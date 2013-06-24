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Nokia, 19 Eylül için de bir etkinlik planlıyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, 19 Eylül için de bir etkinlik planlıyor

11 Temmuz tarihindeki New York etkinliğinde 41MP kameraya sahip bir Lumia modelinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılırken, Nokia yeni bir etkinliğin daha haberini verdi.

Facebook resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda Nokia, takipçilerinden 19 Eylül tarihi saat 12'yi müthiş bir şeye yönelik takvimlerine not etmelerini istiyor. Etkinlik ise Stockholm'de gerçekleşecek.

Etkinlik zamanının sonbahar döneminde olması Nokia'nın yeni Lumia serisine ait duyuru yapabileceğine yoruluyor. Microsoft'un Windows Phone 8 güncellemesini yayınlayacağı muhtemel dönemler olduğu için Full HD ekranlı veya 4 çekirdekli bir Lumia modeli planlama içerisinde olabilir. Bununla birlikte bir Phablet modeli de karşımıza çıkabilir.

Geçmiş dönemde 4 çekirdekli bir Lumia cihazı bazı benchmark skorlarına yansımıştı. Bu açıdan 5 inç ve üzeri Full HD ekranlı ve 4 çekirdekli bir Lumia modeli çok da uzak bir ihtimal değil. Etkinlik tarihine doğru içerik ile ilgili daha çok bilgi internete sızacaktır.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151441461112397&set=a.338008237396.161268.36922302396&type=1&theater Yorum Yaz
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Jurgen Klopp 5 yıl en beğenilen
19 Eylül'deki etkinlikte alüminyum kasa, xenon flaşlı, full hd ekrana sahip, 4 çekirdek snapdragon800 işlemcili, adreno330 grafik işlemcili ve 2 gb rame sahip bir Lumia modeli çıkarsa "Nokia bitmiş, Nokia almam" diyenler bile Nokia alır. Net.
19 Eylül'deki etkinlikte alüminyum kasa, xenon flaşlı, full hd ekrana sahip, 4 çekirdek snapdragon800 işlemcili, adreno330 grafik işlemcili ve 2 gb rame sahip ...
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PinHim 5 yıl
Arkadaşlar sizleri anlayamıyorum. Ben telefonu oyun oynamak için kullanmıyorum, resim, video çekim kabiliyetine önem veriyorum, aynı zamanda telefon yağ gibi akmalı ve işlemleri anında gerçekleştirebilmeli.
ios'a bakarsak telefon akıcı çalışıyor, ekran tepkisi çok iyi, fakat güncellemeler ile telefon yavaşlıyor(bu efsane değil bir gerçek farklı telefonlarda kendim deneyimledim), aynı zamanda kamera konusunda baratıldığı gibi istediğimi veremiyor. ekranı daha büyük olmalı ve internet bağlantısı, kablo ya da bilgisayar olmadığı zamanlarda bir resmi dahi paylaşamıyorsunuz, bu yönden eksik, hatta rezillik bana göre. unutmayın o telefona 2000 tl para veriyorsunuz!
androide bakarsanız, donanımı su gibi içiyor, lag ve bugdan geçilmiyor. kamera ve video özellikleri zayıf. güncellemeleri ya hiç alamıyor ya da çok uzun süre sonra alıyor. özgür olmasına özgür fakat iyi bir kullanıcı deneyimi sunamadıktan sonra bir önemi yok.
nokia'yı ne kadar sevmesenizde elinize en basitinden c serisi bir telefon alıp symbian belle ile bir kullanın. o an android cihazını çöpe atmak isteyeceksiniz.
ayrıca lumia serisi üst modelleri bir kompakt makine kadar iyi resim ve video çekiyor. androidin kasmasından lagından bugundan şu anı yaşama olayı maalesef olmuyor. telefon androiddeki bir çok modelin yarı hatta 4te1 donanımıyla inanılmaz bir tarayıcı deneyimi sunuyor. işlemlere anında tepkiler veriyor ve multitaskingi çok başarılı. windowsun donanım kısıtlamasını sonuna kadar destekliyorum, çünkü zaten düşük donanımla bile harika iş çıkartıyor.
1.5 yıldır android kullanan biri olarak söylüyorum ki nefret ettim. donanımı kullanamadıktan sonra, güncelleme alamadıktan sonra o cihazın çöpten bir farkı yok.
lumia serisi bir cihaz aldığınızda ios kadar akıcı(uygulama arası geçişleri belki daha iyi) yüksek performanslı(2gb ramli 4 çekirdek işlemcili androidler gibi testlerde değil gerçek kullanımda kullanıcıyı memnun eden), aynı zamanda piyasadaki tüm telefonlardan daha iyi video ve foto çeken bir cihaza sahip oluyorsunuz.
ayrıca ben 1080p ekrana da karşıyım. gözün algılayamadığı bir çözünürlük batarya sarfiyatı ve performansı düşürmekten başka bir işe yaramıyor. 800x480 bile fazlasıyla tatmin edici zaten. belki 4 inç üzeri 960x640 kullanılabilir.
anlıyoruz ki herşey donanım değil. mağazada uygulama yok diyorsunuz, kaçınız 100lerce uygulama kullanıyor? çok tercih edilen olmazsa olmaz uygulamaların tamamı var zaten ve insanlar ilgi gösterdikçe de geliştiriciler yavaş yavaş marketi zenginleştirecektirler.
özetle bundan sonraki telefonum üst seviye bir lumia olacak. madem 2000 tl para veriyoruz o telefon bana hem kamera, hem akıcılık hem de zengin içerik sunmak zorunda. 1000tl ye kadar da harici bir foto makinesi almak zorunda kalmayacak amatör videolarımı onunla çekeceğim.
oyunlar da umrumda bile değil. zaten yakın zamanda win8 platformuna da hepsi sunulmaya başlanacak göreceksiniz.
androidin geleceği yok buraya yazıyorum. ios ta saçma politikasını bırakmadığı sürece benden 5 kuruş kazanamaz. lütfen fanlık yapmayı bırakın isteklerinize göre düşününün. android ilk çıktığında da herkes ezmişti, mağazası zengin değildi vs. şimdi görüyorsunuz. yazılım ve sunduğu diğer teknik detaylar olarak üstün olan lumia serisini görmezden gelmeyin. bir düşünün.
Arkadaşlar sizleri anlayamıyorum. Ben telefonu oyun oynamak için kullanmıyorum, resim, video çekim kabiliyetine önem veriyorum, aynı zamanda telefon yağ gibi ak...
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Jurgen Klopp 5 yıl gokhans19
gokhans19
Android kullanmadan yorum yapmayın nasıl geriye gidiyor 4.2.2 süper hızlı çalışıyor.

