Nokia, 21 Kasım'da ülkemizde yeni Lumia serisini tanıtacak





Nokia'nın Microsoft ortaklığıyla pazara sunduğu Lumia serisinin Windows Phone 8'li yeni üyeleri Lumia 920 ve Lumia 820, 29 Ekim'deki lansman sonrası bazı ülkelerde satışa sunuldu. Kasım ayı itibariyle daha fazla ülkede satışa çıkacak.





Ülkemizde de Kasım ayının ikinci yarısında ürünün piyasaya sürülmesinin hedeflendiğini sizlere aktarmıştık. Nokia'dan yapılan açıklamaya göre Lumia 920 ve Lumia 820 modellerinin resmi lansmanı 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.





Lansman bir basın toplantısı şeklinde mi yoksa halka açık bir etkinlik şeklinde mi olacak şimdilik bilinmiyor. Ancak 21 Kasım itibariyle resmi satışın başlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca hazırlanan reklam kampanyası da aynı tarihlerde başlayacaktır.





Lumia 920 modelinde; 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte PureMotion HD+ ekran, 1.5Ghz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 32GB dahili hafıza, kablosuz şarj desteği, 8.7MP çözünürlüğünde PureView teknolojili arka kamera, çift bant WiFi gibi özellikler bulunuyor.





Lumia 820 modelinde ise 4.3 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ClearBlack AMOLED ekran, 1.5Ghz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, 8MP çözünürlükte Carl Zeiss lensli kamera, 1650mAh batarya gibi önemli özellikler mevcut.





Fiyatlandırma konusunda da herhangi bir bilgi yok. Ancak Avrupa'da Lumia 920 600 Avro, Lumia 820 500 Avro seviyesinden ön siparişe sunulmuş durumda.