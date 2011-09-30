Nokia, 3500 çalışanıyla daha yollarını ayırıyor

Finli iletişim devi Nokia'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor.Firmadan yapılan son açıklamaya göre önümüzdeki dönemde 3500 çalışan daha işten çıkartılacak.
Geçtiğimiz nisan ayında 4000 çalışanını işten çıkaran Nokia'nın aynı strateji doğrultusunda Cluj, Romanya'daki telefon üretim fabrikasında üretime son vererek 2200; Bonn, Almanya ve Malvern, Amerika'daki Konum & Ticaret operasyonunu kapatarak 1300 olmak üzere toplam 3500 çalışanının işine son verecek.
İşten çıkartmalar için Nokia'nın başkanı ve icra kurulu başkanı olan Stephen Elop "İleriyi düşünerek işgücünde ve operasyonlarımızda sancılı ancak gerekli adımları atmalıyız." değerlendirmesini yaparken; Nokia, önümüzdeki dönemde Salo, Finlandiya, Komarom, Macaristan ve Meksika'daki telefon üretim fabrikalarını da uzun vadeli amaçları göz önüne alarak mercek altına almayı planlıyor.
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3500 insan x 4 = 14000 gibi bir nüfus eder iki eksik bir fazla. Bu kadar insanın işsiz kalmasına üzülür insan...
Gerek donanım gerekse de yazılım konusunda yanlış yoldan gittiği görülüyor akıllı telefon piyasasında.
Hayır tam tersi. Microsoft kapağı Nokia'ya attı.
Nokia Android'e geçseydi çok süper olurdu. Herkes Android telefon almak istiyor. Açıkçası ben de almaya gitsem ve Nokia marka Android telefon olsaydı almayı düşünürdüm. Ama Symbian olunca isterse çift çekirdek yapsın yine almam.
Haa Meego olursa alırdım ama. Hem de hoplaya zıplaya..
Ne bu android aşkı heryerde, gereksiz çeşitlilik adına farklı OS kullanmak daha iyi.
Nokia yıllar sonra Symbian'dan vazgeçmeye karar verdiğinde ve bizler arasında alternatifler konuşulmaya başlandığında ilk vurguladıkları konu Android'in daha fazla yükselmesine engel olma kararı idi :) Tavşan ve dağ hikayesi :)
Aman öyle deme, nokia süper doğru yolda de.
Ben dedim başka bir konuda, eksileri yedim :)
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