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Nokia, 2011 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 106.6 milyon telefon satışı

7 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson ve Apple firmalarının ardından, Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, bugün  2011 yılı üçüncü çeyrek finansal raporunu resmi internet sitesinde yayınladı. Detaylara geçmeden önce tablolara genel bir bakış attığımızda gerek toplam satışların, gerek akıllı telefon satışlarının bir önceki çeyreğe kıyasla yükseldiğini söyleyebiliriz.
Nokia, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde mobil cihazlardan ve servislerden 5 milyar 392 milyon Euro'luk net satış gerçekleştirmiş. Net satışlar ikinci çeyreğe göre %1 (5 milyar 467 milyon Euro), 2010 yılının üçüncü çeyreğine göre %25 (7 milyar 173 milyon Euro) daha düşük seviyede. Net satışların 2 milyar 903 milyon Euro'luk kısmını java platformunu (örn: S40 platformu) kullanan modeller, 2 milyar 206 milyon Euro'luk kısmını ise akıllı telefonlar oluşturuyor.
Peki Nokia, üçüncü çeyrekte dünya çapında kaç tane cep telefonu satışı yaptı?
Nokia tarafından verilen bilgilere göre üçüncü çeyrekte 106.6 milyon cep telefonu satışı yapılmış. Satılan cep telefonlarının 16.8 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor. Toplam satışlar bir önceki çeyreğe kıyasla %20 artış sergilerken, 2010 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %3 düşmüş. Akıllı telefon satışlara baktığımızda ise bir önceki çeyreğe kıyasla %1 artış, 2010 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %38 düşüş dikkat çekiyor.
Dünya çapında yapılan satışların bölgelere dağılımı ve satışların bir önceki çeyreğe göre değişimi, merak edenler için şu şekilde;
  • Avrupa: 20.7 milyon (%13 artış)
  • Ortadoğu ve Afrika: 26 milyon (%27 artış)
  • Çin: 15.9 milyon (%41 artış)
  • Asya - Pasifik: 32.4 milyon (%32 artış)
  • Kuzey Amerika: 700.000 (%53 düşüş)
  • Latin Amerika: 10.9 milyon (%11 düşüş)
Nokia için Amerika'daki kan kaybının sürdüğünü söylemek mümkün. Microsoft işbirliğiyle geliştirilen Windows Phone Mango işletim sistemli modellerin firmanın kaderini ne yönde değiştireceği şimdiden merak konusu.

(Symbian Belle işletim sistemli Nokia 701)

http://press.nokia.com/2011/10/20/nokia-q3-2011-net-sales-eur-9-0-billion-non-ifrs-eps-eur-0-03-reported-eps-eur-0-02/ Yorum Yaz
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photo sir 7 yıl en beğenilen
Adamlar gelişiyor, bizim forum ise halen batacağını sanıyor. Rüyanız da görürsünüz.
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Mr. Jingles 7 yıl
ABD'de satmaması normal. Nokia en iyi olduğu zamanlarda bile ABD'de öyle ahım şahım bir pazar sayı edinemedi. Amerikalılar çok milliyetçi bir toplumdur. Kendi ülkelerinin malları varken yabancı bir mali almak istemezler. O zamanlar Symbian en iyi iken kalkıp Motorola'nin bir halta yaramayan kapaklı telefonlarını kullanıyorlardı. Nokia ABD'de WP ile çıkış yakalar mı büyük muamma. WP kendi ülkesinde bile %1'lik pazar dilimine sahip. Android, iOS ve RIM pazarın neredeyse tamamını ellerinde tutuyor. Apple'in sadık bir kitlesi olduğu için kapması zor olur. Koparırsa Android ve RIM'den koparır. Kendi ülkesinde başarılı olursa küresel başarı zaten gelecektir. Tersi olursa ruhuna el fatiha.
ABD'de satmaması normal. Nokia en iyi olduğu zamanlarda bile ABD'de öyle ahım şahım bir pazar sayı edinemedi. Amerikalılar çok milliyetçi bir toplumdur. Kendi ...
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OnrbK 7 yıl
danGerfuLL

andruil

symbian'dan vazgeçemediği sürece (teknoloji özürlüler hariç) kullanıcı bulamayacaktır..




