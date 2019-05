Nokia 2 yeni güncellemeyle performans çıtasını yükseltecek

HMD Global ortaklığı altında akıllı telefon pazarına yeniden giriş yapan Nokia, farklı segmentlere yönelik modellerle payını arttırmaya çalışıyor. Donanım tarafında rakiplerinden çok fazla farklılaşamasa da yazılım tarafında firma en iyilerden biri olmaya aday.

Daha akıcı Nokia 2

Tüm akıllı telefonlarına Android 8.0 güncellemesini vereceğini açıklayan firma sadece güncelleme vermekle kalmıyor, çeşitli optimizasyonlar ile telefonlarını en iyi hale getirmeye çalışıyor.

Firmanın en düşük donanımlı telefonu olan Nokia 2, Android 8.0 sürümünü es geçerek yakın zamanda Android 8.1 sürümüne güncellenecek. HMD Global bunun yanında Android Go özellikleri de ekleyerek telefonu en iyi hale getirmeye çalışıyor.

Snapdragon 212, 1GB RAM ve 4000mAh kapasiteli batarya ile donanımdan pek beklentisi olmayan tüketicileri hedefleyen telefon, 50 güne kadar bekleme süresi sunabiliyor. Ne var ki standart Android işletim sisteminde artık 1GB RAM oldukça yetersiz kalıyor. Eleştirilerin temelinde de bu vardı.

HMD Global bunu göz önüne alarak Android Go sürümünde yer alan bazı özellikleri Android 8.1 güncellemesine ekleme kararı almış. 512MB-1GB RAM barındıran telefonlar için geliştirilen Android Go sürümü, agresif bellek yönetimi ve çok küçük boyutlu Go uygulamaları sayesinde akıcı bir deneyim sunma amacında.

Özellikle bellek yönetimi zaman içerisinde kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek sürekli optimizasyon yapıyor. Böylece akıcılık hiç bozulmuyor. Ayrıca bazı performans iyileştirmeleri de akıcılığa katkı yapıyor. HMD Global yöneticisi Sarkivas, güncelleme ile şimdikinden çok daha iyi bir performans elde edileceğini belirtiyor.

Firma muhtemelen diğer alt seviye Nokia telefonları için de bu tarz optimizasyonlar yapacaktır. Nokia 2 modelinin güncellemeyi ne zaman alacağı bilinmiyor.