni Symbian hakkında da açıklamalar yapacaklardır sanırım.
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ozkan_tpc 8 yıl
Symbian ve yenilik...
Eşşeğe altın semer hikayesi
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selahattın ısık 8 yıl
SYMBİAN a tam gaz devam edeceğini açıklayacaktır...
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Fashionality 8 yıl
wp7 li cihazlar çıkartana kadar mobile cihazların pazarında ciddi bi etki bırakamayacaklar bence..
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Batuist 8 yıl
Bu etkinlik microsoft şova dönüşür.. banada 1 milyar dolar verse bende hertürlü şovunu yapardım.. diğerleri background..
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