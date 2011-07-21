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Nokia, 2011 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: Tablolar parlak görünmüyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia, 2011 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: Tablolar parlak görünmüyor
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Dünyanın en büyük cep telefonu üreticileri arasında yer alan Nokia'nın bugün, 2011 yılı 2. çeyrek finansal raporunu açıklayacağı söyleniyordu ve söylentiler tamamen doğru çıktı. Nokia'nın finansal tablolarına genel olarak göz gezdirdiğimizde Finlandiya cephesinde alarmların yavaştan çalmaya başladığını söylememiz mümkün.
Nokia, 2011 yılının 2. çeyreğinde 5 milyar 467 milyon Euro'luk net satış gerçekleştirmiş, net satış gelirleri 2010'un 2. çeyreğine kıyasla %20 (6 milyar 799 milyon Euro), 2011'in 1. çeyreğine kıyasla %23 (7 milyar 787 milyon Euro) daha düşük seyrediyor. 5 milyar 467 milyon Euro'luk net satışın 2 milyar 368 milyon Euro'luk kısmını akıllı telefonlar, geriye kalan 2 milyar 551 milyon Euro'luk kısmını java platformunu kullanan modeller (örn: S40) oluşturuyor. Akıllı telefonların net satış geliri 2010'un 2. çeyreğine kıyasla %32, 2011'in 1. çeyreğine kıyasla %33 düşüş sergilemiş.
Nokia'nın 2. çeyrek boyunca kaç tane cep telefonu sattığına baktığımızda ise toplamda 88.5 milyon adet satış yapıldığını görüyoruz. Satılan telefonların 16.7 milyonunu akıllı telefonlar, kalan 71.8 milyonunu java platformunu kullanan modeller oluşturmakta. Toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %20 (111 milyon), bir önceki çeyreğe göre %18 (108.5 milyon) düşmüş. Akıllı telefon satışları ise yine aynı sırayla %34 (25.2 milyon) ve %31 (24.2 milyon) oranlarında düşüş göstermiş.
Cihazlardan ve servislerden elde edilen faaliyet kârı ise bir önceki çeyreğe göre %47, bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 düşmüş. Nokia şu anki tabloya göre akıllı telefonlardaki tahtını Apple'a devretmiş durumda. Zira Apple, kısa bir süre önce 20.34 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Nokia, 2011 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: Tablolar parlak görünmüyor
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Toplam satışların 18.4 milyonu Avrupa'da, 20.5 milyonu Ortadoğu ve Afrika'da, 11.3 milyonu Çin'de, 24.5 milyonu Asya - Pasifik'te, 1.5 milyonu Kuzey Amerika'da, 12.3 milyonu Latin Amerika'da yapılmış. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda en büyük düşüş %42 ile Kuzey Amerika'da gerçekleşmiş. Bir önceki çeyreğe göre en büyük düşüş ise %51 ile Çin'de. Kuzey Amerika ile Latin Amerika arası fark dikkat çekici.
Bakalım ekim ayında düzenlenecek Nokia World 2011 etkinliğinde Windows Phone Mango işletim sistemli modellerini tanıtması beklenen Nokia'nın mevcut gidişatı değişecek mi? Windows Phone Mango, Nokia için tek çıkış yolu olabilir mi? Hep beraber bekleyelim ve görelim.

http://press.nokia.com/2011/07/21/nokia-q2-2011-net-sales-eur-9-3-billion-non-ifrs-eps-eur-0-06-reported-eps-eur-0-10/ Yorum Yaz
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LonelyHunter 7 yıl en beğenilen
1 ghz işlemcili telefona s40 koyarlarsa böyle g.t gibi kalırlar ortada
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Mr. Jingles 7 yıl
WP7 ile daha beter duruma gelsinler de akılları başlarına gelsin. MeeGo ve Symbian'ı bırakıp WP7'ye bel bağlayan Nokia'ya bunlar müstehak.
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cartographer 7 yıl
Android diye tutturmayin arkadaslar hic fark yaratamaz o zaman. Kaldi ki MeeGo Android programlarini calistirabilecekmis. Nokia MeeGo'ya agirlik versin yeter bence, ama is telefonlari icin WP7 kullanabilir de.
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Dedeli28 7 yıl
nokia %15 indirime gitcekti ne oldu bu ya
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burak_5866 7 yıl
size az mı para yedirdik.daha beter olun.apple rekorlar kırıyor bunlarda rekor kırıyor.
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johonwayni 7 yıl
Nokia cok farklı bir telefon üretmesi ve bunu cok iyi pazarlamasi gerekiyor ki eski şanlı günlerine yeniden dönebilsin ama bu saaten sonra ne üretirse üretsin pek büyüyecegini düşünmüyorum.
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unflattering 7 yıl
N9'u bekliyorum ne zaman çıkacak bu N9 bilen var mı? Bir de şu anna güncellemesi sizce N8i hızlandırır mı? Çünkü şuan N8 alma şartım anna güncellemesinin performansa etki edip etmeyeceği. sorularıma cevap verirseniz teşekkürler. bir de e6 konusunda ne düşünüyorsunuz?
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omers 7 yıl
nokia'nın şarjı bitti...
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Ozbey48 7 yıl
Nokia yaşlı kesime hitap ediyor :) annem hala Nokia nin basit telefonlarından kullaniyo :)
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musti545 7 yıl
androide geç NOKIA belki o zaman BİR ŞANSIN OLABİLİR...
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muRTah 7 yıl
bat-sın bu nok-yaa...
:D
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mert1907 7 yıl
Sen git amiral gemin diye hitap edilen N8'e 640mhz işlemci 256mb ram koy,s40 kullanan telefona 1ghz işlemci 512 ram koy,o zaman tabiki tablo parlak olmaz.Sırf teknik özellikleri yüzünden Wave aldım.Ha iyikide Wave almışım Bada 2.0 betasında bile çoşuyor kaldıki daha tam sürümü çıkmadı.Nokia'yı kim yönetiyor acaba ya bunları duymuyorlarmı hiç!
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HAAltuntas 7 yıl
İşletim sistemi için mi bunlar? Aklını kullanamıyor bu adamlar.
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