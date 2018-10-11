Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia 3.1 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

HMD Global’in giriş seviyesindeki yeni silahı Nokia 3.1 Plus sınıfına göre önemli özelliklerle geliyor. Görece uzun bir tasarıma sahip olan Nokia 3.1 Plus özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
7,4b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HMD Global’in Nokia 7.1 lansmanının ardından herkes Nokia 7.1 Plus modelini bekliyordu ancak sürpriz oldu. Firmanın mega ekran olarak ipuçlarını verdiği akıllı telefon Nokia 3.1 Plus çıktı.

Nokia 3.1 Plus özellikleri ve fiyatı

Giriş seviyesinde rekabeti kızdırmaya çalışacak olan Nokia 3.1 modelinde 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Çentiğe yer vermeyen tasarım 2:1 görüntü oranını benimsemiş ve biraz uzun olmuş. Çerçeveler sınıfına göre ince sayılır.

Ayrıca Bkz. "Dev ekranlı Huawei Enjoy Max ile tanışın"

8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve 12nm sürecinde yapay zekâ destekli Helio P22 yonga setinin güç verdiği telefon bu sayede segmentinde bir adım öne çıkmayı başarıyor. 2GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite yanında 3GB RAM ve 32GB depolama seçeneği de mevcut.

Arka tarafta 13MP+5MP çözünürlüğündeki çift sensör yapay zekâ ile destekleniyor ve etkili bulanıklık efektleri verilebiliyor. Ön tarafta 8MP çözünürlüğünde kamera da geniş açı ile seti tamamlıyor.

3500mAh kapasiteli bataryanın iki güne kadar rahatlıkla çıkabildiği Nokia 3.1 Plus modeli Android One programına dahil olacak. Bu bakımdan güncelleme tarafında sıkıntı yaşanması beklenmiyor. 16 Ekim’de piyasaya çıkacak olan telefon 155$ başlangıç fiyatına sahip.

 

https://www.phonearena.com/news/nokia-3-1-plus-official-specs-features-price-india_id109842 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muammer816 7 ay
gayet iyi duruyor cihaz.özellikleri de fena değil bence.başarılı bi giriş seviyesi telefon olmuş.tebrikler nokia.kurlar çok arttığı için bize her telefon pahalı geliyor,buna yapacak bişeyimiz şuan yok.gelecekte nasıl olur,hiç bilemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
High Sierra 7 ay
Nokia'nın X (Plus) serisi X.1 serisine göre görece çok daha başarılıydı donanım kombinasyonları ile.
X5 (Helio P60) ile X6 (S636) çıktığı gibi stokları tükenen cihazlardan. X7 S710 ile çıkacak. X3 (Helio P22) de gayet güzel bir kombinasyon ile geliyor. P22 ile P60 yapay zekadan yararlanan SoC ler. Bu yandan da fiyat bazında rakiplerine gözdağı veriyor olması güzel Nokia'nın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 7 ay
Fiyatı 20-30$ daha ucuz olsa mis gibi cihaz olurmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-753AA071F 7 ay
Çentiğe yer vermeyen tasarım' dan sonrasını okumadım. sonra resme odaklandım ve helal olsun dedim be helal olsun. özellikleri hiç önemli değil çentik yoksa gerisi önemli değil benim için.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaggeredByRuhtan 7 ay
bu nokia türkiye yi biplemiyor ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 7 ay
fiyatı uygun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The white warrior 7 ay
Nokia 3.1 ve Nokia 5.1 daha Türkiyeye gelmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Fortnite Android artık açık beta 7 ay Sistem hızlandırma trendine Oppo da katıldı, üstelik yapay zekâ destekli 7 ay Karısının kendisini aldattığını Google Haritalar'da gören adam boşandı 7 ay Snapchat platformunda zengin gerçeklik dizileri dönemi başlıyor 7 ay Essential tamamen yapay zekâya dayalı bir akıllı telefon geliştiriyor 7 ay Guardians of the Galaxy'nin yönetmeni DC'ye transfer oluyor 7 ay Mac satışları üçüncü çeyrekte düştü 7 ay 4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme 7 ay 3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme 7 ay Google Pixel 3'ün kamera uygulaması indirilebilir durumda 7 ay Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas artık çok daha hızlı 7 ay Honor MediaPad T5 tanıtıldı 7 ay iPhone'lar yakında istenmeyen aramaları otomatik olarak algılayabilir 7 ay ABD Hava Kuvvetleri, roket üreticileriyle 2.2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı 7 ay Honor Magic 2’nin resmi tanıtım videosu yayınlandı 7 ay Samsung 2019'dan itibaren akıllı telefonlarından kulaklık girişini kaldırabilir 7 ay Acil iniş yapmak zorunda kalan uzay aracından sevindirici haber geldi 7 ay Facebook, işyerleri için güvenlik kontrolü özelliği üzerinde çalışıyor 7 ay LG'den yedi kameraya sahip kavisli bir akıllı telefon geliyor 7 ay Pentagon F-35 uçuşlarını geçici olarak durdurdu 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Nokia 3.1 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki ilk uçuş fiyatları belli oldu 7 ay Mi Box S satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Bütçe dostu Huawei Honor 8c tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Apple’dan zengin gerçeklik alanında önemli bir satın alım 7 ay Vestel'den açıklama: Otomobil üretme planımız yok, VEO sadece konsept 7 ay Razer akıllı telefonlar için yeni oyun kumandasını tanıttı 7 ay Lenovo, 18 Ekim'de çift selfie kameralı S5 Pro'yu tanıtacak 7 ay Alibaba'nın patronu Jack Ma, ''nakitsiz bir toplum'' hayali kuruyor 7 ay Apple, Avrupalı tedarikçisiyle 600 milyon dolarlık anlaşma imzaladı 7 ay Altay Yazılım, savunma sanayiinde 16 ülkeye ihracat yapar hale geldi 7 ay Vestel’den otomobil sürprizi: VEO! İşte aracın ilk tasarım görüntüleri 7 ay Samsung üç arka kameralı ilk telefonunu resmen tanıttı: Galaxy A7 (2018) 7 ay Hacker grubu Muddy Water, Türkiye'ye de saldırdı 7 ay Microsoft, Linux'a yardımcı olmak için 60 bin patentini açık kaynak haline getiriyor 7 ay Razer, çevre birimlerinin garanti süresini 2 yıla çıkardı 7 ay Dünyanın dört arka kameralı ilk telefonu: Samsung Galaxy A9 (2018) 7 ay Oppo'nun hızlı şarj teknolojisi Super VOOC ne kadar hızlı? 7 ay Dev ekranlı Huawei Enjoy Max ile tanışın 7 ay Sorunsuz Windows 10 Ekim güncellemesi beta sürecine başladı 7 ay Instagram fotoğraf yarışmasının kazananı belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim