Nokia, 2011 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: Tablolar parlak görünmüyor

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticileri arasında yer alan Nokia'nın bugün, 2011 yılı 2. çeyrek finansal raporunu açıklayacağı söyleniyordu ve söylentiler tamamen doğru çıktı. Nokia'nın finansal tablolarına genel olarak göz gezdirdiğimizde Finlandiya cephesinde alarmların yavaştan çalmaya başladığını söylememiz mümkün.



Nokia, 2011 yılının 2. çeyreğinde 5 milyar 467 milyon Euro'luk net satış gerçekleştirmiş, net satış gelirleri 2010'un 2. çeyreğine kıyasla %20 (6 milyar 799 milyon Euro), 2011'in 1. çeyreğine kıyasla %23 (7 milyar 787 milyon Euro) daha düşük seyrediyor. 5 milyar 467 milyon Euro'luk net satışın 2 milyar 368 milyon Euro'luk kısmını akıllı telefonlar, geriye kalan 2 milyar 551 milyon Euro'luk kısmını java platformunu kullanan modeller (örn: S40) oluşturuyor. Akıllı telefonların net satış geliri 2010'un 2. çeyreğine kıyasla %32, 2011'in 1. çeyreğine kıyasla %33 düşüş sergilemiş.



Nokia'nın 2. çeyrek boyunca kaç tane cep telefonu sattığına baktığımızda ise toplamda 88.5 milyon adet satış yapıldığını görüyoruz. Satılan telefonların 16.7 milyonunu akıllı telefonlar, kalan 71.8 milyonunu java platformunu kullanan modeller oluşturmakta. Toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %20 (111 milyon), bir önceki çeyreğe göre %18 (108.5 milyon) düşmüş. Akıllı telefon satışları ise yine aynı sırayla %34 (25.2 milyon) ve %31 (24.2 milyon) oranlarında düşüş göstermiş.



Cihazlardan ve servislerden elde edilen faaliyet kârı ise bir önceki çeyreğe göre %47, bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 düşmüş. Nokia şu anki tabloya göre akıllı telefonlardaki tahtını Apple'a devretmiş durumda. Zira Apple, kısa bir süre önce 20.34 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.





Toplam satışların 18.4 milyonu Avrupa'da, 20.5 milyonu Ortadoğu ve Afrika'da, 11.3 milyonu Çin'de, 24.5 milyonu Asya - Pasifik'te, 1.5 milyonu Kuzey Amerika'da, 12.3 milyonu Latin Amerika'da yapılmış. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda en büyük düşüş %42 ile Kuzey Amerika'da gerçekleşmiş. Bir önceki çeyreğe göre en büyük düşüş ise %51 ile Çin'de. Kuzey Amerika ile Latin Amerika arası fark dikkat çekici.



Bakalım ekim ayında düzenlenecek Nokia World 2011 etkinliğinde Windows Phone Mango işletim sistemli modellerini tanıtması beklenen Nokia'nın mevcut gidişatı değişecek mi? Windows Phone Mango, Nokia için tek çıkış yolu olabilir mi? Hep beraber bekleyelim ve görelim.



http://press.nokia.com/2011/07/21/nokia-q2-2011-net-sales-eur-9-3-billion-non-ifrs-eps-eur-0-06-reported-eps-eur-0-10/