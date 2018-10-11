Nokia 3.1 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

HMD Global’in Nokia 7.1 lansmanının ardından herkes Nokia 7.1 Plus modelini bekliyordu ancak sürpriz oldu. Firmanın mega ekran olarak ipuçlarını verdiği akıllı telefon Nokia 3.1 Plus çıktı.

Nokia 3.1 Plus özellikleri ve fiyatı

Giriş seviyesinde rekabeti kızdırmaya çalışacak olan Nokia 3.1 modelinde 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Çentiğe yer vermeyen tasarım 2:1 görüntü oranını benimsemiş ve biraz uzun olmuş. Çerçeveler sınıfına göre ince sayılır.

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8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve 12nm sürecinde yapay zekâ destekli Helio P22 yonga setinin güç verdiği telefon bu sayede segmentinde bir adım öne çıkmayı başarıyor. 2GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite yanında 3GB RAM ve 32GB depolama seçeneği de mevcut.

Arka tarafta 13MP+5MP çözünürlüğündeki çift sensör yapay zekâ ile destekleniyor ve etkili bulanıklık efektleri verilebiliyor. Ön tarafta 8MP çözünürlüğünde kamera da geniş açı ile seti tamamlıyor.

3500mAh kapasiteli bataryanın iki güne kadar rahatlıkla çıkabildiği Nokia 3.1 Plus modeli Android One programına dahil olacak. Bu bakımdan güncelleme tarafında sıkıntı yaşanması beklenmiyor. 16 Ekim’de piyasaya çıkacak olan telefon 155$ başlangıç fiyatına sahip.