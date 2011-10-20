Nokia, 2011 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 106.6 milyon telefon satışı

Haber Editörü
Sony Ericsson ve Apple firmalarının ardından, Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, bugün 2011 yılı üçüncü çeyrek finansal raporunu resmi internet sitesinde yayınladı. Detaylara geçmeden önce tablolara genel bir bakış attığımızda gerek toplam satışların, gerek akıllı telefon satışlarının bir önceki çeyreğe kıyasla yükseldiğini söyleyebiliriz.
Nokia, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde mobil cihazlardan ve servislerden 5 milyar 392 milyon Euro'luk net satış gerçekleştirmiş. Net satışlar ikinci çeyreğe göre %1 (5 milyar 467 milyon Euro), 2010 yılının üçüncü çeyreğine göre %25 (7 milyar 173 milyon Euro) daha düşük seviyede. Net satışların 2 milyar 903 milyon Euro'luk kısmını java platformunu (örn: S40 platformu) kullanan modeller, 2 milyar 206 milyon Euro'luk kısmını ise akıllı telefonlar oluşturuyor.
Peki Nokia, üçüncü çeyrekte dünya çapında kaç tane cep telefonu satışı yaptı?
Nokia tarafından verilen bilgilere göre üçüncü çeyrekte 106.6 milyon cep telefonu satışı yapılmış. Satılan cep telefonlarının 16.8 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor. Toplam satışlar bir önceki çeyreğe kıyasla %20 artış sergilerken, 2010 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %3 düşmüş. Akıllı telefon satışlara baktığımızda ise bir önceki çeyreğe kıyasla %1 artış, 2010 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %38 düşüş dikkat çekiyor.
Dünya çapında yapılan satışların bölgelere dağılımı ve satışların bir önceki çeyreğe göre değişimi, merak edenler için şu şekilde;
- Avrupa: 20.7 milyon (%13 artış)
- Ortadoğu ve Afrika: 26 milyon (%27 artış)
- Çin: 15.9 milyon (%41 artış)
- Asya - Pasifik: 32.4 milyon (%32 artış)
- Kuzey Amerika: 700.000 (%53 düşüş)
- Latin Amerika: 10.9 milyon (%11 düşüş)
(Symbian Belle işletim sistemli Nokia 701)
http://press.nokia.com/2011/10/20/nokia-q3-2011-net-sales-eur-9-0-billion-non-ifrs-eps-eur-0-03-reported-eps-eur-0-02/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konudaki en mantıklı yorumlardan birisi olmuş.Aynen katılıyorum düşüncelerinize.
Mesela şimdi yazacağım fikrim sebebiyle samsung fanları bana yüklenecektir.Galaxys2 çok iyi telefon olmuş.Uygulamalar, telefon özellikleri vs çok iyi ama telefon çok büyük.Ben telefonu oyun oynamak için almıyorum.Video izlemek için almıyorum.Yukarıdaki mesajda denildiği gibi, asıl amacı için alıyorum ve bazı uygulamaları kullanıyorum.Bir telefon için 4,3'' çok fazla.
Yani herkesin kendi zevkidir, kimse de bir şey diyemez.Hele ki aşağılamak..