Teknoloji özürlü bu mesajı yazanın taa kendisi.

Bir cep telefonunu hangi amaçlar için kullanıyorsunuz?

A) İletişim
B) Multimedya(internet, messenger, mail vs..)
C) Oyun(eğlence)
D) Hepsi

Bu forumda yorum yapanların çoğu "herkes 'D' seçeneğini seçmeli" gibi bir havadalar. Herkes telefonda oyun oynamak zorunda değil(mesela ben), yine herkes multimedya amaçlı kullanmak zorunda da değil(mesela annem, babam vs..); ama herkes telefon olarak kullanmak zorunda(kullanmayacaksa para vermez zaten) ki ellerimizdeki cihazların hepsinin amacı da bu.


Bir cep telefonunu ana amaç uğrunda kullanmak ya da java tabanlı telefon ile ana amacı gerçekleştirmek ya da Symbian telefon kullanmak/kullanmamak ne zamandan beri teknoloji özürlü anlamına gelir oldu? Apple'ın, Samsung'un, HTC'nin oyuncaklarına haddinden fazla para vermek sonrada bu firmaların karlarına 'aha işte bu helal olsun demek' ne zamandan beri teknolojiyi takip etmek oldu?

Düzenleme: Ekleme.

Konudaki en mantıklı yorumlardan birisi olmuş.Aynen katılıyorum düşüncelerinize.

Mesela şimdi yazacağım fikrim sebebiyle samsung fanları bana yüklenecektir.Galaxys2 çok iyi telefon olmuş.Uygulamalar, telefon özellikleri vs çok iyi ama telefon çok büyük.Ben telefonu oyun oynamak için almıyorum.Video izlemek için almıyorum.Yukarıdaki mesajda denildiği gibi, asıl amacı için alıyorum ve bazı uygulamaları kullanıyorum.Bir telefon için 4,3'' çok fazla.

Yani herkesin kendi zevkidir, kimse de bir şey diyemez.Hele ki aşağılamak..
danGerfuLLandruilsymbian'dan vazgeçemediği sürece (teknoloji özürlüler hariç) kullanıcı bulamayacaktır..
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SAMET/ 7 yıl
Şuan piyasada olup n8 den iyi video ve fotoğraf çeken bir cihaz gösterin yarın o telefonu alıyım. 1080p video çeken telefonlar bile n8 yanında eziliyor.
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darkaura 7 yıl
SAMET/

Şuan piyasada olup n8 den iyi video ve fotoğraf çeken bir cihaz gösterin yarın o telefonu alıyım. 1080p video çeken telefonlar bile n8 yanında eziliyor.

altek a14 leo - 14mp, 3x optik zoom, xenon flash

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ama illa kamera diyorsaniz 300euroya guzel bir dslr kamera tavsiye ederim. en azindan paranizin karsiligini alirsiniz.
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PaFuSS 7 yıl
Samsung Wave2 ve Bada forever :D nokiada biraz akilli tel pazarina girsede rekabet olsa fiyatlar dusse :D
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darkaura 7 yıl
@magicboyguccino,

yazdiklarinizdan anladigim nokianin strateji olarak akilli telwfona degilde normal telefona yuklendigini soyluyorsunuz. son dediginiz dogru, bizim burda dusundugumuzden cok daha fazlasini nokia yoneticileri ve muhendisleri dusunuyordur. ama dusunmekle uygulayabilmek ve basarili olmak ayni sey degil. Normal telefonu akilli telefonun onunde tuttuklarini sanmiyorum cunku ikisindede yakin paralar donuyor olsada akilli telefondaki kar yuzdeleri cok daha fazla. bunu applein sattigi telefon adedine ve elde ettigi gelire bakarak cok daha uyi gorebilirsiniz. ayrica amiral gemisi modeller artik akilli telefonlar ve amiral gemisi modelin etkisi prestijdir. Son 5senede nokianin en buyuk kaybi para yada pazar olmadi, ismini prestijini kaybetmesi oldu. oldu en ileri telefon firmasi diyince nokia yi zikreden kalmadi gibi. bu kayip nokiayi batirmaz ama eskisi gibi 1e yaptigi urunu 3e satmasi mumkun degil. bunun sefasini su an apple suruyor.
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magicboyguccino 7 yıl
darkaura

