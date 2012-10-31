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Nokia, 21 Kasım'da ülkemizde yeni Lumia serisini tanıtacak

6 yıl
1,1b
1
59
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın Microsoft ortaklığıyla pazara sunduğu Lumia serisinin Windows Phone 8'li yeni üyeleri Lumia 920 ve Lumia 820, 29 Ekim'deki lansman sonrası bazı ülkelerde satışa sunuldu. Kasım ayı itibariyle daha fazla ülkede satışa çıkacak.

Ülkemizde de Kasım ayının ikinci yarısında ürünün piyasaya sürülmesinin hedeflendiğini sizlere aktarmıştık. Nokia'dan yapılan açıklamaya göre Lumia 920 ve Lumia 820 modellerinin resmi lansmanı 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Lansman bir basın toplantısı şeklinde mi yoksa halka açık bir etkinlik şeklinde mi olacak şimdilik bilinmiyor. Ancak 21 Kasım itibariyle resmi satışın başlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca hazırlanan reklam kampanyası da aynı tarihlerde başlayacaktır.

Lumia 920 modelinde; 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte PureMotion HD+ ekran, 1.5Ghz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 32GB dahili hafıza, kablosuz şarj desteği, 8.7MP çözünürlüğünde PureView teknolojili arka kamera, çift bant WiFi gibi özellikler bulunuyor.

Lumia 820 modelinde ise 4.3 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ClearBlack AMOLED ekran, 1.5Ghz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, 8MP çözünürlükte Carl Zeiss lensli kamera, 1650mAh batarya gibi önemli özellikler mevcut.

Fiyatlandırma konusunda da herhangi bir bilgi yok. Ancak Avrupa'da Lumia 920 600 Avro, Lumia 820 500 Avro seviyesinden ön siparişe sunulmuş durumda. 

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electROck35 6 yıl en beğenilen

Uzun zamandır beklenen Windows Phone resmi olarak 5 Kasım'da Türkiye'de Türkçe!..

Herkes Microsoft destekli Nokia'nın ülkemize ilk Windows Phone'u getirmesini beklerken, ilk adım HTC'den geldi. HTC'nin üst düzey akıllı telefonu Windows Phone 8X birkaç gün sonra (5 Kasım 2012 Pazartesi) Türkiye'de satışa sunuluyor. Windows Phone 8X ülkemizde 1599 TL'den alıcı bulacak. Bir alt model Windows Phone 8S ise Aralık'ta 1000 TL'den düşük bir fiyata piyasaya sürülecek...

HTC Windows Phone 8X resmi Türkiye sayfası: htc.com/...

4 günde 4 milyon Windows 8 satışı yaparak büyük başarı elde eden Microsoft, sizce Windows Phone 8'den de umduğunu bulabilecek mi?
Uzun zamandır beklenen Windows Phone resmi olarak 5 Kasım'da Türkiye'de Türkçe!..Herkes Microsoft destekli Nokia'nın ülkemize ilk Windows Phone...
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar windows telefon alacaklar nokiadan şaşmamalı bence 820 bile htcden çok daha iyi kaldıki 920 mükemmel htc batarya olayından kaybediyor 920 de 2000 mah batarya var süper kaldıki htc çakma 920 satıyor diyebiliriz çünkü herşeyi ile benziyor özellik denince 920 hepsini ezer geçer türkiye fiyatı 1500-1700 arası bende ilk alacaklardanım hadi hayırlı olsun herkese.....
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Krone 6 yıl
Yav he he denir buna. Yine reklamini beceremeyecekler sonra tutmayacak.
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TIMERIDER 6 yıl
Nokia ve windows ikilisinin tutacağını ümit etmeye başladım.Aslında başta hiç ümidim yoktu ama lumia 920 ile birlikte nokia yeniden ayağa kalkacak düşüncesindeyim.
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wustti 6 yıl
nasıl çıkarsa çıksın htc den ucuza çıkmadıkça nokia almam yani nokia yı tercih ettirecek kadar ucuz olması lazım. daha şu 5800 dan yediğim kazığı unutamıyorum telefon mobile siteleri bile açmıyor. zehir zıkkım olsun nokia.
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OverClocK1ng 6 yıl
tatlisevgi
Gelmesi 1-2 ayı bulur demişsin. telefon kasım ayı içinde satışa sunulacak. yani bu ay sonuna kadar bekliyoruz.

