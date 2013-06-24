Nokia, 19 Eylül için de bir etkinlik planlıyor

Haber Editörü
11 Temmuz tarihindeki New York etkinliğinde 41MP kameraya sahip bir Lumia modelinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılırken, Nokia yeni bir etkinliğin daha haberini verdi.
Facebook resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda Nokia, takipçilerinden 19 Eylül tarihi saat 12'yi müthiş bir şeye yönelik takvimlerine not etmelerini istiyor. Etkinlik ise Stockholm'de gerçekleşecek.
Etkinlik zamanının sonbahar döneminde olması Nokia'nın yeni Lumia serisine ait duyuru yapabileceğine yoruluyor. Microsoft'un Windows Phone 8 güncellemesini yayınlayacağı muhtemel dönemler olduğu için Full HD ekranlı veya 4 çekirdekli bir Lumia modeli planlama içerisinde olabilir. Bununla birlikte bir Phablet modeli de karşımıza çıkabilir.
Geçmiş dönemde 4 çekirdekli bir Lumia cihazı bazı benchmark skorlarına yansımıştı. Bu açıdan 5 inç ve üzeri Full HD ekranlı ve 4 çekirdekli bir Lumia modeli çok da uzak bir ihtimal değil. Etkinlik tarihine doğru içerik ile ilgili daha çok bilgi internete sızacaktır.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151441461112397&set=a.338008237396.161268.36922302396&type=1&theater Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ios'a bakarsak telefon akıcı çalışıyor, ekran tepkisi çok iyi, fakat güncellemeler ile telefon yavaşlıyor(bu efsane değil bir gerçek farklı telefonlarda kendim deneyimledim), aynı zamanda kamera konusunda baratıldığı gibi istediğimi veremiyor. ekranı daha büyük olmalı ve internet bağlantısı, kablo ya da bilgisayar olmadığı zamanlarda bir resmi dahi paylaşamıyorsunuz, bu yönden eksik, hatta rezillik bana göre. unutmayın o telefona 2000 tl para veriyorsunuz!
androide bakarsanız, donanımı su gibi içiyor, lag ve bugdan geçilmiyor. kamera ve video özellikleri zayıf. güncellemeleri ya hiç alamıyor ya da çok uzun süre sonra alıyor. özgür olmasına özgür fakat iyi bir kullanıcı deneyimi sunamadıktan sonra bir önemi yok.
nokia'yı ne kadar sevmesenizde elinize en basitinden c serisi bir telefon alıp symbian belle ile bir kullanın. o an android cihazını çöpe atmak isteyeceksiniz.
ayrıca lumia serisi üst modelleri bir kompakt makine kadar iyi resim ve video çekiyor. androidin kasmasından lagından bugundan şu anı yaşama olayı maalesef olmuyor. telefon androiddeki bir çok modelin yarı hatta 4te1 donanımıyla inanılmaz bir tarayıcı deneyimi sunuyor. işlemlere anında tepkiler veriyor ve multitaskingi çok başarılı. windowsun donanım kısıtlamasını sonuna kadar destekliyorum, çünkü zaten düşük donanımla bile harika iş çıkartıyor.
1.5 yıldır android kullanan biri olarak söylüyorum ki nefret ettim. donanımı kullanamadıktan sonra, güncelleme alamadıktan sonra o cihazın çöpten bir farkı yok.
lumia serisi bir cihaz aldığınızda ios kadar akıcı(uygulama arası geçişleri belki daha iyi) yüksek performanslı(2gb ramli 4 çekirdek işlemcili androidler gibi testlerde değil gerçek kullanımda kullanıcıyı memnun eden), aynı zamanda piyasadaki tüm telefonlardan daha iyi video ve foto çeken bir cihaza sahip oluyorsunuz.
ayrıca ben 1080p ekrana da karşıyım. gözün algılayamadığı bir çözünürlük batarya sarfiyatı ve performansı düşürmekten başka bir işe yaramıyor. 800x480 bile fazlasıyla tatmin edici zaten. belki 4 inç üzeri 960x640 kullanılabilir.
anlıyoruz ki herşey donanım değil. mağazada uygulama yok diyorsunuz, kaçınız 100lerce uygulama kullanıyor? çok tercih edilen olmazsa olmaz uygulamaların tamamı var zaten ve insanlar ilgi gösterdikçe de geliştiriciler yavaş yavaş marketi zenginleştirecektirler.
özetle bundan sonraki telefonum üst seviye bir lumia olacak. madem 2000 tl para veriyoruz o telefon bana hem kamera, hem akıcılık hem de zengin içerik sunmak zorunda. 1000tl ye kadar da harici bir foto makinesi almak zorunda kalmayacak amatör videolarımı onunla çekeceğim.
oyunlar da umrumda bile değil. zaten yakın zamanda win8 platformuna da hepsi sunulmaya başlanacak göreceksiniz.
androidin geleceği yok buraya yazıyorum. ios ta saçma politikasını bırakmadığı sürece benden 5 kuruş kazanamaz. lütfen fanlık yapmayı bırakın isteklerinize göre düşününün. android ilk çıktığında da herkes ezmişti, mağazası zengin değildi vs. şimdi görüyorsunuz. yazılım ve sunduğu diğer teknik detaylar olarak üstün olan lumia serisini görmezden gelmeyin. bir düşünün.
Şu at gözlüklerinden kurtul artık ve biraz objektif yorumlar yap.
Senin o bahsettiğin S2 sırf kullanıcı ısrarından dolayı zar zor aldı Android 4 güncellemesini. Ve alabileceği son güncellemeyi aldı.
Bana Astro 1.1 ile çıkan, 4.2 Jelly Bean ile devam eden bir Android modeli göstersene?
Senin karaladığın, sevmediğin WP'nin akıcılığı, güvenirliği hiç bir işletim sisteminde yok.
Ben S3, Desire x, S3 mini, S2 bütün cihazları kullandım. Bit müddet sonra hantallaşan, ağırlaşan, rehberimi 15 saniyede açan, beni sinir hastası eden başka bir işletim sistemi yoktur galiba.
Daha WP kullanmamışsın burada boş kefeden atıp duruyorsun.
Çift çekirdekli, 512mb ramli Lumia 620 cihazı hız ve tarayıcı testlerinde 4 çekirdek, 2gb ramli , S3e nal toplatıyor.
Umarım alttaki bölümü okursunuz ve bazı şüpheleriniz kaybolur.
1- 15 Şubat 2010 Windows Phone 7 duyuruldu.
2- 11 Kasım 2010 WP7 li telefonlar piyasaya çıktı
3- 15 Kasım 2011 WP7.5 Mango güncellemesi yayınlandı
4- Temmuz 2012 WP7,5 Tango güncellemesi yayınlandı
5- Ocak 2013 WP7,8 güncellemesi yayınlandı
6- 9 Eylül 2014 de kadar WP7,8 güncelleme alacak"
Uzun lafın kısası WP8'e göre eksikliği olan , daha eski işletim sistemi WP7 4 sene güncelleme aldı.
Bana 4 sene güncelleme alan bir android modeli göstersene.
Nokia Temmuz 2014e kadar bütün Lumilara net guncelleme sozu verdi. Wp 8.1 , 8.3 gibi surumler geldikçe bu sure uzayacaktır. Bence WP8 minimum 2016'ya kadar net güncelleme alacaktır.