@magicboyguccino,

yazdiklarinizdan anladigim nokianin strateji olarak akilli telwfona degilde normal telefona yuklendigini soyluyorsunuz. son dediginiz dogru, bizim burda dusundugumuzden cok daha fazlasini nokia yoneticileri ve muhendisleri dusunuyordur. ama dusunmekle uygulayabilmek ve basarili olmak ayni sey degil. Normal telefonu akilli telefonun onunde tuttuklarini sanmiyorum cunku ikisindede yakin paralar donuyor olsada akilli telefondaki kar yuzdeleri cok daha fazla. bunu applein sattigi telefon adedine ve elde ettigi gelire bakarak cok daha uyi gorebilirsiniz. ayrica amiral gemisi modeller artik akilli telefonlar ve amiral gemisi modelin etkisi prestijdir. Son 5senede nokianin en buyuk kaybi para yada pazar olmadi, ismini prestijini kaybetmesi oldu. oldu en ileri telefon firmasi diyince nokia yi zikreden kalmadi gibi. bu kayip nokiayi batirmaz ama eskisi gibi 1e yaptigi urunu 3e satmasi mumkun degil. bunun sefasini su an apple suruyor.

darkaura
sana katılıyorum. Türkiye'den bakınca durum öyle.

ancak hala büyük pazarlarda nokia'nın pazar payı iyi seviyelerde(hindistan, çin) gerçi hindistanda samsung nokia'yaya yaklaşmış durumda :) Hatta şunu söyleyeyim bu 2 pazarda yerli markalar çok iyi iş yapıyor ve ciddi rakamlar satıyor.(Her 2 ülkeyi gitmiş biri olarak yorumluyorum) (herkesi akıllı telefon kullanıcısı yapmak çok zor.ihtiyaçlar ve talepler çok fazla ve farklı) Dikkatimi çeken birşey oldu. Buradaki insanlar orta sınıf ise orta sınıf olduğunun bilincinde. Bütçesine göre hareket ediyorlar. Araba alacaksa arabasını buna göre seçiyor.Giyinecekse bütcesine göre giyiniyor.Daha önceki mesajımdada belirttiğim gibi bu Türkiye'de biraz farklı. Asgari ücretli çalışan bir kişide bile 1000,1500 tllik telefonları görebiliyorsunuz (lütfen bu yorumumu farklı yerlere çekmeyelim). Kapitalist sistemin mantığı bu TÜKETMEK! Bu nedenle bu sisteme tam empose olmuş toplumlarda bunu değiştirmek çok zor. Sadece daha mantıklı düşünüp ona göre harçama yapmak ve tüketirken bunu karşılacak yak yada daha fazlası olacak üretminin yapılması gerekir diye düşünüyorum.(lütfen bu yorumumu da farklı yerlere çekmeyelim)


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Dark Shade 7 yıl
nokia the end :D
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Besiktask34 7 yıl
nokia hala satılıyormu toplatılacaktı hani

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~Lion King~ 7 yıl
bu arada bana gore en saglam telefonu nokia yapiyor bu gercek. 3.5 yillik n95 8gb var. hep sarki dinlerim her turlu ozelligini dibine kadar kullandim ne ekraninda bi sorun ne hoparlorunde eskimeden dolayi cikan sesler. tas gibi masallah. simdiki telim xperia arc in kitapciginda telefonun 3 yil ömru oldugunu okumustum. buyur burdan yak
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darkaura 7 yıl
3310 ile agzina kadar devre ve ozellik dolu modern akilli telefonlarin agirlik ve malzeme kiriterlerini bir tutuyorsaniz daha size ne diyim. bir kere 3310da ne ekran varki darbeye maruz kalsin. ona bakarsaniz takoz hapsinden saglam.

