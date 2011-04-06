Nokia, 12 Nisan tarihinde Londra'da etkinlik düzenleyecek

Haber Editörü
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, 12 Nisan tarihinde, Londra'da ''Symbianlı akıllı telefonlarda ne gibi yenilikler olduğunu keşvedin'' sloganıyla dikkat çeken bir etkinlik düzenlemeye hazırlandığı ortaya çıktı.
Şimdiden geri sayımın başladığı etkinlikte ne gibi sürprizlerle karşılaşacağımız gizemini korumakta. İnternete daha önceden hakkında teknik detaylar ve fotoğraflar sızdırılan E6-00, X7 lanse edilebilir, güncelleneceği iddia edilen Symbian arayüzü sergilenebilir, Finlandiyalı üretici 2011 yılı yol haritasını gösterebilir. Bazı görüşlere göre belirttiğimiz ihtimallerden ikincisi ağır basmakta. Her zaman olduğu gibi bekleyelim ve görelim.
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Symbian eksikleri olan, kullanıcı deneyimi ios ve android gibi rakiplerine göre "kötü" bir işletim sistemi olsa da hala açık ara en optimize ve verimli işletim sistemi.
Apple zamanında (şirket batmak üzere iken) bir kaç milyar dolar karşılığı tüm mac'lerine standart olarak windows explorer koyduğu gibi 15 yıllığına microsoft office desteği vermeyi kabul etmişti. Bu sayede girdikleri ekonomik krizden çıkmayı umuyorlardı.
Apple'ı o günlerde steve jobs yönetiyordu ve çok eleştiri almıştı ama adam şirketin arge giderlerini kısıp, bir çok yazılımcısını işten çıkartmak yerine ar-ge giderleri için "düşmanı" sayılabilecek bir firma ile ortaklık yapmıştı. Hem şirketini ekonomik krizden çıkartmıştı hem de ios gibi bir işletim sistemini geliştirmeyi başarmıştı....
Nokia symbian'dan vazgeçmemeli, symbian çok iyi altyapıya sahip mobil işletim sistemidir.
Klasik, açıklaması olmayan ama açıklama gibi kabul gören genel geçer şeyler söylemekten sıkılmadınız mı? (Örneğin: dünyadaki en pahalı benzinin satıldığı ülkemizde diğer ülkelerdekinin iki katı fiyata gidip 3.0 motor jeep alana; "ne yaptın sen" denilince "parası var almış" açıklamasının yapılması gibi. Zaten parası olmayan alamaz. Bu bir açıklama değildir fakat ülkemizde açıklama yerine geçer.) Bizim konumuz da "symbian'mı? iğrenç bir işletim sistemi." gibi....