Şu at gözlüklerinden kurtul artık ve biraz objektif yorumlar yap.

Senin o bahsettiğin S2 sırf kullanıcı ısrarından dolayı zar zor aldı Android 4 güncellemesini. Ve alabileceği son güncellemeyi aldı.

Bana Astro 1.1 ile çıkan, 4.2 Jelly Bean ile devam eden bir Android modeli göstersene?

Senin karaladığın, sevmediğin WP'nin akıcılığı, güvenirliği hiç bir işletim sisteminde yok.

Ben S3, Desire x, S3 mini, S2 bütün cihazları kullandım. Bit müddet sonra hantallaşan, ağırlaşan, rehberimi 15 saniyede açan, beni sinir hastası eden başka bir işletim sistemi yoktur galiba.

Daha WP kullanmamışsın burada boş kefeden atıp duruyorsun.

Çift çekirdekli, 512mb ramli Lumia 620 cihazı hız ve tarayıcı testlerinde 4 çekirdek, 2gb ramli , S3e nal toplatıyor.


Umarım alttaki bölümü okursunuz ve bazı şüpheleriniz kaybolur.

1- 15 Şubat 2010 Windows Phone 7 duyuruldu.
2- 11 Kasım 2010 WP7 li telefonlar piyasaya çıktı
3- 15 Kasım 2011 WP7.5 Mango güncellemesi yayınlandı
4- Temmuz 2012 WP7,5 Tango güncellemesi yayınlandı
5- Ocak 2013 WP7,8 güncellemesi yayınlandı
6- 9 Eylül 2014 de kadar WP7,8 güncelleme alacak"

Uzun lafın kısası WP8'e göre eksikliği olan , daha eski işletim sistemi WP7 4 sene güncelleme aldı.

