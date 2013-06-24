Nokia, 19 Eylül için de bir etkinlik planlıyor





11 Temmuz tarihindeki New York etkinliğinde 41MP kameraya sahip bir Lumia modelinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılırken, Nokia yeni bir etkinliğin daha haberini verdi.





Facebook resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda Nokia, takipçilerinden 19 Eylül tarihi saat 12'yi müthiş bir şeye yönelik takvimlerine not etmelerini istiyor. Etkinlik ise Stockholm'de gerçekleşecek.





Etkinlik zamanının sonbahar döneminde olması Nokia'nın yeni Lumia serisine ait duyuru yapabileceğine yoruluyor. Microsoft'un Windows Phone 8 güncellemesini yayınlayacağı muhtemel dönemler olduğu için Full HD ekranlı veya 4 çekirdekli bir Lumia modeli planlama içerisinde olabilir. Bununla birlikte bir Phablet modeli de karşımıza çıkabilir.





Geçmiş dönemde 4 çekirdekli bir Lumia cihazı bazı benchmark skorlarına yansımıştı. Bu açıdan 5 inç ve üzeri Full HD ekranlı ve 4 çekirdekli bir Lumia modeli çok da uzak bir ihtimal değil. Etkinlik tarihine doğru içerik ile ilgili daha çok bilgi internete sızacaktır.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151441461112397&set=a.338008237396.161268.36922302396&type=1&theater