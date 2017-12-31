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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia 2 yeni güncellemeyle performans çıtasını yükseltecek

Nokia’nın giriş seviyesine yer alan akıllı telefonu Nokia 2, yakın zamanda alacağı Android 8.1 güncellemesi ile birlikte daha performanslı bir yapıya kavuşacak.
1 yıl
3,6b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HMD Global ortaklığı altında akıllı telefon pazarına yeniden giriş yapan Nokia, farklı segmentlere yönelik modellerle payını arttırmaya çalışıyor. Donanım tarafında rakiplerinden çok fazla farklılaşamasa da yazılım tarafında firma en iyilerden biri olmaya aday.

Daha akıcı Nokia 2

Tüm akıllı telefonlarına Android 8.0 güncellemesini vereceğini açıklayan firma sadece güncelleme vermekle kalmıyor, çeşitli optimizasyonlar ile telefonlarını en iyi hale getirmeye çalışıyor.

Firmanın en düşük donanımlı telefonu olan Nokia 2, Android 8.0 sürümünü es geçerek yakın zamanda Android 8.1 sürümüne güncellenecek. HMD Global bunun yanında Android Go özellikleri de ekleyerek telefonu en iyi hale getirmeye çalışıyor.

Snapdragon 212, 1GB RAM ve 4000mAh kapasiteli batarya ile donanımdan pek beklentisi olmayan tüketicileri hedefleyen telefon, 50 güne kadar bekleme süresi sunabiliyor. Ne var ki standart Android işletim sisteminde artık 1GB RAM oldukça yetersiz kalıyor. Eleştirilerin temelinde de bu vardı.

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HMD Global bunu göz önüne alarak Android Go sürümünde yer alan bazı özellikleri Android 8.1 güncellemesine ekleme kararı almış. 512MB-1GB RAM barındıran telefonlar için geliştirilen Android Go sürümü, agresif bellek yönetimi ve çok küçük boyutlu Go uygulamaları sayesinde akıcı bir deneyim sunma amacında.

Özellikle bellek yönetimi zaman içerisinde kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek sürekli optimizasyon yapıyor. Böylece akıcılık hiç bozulmuyor. Ayrıca bazı performans iyileştirmeleri de akıcılığa katkı yapıyor. HMD Global yöneticisi Sarkivas, güncelleme ile şimdikinden çok daha iyi bir performans elde edileceğini belirtiyor.

Firma muhtemelen diğer alt seviye Nokia telefonları için de bu tarz optimizasyonlar yapacaktır. Nokia 2 modelinin güncellemeyi ne zaman alacağı bilinmiyor. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/12/hmd-exec-confirms-nokia-2-android-oreo-update-coming.html Yorum Yaz
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mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
S212 işlemciyle her tarafından performans fışkırsa kaç yazar...
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ÇatlakMerlin 11 ay
Tamamen işlemciyi değiştirmek daha akılcı bir çözüm olabilir bana kalırsa. Yoksa Nokia akıllı telefon pazarından istediği payı bir türlü alamayacak. Rakipleri bu kadar güçlüyken keskin bir hamle yapmaları gerekiyor.
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inexo 1 yıl
kardes siz terbiyesiz misiniz? saygısız mı? oku geç beğenmiyorsan sataşmadan yorumunu yap otur. ne bu ego tatmini... bir de bunlara laf yetiştirir olduk yeni türedi böyleleri eften püften konularda akıl verme çabalarına girip rahatsızlık çıkarmalar. yeter cevap vermesek başka türlü oluyor. blokla geç diyorlar öyle yapacağız artık forumun da seviyesi hayli düşmeye başladı
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inexo 1 yıl
2018de 1gb ram. Teşekkürler nokia
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07ONUR 1 yıl inexo
inexo
2018de 1gb ram. Teşekkürler nokia

Kardeş siz manyak mısınız? Zorla mı veriyorlar telefonu. Adamlar 6gb ram olan telefon da çıkarıyor. Onun başlığına da girip ''6 çok ya niye 1 değil :(('' falan yazıyor musun boş vakitlerinde?
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OverClocK1ng 1 yıl
Hemen koşun gidin Nokia 2 alın. Snapdragon 212 işlemcisi ve 1GB RAM i ile uçacak...
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Mr. Jingles 1 yıl
Daha üst seviye modellerine Oreo veremeyenler var adam giriş seviyesine 8.1'i artı olarak da Android Go'yu ekliyor. Nokia doğru yolda. Umarım bu çizgisini hiç bozmaz.
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mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
S212 işlemciyle her tarafından performans fışkırsa kaç yazar...
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