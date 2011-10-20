Nokia, 2011 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 106.6 milyon telefon satışı

Sony Ericsson ve Apple firmalarının ardından, Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, bugün 2011 yılı üçüncü çeyrek finansal raporunu resmi internet sitesinde yayınladı. Detaylara geçmeden önce tablolara genel bir bakış attığımızda gerek toplam satışların, gerek akıllı telefon satışlarının bir önceki çeyreğe kıyasla yükseldiğini söyleyebiliriz.



Nokia, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde mobil cihazlardan ve servislerden 5 milyar 392 milyon Euro'luk net satış gerçekleştirmiş. Net satışlar ikinci çeyreğe göre %1 (5 milyar 467 milyon Euro), 2010 yılının üçüncü çeyreğine göre %25 (7 milyar 173 milyon Euro) daha düşük seviyede. Net satışların 2 milyar 903 milyon Euro'luk kısmını java platformunu (örn: S40 platformu) kullanan modeller, 2 milyar 206 milyon Euro'luk kısmını ise akıllı telefonlar oluşturuyor.



Peki Nokia, üçüncü çeyrekte dünya çapında kaç tane cep telefonu satışı yaptı?

Nokia tarafından verilen bilgilere göre üçüncü çeyrekte 106.6 milyon cep telefonu satışı yapılmış. Satılan cep telefonlarının 16.8 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor. Toplam satışlar bir önceki çeyreğe kıyasla %20 artış sergilerken, 2010 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %3 düşmüş. Akıllı telefon satışlara baktığımızda ise bir önceki çeyreğe kıyasla %1 artış, 2010 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %38 düşüş dikkat çekiyor.



Dünya çapında yapılan satışların bölgelere dağılımı ve satışların bir önceki çeyreğe göre değişimi, merak edenler için şu şekilde;

Avrupa: 20.7 milyon (%13 artış)



20.7 milyon Ortadoğu ve Afrika: 26 milyon (%27 artış)



26 milyon Çin: 15.9 milyon (%41 artış)



15.9 milyon Asya - Pasifik: 32.4 milyon (%32 artış)



32.4 milyon Kuzey Amerika: 700.000 (%53 düşüş)



700.000 Latin Amerika: 10.9 milyon (%11 düşüş) Nokia için Amerika'daki kan kaybının sürdüğünü söylemek mümkün. Microsoft işbirliğiyle geliştirilen Windows Phone Mango işletim sistemli modellerin firmanın kaderini ne yönde değiştireceği şimdiden merak konusu.

Nokia için Amerika'daki kan kaybının sürdüğünü söylemek mümkün. Microsoft işbirliğiyle geliştirilen Windows Phone Mango işletim sistemli modellerin firmanın kaderini ne yönde değiştireceği şimdiden merak konusu.



(Symbian Belle işletim sistemli Nokia 701)



http://press.nokia.com/2011/10/20/nokia-q3-2011-net-sales-eur-9-0-billion-non-ifrs-eps-eur-0-03-reported-eps-eur-0-02/