Bana 4 sene güncelleme alan bir android modeli göstersene.


Nokia Temmuz 2014e kadar bütün Lumilara net guncelleme sozu verdi. Wp 8.1 , 8.3 gibi surumler geldikçe bu sure uzayacaktır. Bence WP8 minimum 2016'ya kadar net güncelleme alacaktır.
gokhans19Android kullanmadan yorum yapmayın nasıl geriye gidiyor 4.2.2 süper hızlı çalışıyor.Şu at gözlüklerinden kurtul artı...
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DH Misafiri 5 yıl
Dostum kalınlık diyosunda l920 kullanıcısıyım telefon ekranın üstüne defalarca düştü kardeşimde s3 vardı bir defa düşürdü çöp etti telefonu samsung kadar kalitesiz android kadar ağır Bi işletim sistemini savunmayın kullanıp görün dostum market çöp diyenler gerekli uygulamalar tan ha oyun istiyorsan az wp de git kendine Xbox falan al oyun oynayacaksan seni tatmin eder
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FRAPS 5 yıl
gokhans19 @ yeni nokia trölümüz , hayırlı olsun.


İnsan bu kadarda çırpınmaz ki , her nokia lumia telefon satıldığında arkadaşın içi sızlıyor
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Müşkülpesent Memeli 5 yıl
Hayır siz hiç android kullandınız mı diyen arkadaş

sende kabul ediyorsunki wp8 yeni çıktı... o olmadan önce biz napıyorduk? ortada maalesef android vardı ios ise bir lükstü

mecburen android kullandık herkes android ne olduğunun farkında
wp8 çıktıda kurtulduk

edit: ki ben wp8 kullananların hiçbirinin fanboy olduğunu düşünmüyorum (istisnalar olabilir) ortaya yeni çıkmış ve popüler olmayan bir sistemin kimse fanboyluğunu yapmaz emin olun bir şey GÖRÜYORUZ da kullanıyoruz...
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gokhans19 5 yıl FRAPS
FRAPS

gokhans19 @ yeni nokia trölümüz , hayırlı olsun.


İnsan bu kadarda çırpınmaz ki , her nokia lumia telefon satıldığında arkadaşın içi sızlıyor


Maalesef her seferinde 1 insan daha kandırılıp çöpe milyarlarını atıyor.
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Guest-F8946C419 5 yıl
Daha ortada Windows phone 9 yokken güncelleme aldı mı diyen var.. Allah'ım daha nelere şahit olacağız?
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gokhans19 5 yıl Guest-F8946C419
carnador

Daha ortada Windows phone 9 yokken güncelleme aldı mı diyen var.. Allah'ım daha nelere şahit olacağız?

wp7li telefonuna wp8i kurabildinmi? Karşındaki adam android 2li telefonuna android 4ü kurabildi. Wp8li telefonuna wp9u alabileceğinimi sanıyorsun
Dediğim şey bu. Ben wp9 çıktı demedim şimdiki telefonuna yeni çıkacak sürümü alamayacaksın ama samsung s2ye android 4ü çıkardı bunu diyorum tabi bunlar sizin için çok ekstrem şeyler anlamamakta haklısınız.
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gokhans19 5 yıl
Telefonunun işletim sistemi dandik diye kimse oyun çıkarmayınca ben oyun oynamıyorum, kimse x programını yapmayınca o program zaten bana lazım değil, bataryası az gidince günde 48 kere şarja takarım önemli değil, ekranı küçük olunca ben zaten film izlemem, tarayıcısı kötü olunca ben zaten 40 yılda bir internete girerim demek yeni moda oldu.