Valla Nokia demiş ki:
"21 Kasım'da ülkemizde yeni Lumia serisini tanıtacak"
Kalanı teferruat bence. Burası Türkiye zaten. Bence Aralığı bulur en az. Aralık ortası bile olabilir. Haaa derler ki satışa sunuldu.
Ortada mal olmaz. Ama lafta satışa sunulmuştur. Ben vitrinlerde ve sitelerde satışta görürüm, anca o zaman inanırım satışa sunulduğuna.
Bak Galaxy S3 te de kablosuz şarj özelliği var. Ama daha kablosuz şarj cihazları yeni yeni üretiliyor. Lafta var. Ama kendisi yok. Üretimde...
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OverClocK1ng 6 yıl
Aha da ben yazıyorum. Microsoft her alanda üretici olmaya başladı. Kendi tablet-notebookunu üretti, kendine ait ürünler çıkartmaya devam ediyor. Bence Nokia'yı batıracak ve sonra satın alıp ardından da kendi telefonunu üretecek.
Hatta PC deki Windows 8 de tablet arayüzü olması ve Windows Phone 8 de de benzer arayüzün olması benim kafamda tek bir düşünce canlandırıyor:
Windows 8 kullanan PC kullanıcıları, yine Microsoft tablet ve notebook kullanacaklar ve telefonda da yine Phone 8 kullanacaklar ve hepsi senkronize olacak. Hepsini de Microsoft kendi üretip satacak ve kendisi kontrol edecek.
Demedi demeyin. Forumda benim ne kadar öngörülü birisi olduğumu bilen bilir.
Görürsünüz...
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ATTILA 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Aha da ben yazıyorum. Microsoft her alanda üretici olmaya başladı. Kendi tablet-notebookunu üretti, kendine ait ürünler çıkartmaya devam ediyor. Bence Nokia'yı batıracak ve sonra satın alıp ardından da kendi telefonunu üretecek.

Hatta PC deki Windows 8 de tablet arayüzü olması ve Windows Phone 8 de de benzer arayüzün olması benim kafamda tek bir düşünce canlandırıyor:

Windows 8 kullanan PC kullanıcıları, yine Microsoft tablet ve notebook kullanacaklar ve telefonda da yine Phone 8 kullanacaklar ve hepsi senkronize olacak. Hepsini de Microsoft kendi üretip satacak ve kendisi kontrol edecek.

Demedi demeyin. Forumda benim ne kadar öngörülü birisi olduğumu bilen bilir.
Görürsünüz...

ilginç bir tahmin.

microsoft Nokia yı batırmak için WP8 i başarısız yapacak diyorsunuz yani?

peşinde de pckullanıcıları phone 8 kullanacaklar ve hepsini de ms üretip satacak demişsiniz.

Microsoft hem başarısız hem de başarılı olacak öylemi
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colaker 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Aha da ben yazıyorum. Microsoft her alanda üretici olmaya başladı. Kendi tablet-notebookunu üretti, kendine ait ürünler çıkartmaya devam ediyor. Bence Nokia'yı batıracak ve sonra satın alıp ardından da kendi telefonunu üretecek.

Hatta PC deki Windows 8 de tablet arayüzü olması ve Windows Phone 8 de de benzer arayüzün olması benim kafamda tek bir düşünce canlandırıyor:

Windows 8 kullanan PC kullanıcıları, yine Microsoft tablet ve notebook kullanacaklar ve telefonda da yine Phone 8 kullanacaklar ve hepsi senkronize olacak. Hepsini de Microsoft kendi üretip satacak ve kendisi kontrol edecek.

Demedi demeyin. Forumda benim ne kadar öngörülü birisi olduğumu bilen bilir.
Görürsünüz...

nokia'yı batırıp satın alma kısmı kadar sacma bişey duymadım bu 1, ikincisi arayüzün aynı olmasını bırak pcdeki uygulamaları çok küçük değişikliklerle telefonda kullanabileceğimizi zaten acıkladılar. senkronizasyonun iyileştirilmeye çalışıldıgı bariz görülüyo. forumda 2000den fazla girdin var fotondanda belli kocaman adamsın burda şişirme yapma 6300 kullanan babama bile göstersem arayüzün çok benzediğini söyler
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haymatloshan 6 yıl
Nokia Microsoft birlikteliğinde sizin düşündüğünüz gibi kısıtlama veya ayrıcalığı ürün gamında yapmaz.Firmalar ne kazanacak o zaman,Nokia'nın her çıkardığı Windowslu telefondan düşük bir model çıkartırlarsa.Lisans,patent gibi konularda yaparlar bir güzellik,reklam ve pazarlama konusunda yardımcı olur veya destek olur ki olduda reklam çalışmaları için yüksek bir meblağ hibe etti.Nokia'nın bu konudaki dezavantajı Windows 8'in geç piyasaya sürülmesi,olmaz hani bir beklenti olarak Lumia 920'de ufak tefek değişiklikler yapmışlardır belki.Fiyat konusunda 2.000 TL üzerinde olacağını hiç sanmıyorum,HTC'den ayarından hatta daha ucuz olacaktır diye düşünüyorum.
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OverClocK1ng 6 yıl
Carpet17v
Şimdi Windows Phone ile kurtulacak. Çünkü gerçekten WP8 her yönden şuan ki en iyi işletim sistemi.