3310un govde ceberini n8 yada benzeri bir akilli telefona givdirsseniz kaya gibi saglam olur ama agirligida 200gr gecer. Gercek teknoloji ve malzeme kalitesi bunu agirligivartirmadan bu kadar hafif ve hassas bir cihazda saglamayabilmekdir. bu kadar basit bir gercegi red edip, kivirmak icin kili kirk yariyorsaniz altinda baska nedenler ararim

ayrica galaxy s serisinin malzeme kalitesinin yuksek olmasi sizi niye bu kadar
rahatsiz etti anlamis degilim. bu asiri tepki niye. gordugunuzu red edip kivirmak niye. saglamsa saglam, kaliteliyse kaliteli. bunlarin hic biri tek markanin yada modelin tekelinde degil
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ZZ RAT 7 yıl
3310'a iphone, HTC ya da Samsung'un donanim ve yazilim ozelliklerini yaklasik ayni boyutta ve agirlikta yukleyebiliyorsaniz,
Evet 3310 hepsinden daha dayanikli ve kalitelidir.
Aksi takdirde elma ve armutlari karistirmayalim.
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aslanemre58 7 yıl
Arkadaşım anlatmak istediğimi anlamak istemiyorsun galiba.Kıvırmayla ne alakası var?
Yukarıda ben hissiyattan bahsettim; dayanıklılıkla ilgili birşey demedim.Dayanıklılık konusuna sen getirdin.Ben 3310'u konuyu getirdiğin yere örnek olarak verdim.Şimdi sen 3310'u mu eline alınca daha çok haz alıyorsun yoksa başka bir güncel herhangi bir cihazı mı? Sana diyorum ki sen Audi'ye bindiğinde mi kaliteyi hissedersin yoksa Seat Leon'a mı? Alıntıda kendin de hissiyat yönünden Galaxy S'e oyuncak hissiyatlı demişsin.Yukarıdaki verdiğim videoları da izlememişsin belli
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frkn7 7 yıl
amerkadaki azalma evlat acısı gibi koymuştur nokia ya
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nightsoldier 7 yıl
nokiada iphone gibi jailbreak veya samsungtakı gibi root yapmamız gerekmiyor. Uygulamalar ve telefonun özelliklerini kullanmak için risk almanıza gerek yok. Gps varsa çeşitli şeyler yapmamız gerekmiyor. Bu açıdan severim nokiayi.
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darkaura 7 yıl nightsoldier
sungur 13

nokiada iphone gibi jailbreak veya samsungtakı gibi root yapmamız gerekmiyor. Uygulamalar ve telefonun özelliklerini kullanmak için risk almanıza gerek yok. Gps varsa çeşitli şeyler yapmamız gerekmiyor. Bu açıdan severim nokiayi.

iphone daki jailbreaki anlarimda, androide root cok farkli olay. root olayi androidin sistem dosyalarini degistirmek icin. yani isletim sistemini yeniden yaziyorsunuz gibi bir sey. icinde olmayan seyleri ekliyebiliyor yada degistirebiliyorsunuz. risk aliyorsaniz ureticinin size vermedigi bir seyi elde etmek icin aliyorsunuz. hic bir nokia yada baska marka telefonda boyle bir sey yapmaniz mumkunmu acaba. hic nokia telefonlari icin bagimsiz gelistiricilerin en bastan tasarladikalri ozel rom lar gordugunuzmu. nokia symbian dahil hic bir telefonda bunlari hayal bile etmeniz mumkun degil. belki linux temelli ve briazda deneysel bir model oldugu icin n900 de mumkun olabilir ondanda emin degilim.

en basitinden ne icin root yaparsiniz. turkiyeya kapali olan marketi acmak icin. peki siz marketin telefondami kisitlandigini zannediyorsunuz. hayir. internetteki ana serverinden kisitli. turk operatorlerinin simi takili telefonlari server red ediyor. rootla markete girmek icin yaptiginiz telefondaki kisitli olan bir ozelligi acmak degil. direk telefonun sistem dosyalarina girip sim kartinin kimligini desgistirip amerikan t-mobile yada verizone mus gibi gostermek.
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alpa07 7 yıl
Sağlamlık olarak iyi ama yazılım konusunda sınıfta kalıyor.Android el atsa 2 ye katlar kazancını
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