3310 al kurtul o zaman..
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carter 5 yıl
Bu kez de Android kullananları zombiye benzetirsiniz. Ne de olsa yapacağınız bir şey yok.
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PinHim 5 yıl
Arkadaşlar sizleri anlayamıyorum. Ben telefonu oyun oynamak için kullanmıyorum, resim, video çekim kabiliyetine önem veriyorum, aynı zamanda telefon yağ gibi akmalı ve işlemleri anında gerçekleştirebilmeli.
ios'a bakarsak telefon akıcı çalışıyor, ekran tepkisi çok iyi, fakat güncellemeler ile telefon yavaşlıyor(bu efsane değil bir gerçek farklı telefonlarda kendim deneyimledim), aynı zamanda kamera konusunda baratıldığı gibi istediğimi veremiyor. ekranı daha büyük olmalı ve internet bağlantısı, kablo ya da bilgisayar olmadığı zamanlarda bir resmi dahi paylaşamıyorsunuz, bu yönden eksik, hatta rezillik bana göre. unutmayın o telefona 2000 tl para veriyorsunuz!
androide bakarsanız, donanımı su gibi içiyor, lag ve bugdan geçilmiyor. kamera ve video özellikleri zayıf. güncellemeleri ya hiç alamıyor ya da çok uzun süre sonra alıyor. özgür olmasına özgür fakat iyi bir kullanıcı deneyimi sunamadıktan sonra bir önemi yok.
nokia'yı ne kadar sevmesenizde elinize en basitinden c serisi bir telefon alıp symbian belle ile bir kullanın. o an android cihazını çöpe atmak isteyeceksiniz.
ayrıca lumia serisi üst modelleri bir kompakt makine kadar iyi resim ve video çekiyor. androidin kasmasından lagından bugundan şu anı yaşama olayı maalesef olmuyor. telefon androiddeki bir çok modelin yarı hatta 4te1 donanımıyla inanılmaz bir tarayıcı deneyimi sunuyor. işlemlere anında tepkiler veriyor ve multitaskingi çok başarılı. windowsun donanım kısıtlamasını sonuna kadar destekliyorum, çünkü zaten düşük donanımla bile harika iş çıkartıyor.
1.5 yıldır android kullanan biri olarak söylüyorum ki nefret ettim. donanımı kullanamadıktan sonra, güncelleme alamadıktan sonra o cihazın çöpten bir farkı yok.
lumia serisi bir cihaz aldığınızda ios kadar akıcı(uygulama arası geçişleri belki daha iyi) yüksek performanslı(2gb ramli 4 çekirdek işlemcili androidler gibi testlerde değil gerçek kullanımda kullanıcıyı memnun eden), aynı zamanda piyasadaki tüm telefonlardan daha iyi video ve foto çeken bir cihaza sahip oluyorsunuz.
ayrıca ben 1080p ekrana da karşıyım. gözün algılayamadığı bir çözünürlük batarya sarfiyatı ve performansı düşürmekten başka bir işe yaramıyor. 800x480 bile fazlasıyla tatmin edici zaten. belki 4 inç üzeri 960x640 kullanılabilir.
anlıyoruz ki herşey donanım değil. mağazada uygulama yok diyorsunuz, kaçınız 100lerce uygulama kullanıyor? çok tercih edilen olmazsa olmaz uygulamaların tamamı var zaten ve insanlar ilgi gösterdikçe de geliştiriciler yavaş yavaş marketi zenginleştirecektirler.
özetle bundan sonraki telefonum üst seviye bir lumia olacak. madem 2000 tl para veriyoruz o telefon bana hem kamera, hem akıcılık hem de zengin içerik sunmak zorunda. 1000tl ye kadar da harici bir foto makinesi almak zorunda kalmayacak amatör videolarımı onunla çekeceğim.
oyunlar da umrumda bile değil. zaten yakın zamanda win8 platformuna da hepsi sunulmaya başlanacak göreceksiniz.
androidin geleceği yok buraya yazıyorum. ios ta saçma politikasını bırakmadığı sürece benden 5 kuruş kazanamaz. lütfen fanlık yapmayı bırakın isteklerinize göre düşününün. android ilk çıktığında da herkes ezmişti, mağazası zengin değildi vs. şimdi görüyorsunuz. yazılım ve sunduğu diğer teknik detaylar olarak üstün olan lumia serisini görmezden gelmeyin. bir düşünün.
1 Yanıt Yanıtla +8
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onur01651 5 yıl PinHim
PinHim

Arkadaşlar sizleri anlayamıyorum. Ben telefonu oyun oynamak için kullanmıyorum, resim, video çekim kabiliyetine önem veriyorum, aynı zamanda telefon yağ gibi akmalı ve işlemleri anında gerçekleştirebilmeli......