Sabah kaçta kaldırayım? Kaçta uyanırsın?
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OverClocK1ng 6 yıl
tatlisevgi
3 hafta daha bekleyeceğiz anlaşılan. hadi hayırlısı bakalım. umarım beklediğimize değer.

Tabi tabi. Daha çok 3 hafta beklersiniz. Telefon duyurulalı 2 ay olmuştur her halde. Şimdi 20 gün daha var deniliyor. Etti neredeyse 3 ay. Sonra gelmesi de 1-2 ayı bulur.
Herhalde bunlar gelene kadar Galaxy S4 falan çıkmış olur.
Göya bu telefon ve Windows Phone 8 çıkacaktı da, Android i batıracaktı da, Android için cenaze töreni düzenlemişti de, Android i ısınmak için altına işeyen çocuklara benzetiyordu da...
Ölme eşşeğim ölme. Lafla peynir gemisi yürümez sevgili Nokia ve Microsoft.
Ne kadar eksi verecek olsanız da söylediğim şeyler gerçekler.
Ve gerçekler de acıdır. Vereceğiniz eksiler gerçekleri değiştirmiyor maalesef...
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tatlisevgi 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

tatlisevgi

3 hafta daha bekleyeceğiz anlaşılan. hadi hayırlısı bakalım. umarım beklediğimize değer.


Tabi tabi. Daha çok 3 hafta beklersiniz. Telefon duyurulalı 2 ay olmuştur her halde. Şimdi 20 gün daha var deniliyor. Etti neredeyse 3 ay. Sonra gelmesi de 1-2 ayı bulur.

Herhalde bunlar gelene kadar Galaxy S4 falan çıkmış olur.
Göya bu telefon ve Windows Phone 8 çıkacaktı da, Android i batıracaktı da, Android için cenaze töreni düzenlemişti de, Android i ısınmak için altına işeyen çocuklara benzetiyordu da...

Ölme eşşeğim ölme. Lafla peynir gemisi yürümez sevgili Nokia ve Microsoft.
Ne kadar eksi verecek olsanız da söylediğim şeyler gerçekler.
Ve gerçekler de acıdır. Vereceğiniz eksiler gerçekleri değiştirmiyor maalesef...

gelmesi 1-2 ayı bulur demişsin. telefon kasım ayı içinde satışa sunulacak. yani bu ay sonuna kadar bekliyoruz.
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wustti 6 yıl
yahu öyle bi konuşuyorsunuz ki sanki nokia ve microsoft anlaşmayı imzalarken siz de ordasınız da hatta anlaşma da imzanız varmış gibi:) nokia android de bulaşmadıysa kendi tercihi. microsoft un kaç para verdiği ve ne için verdiği de muamma belki de microsoft kendi telefonlarını nokia ya ürettirecek onun anlaşmasıdır belki. adamların tanıtımda kullandıkları nokia üretimi alet de belki kendi prototipiydi. Bunlar hep teoride kalır. bi de microsoft nokia yı kayırmalı diyen var oldu tabi şirketler de duygusallıkla yönetiliyordu. Kaldı ki kayırmadığı ne malum belki lisans ücretlerinden yapıyor olayı. eğer tasarım çalındıysa dava açsın nokia. belki de verilen para tasarım içindir microsoft htc ve samsung gibi markaların iphone u taklit ettiğini görmüştür kendi pazarına zarar gelmesini istememistir çünkü telefonların satışları yasaklanabilirdi onlar da nokia nın tasarımını beğenmiştir para verip kullanımını serbest bırakmıştır. belki de nokia yı satın bile almıştır:) şirket adamınsa istediğine istediği gibi verir nokia tasarımlarını:) siz şirket işlerine karışacağınıza şu fiyatlar niye yüksek onları tartışın da yolunmayın.
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bafbaf 6 yıl
donanimhaber.com/...
Ben orada demiştim 1 sene sonra microsofta satılırsınız diye.Lumia 920 tuttu tuttu, tutmadı 2013 de aynen microsofta satış başlar.
Nokiayı bataktan kurtaracak bir fikrim vardı 1 sene önce yazdım nokia globale, haliyle cevap gelmedi :) sonradan anladım nokianın adından başka birşeyi kalmamış.
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