Geneli doğru ama insanoğlu, benim aklım var deyip aklını kullanmayan, Hırs ve egolarını aklının önünde tutan bir varlığız. Zamanında nokia yıllarca bize o ürünler fahiş fiyatlarla kakaladı diyen millet iphoneyi öve öve bitiremedi ve sürekli bir üstünü altı. Sonra bi diğer gurup millet galaxy serilerini öve öve bitiremedi ve üstünü aldı. Şimdi elinde en son telefonu alanlar bi arkasına bakıp gülsün ve sorsun kendine, mal gibi bu telefonlara bu parayı mı vermişim( bi kısmı halen yediremez zügürt tesellisi yapar, o zaman en iyisi oydu, iyikine almışım, her ihtiyacımı karşılıyordu vs vs). Kimse üstüne yanlış alınmasın. Sorun siste değil, insanlığı bu hale getiren düzende. O yuzden fanlığı bırakın da gerçekçi olun ve ihtiyaçlarınıza yönelin. Gidin işinize bakın, geleceğinize bakın. İşinizde size ne yarıyorsa ve yaşantınızda hangisi yardımcı oluyorsa onu alın.
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gokhans19 5 yıl
POSE1DON
19 Eylüldeki etkinlikte alüminyum kasa, xenon flaşlı, full hd ekrana sahip, 4 çekirdek snapdragon800 işlemcili, adreno330 grafik işlemcili ve 2 gb rame sahip bir Lumia modeli çıkarsa Nokia bitmiş, Nokia almam diyenler bile Nokia alır. Net.

Androide geçmediği sürece adreno 10 milyonda kullansa beş para etmeyecek ve yine kimse almayacak. Wpye geçerek hayatının hatasını yaptı ve çöktü. Acil androide geçmesi lazım. Köprüden önceki son çıkış artık.
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MrtAltg 5 yıl gokhans19
gokhans19
Androide geçmediği sürece adreno 10 milyonda kullansa beş para etmeyecek ve yine kimse almayacak. Wpye geçerek hayatının hatasını yaptı ve çöktü. Acil androide geçmesi lazım. Köprüden önceki son çıkış artık.

halen dandorid diyor ya hani samsung tayvanda ücretli adam tutmuştuya htc yi karalamak için Türkiyedede bunu tuttu galiba
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Sanki Bana Pele 5 yıl gokhans19
gokhans19

POSE1DON

19 Eylüldeki etkinlikte alüminyum kasa, xenon flaşlı, full hd ekrana sahip, 4 çekirdek snapdragon800 işlemcili, adreno330 grafik işlemcili ve 2 gb rame sahip bir Lumia modeli çıkarsa Nokia bitmiş, Nokia almam diyenler bile Nokia alır. Net.


Androide geçmediği sürece adreno 10 milyonda kullansa beş para etmeyecek ve yine kimse almayacak. Wpye geçerek hayatının hatasını yaptı ve çöktü. Acil androide geçmesi lazım. Köprüden önceki son çıkış artık.

Android? Hani şu 2 ay sonra telefonlara güncelleme vermeyen platform mu?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu nokiada paso etkinlik yapıyo
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mert1907 5 yıl
Aslında 920 felan yeter ama gerek kullanıcıların gerekse yazılımcıların ilgisini daha da çekmek için yüksek donanımlı bi modelle sükse yapmalı.
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haymatloshan 5 yıl
Lumia Tablet olacak o etkinliğin en önemli konusu,Microsoft ise muhtemelen yakın dönemde surface 2'leri tanıtacak Ekim ayı gibi.
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
920-925 aynı 41 mp lik cihaz da büyük ihtimalle aynısının kameralısı olacak.
Bu da asıl amiral gemisi s800 ve 2gb ramli canavar olacak..
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