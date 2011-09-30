Nokia, 3500 çalışanıyla daha yollarını ayırıyor

Finli iletişim devi Nokia'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor.Firmadan yapılan son açıklamaya göre önümüzdeki dönemde 3500 çalışan daha işten çıkartılacak.

Geçtiğimiz nisan ayında 4000 çalışanını işten çıkaran Nokia'nın aynı strateji doğrultusunda Cluj, Romanya'daki telefon üretim fabrikasında üretime son vererek 2200; Bonn, Almanya ve Malvern, Amerika'daki Konum & Ticaret operasyonunu kapatarak 1300 olmak üzere toplam 3500 çalışanının işine son verecek.

İşten çıkartmalar için Nokia'nın başkanı ve icra kurulu başkanı olan Stephen Elop "İleriyi düşünerek işgücünde ve operasyonlarımızda sancılı ancak gerekli adımları atmalıyız." değerlendirmesini yaparken; Nokia, önümüzdeki dönemde Salo, Finlandiya, Komarom, Macaristan ve Meksika'daki telefon üretim fabrikalarını da uzun vadeli amaçları göz önüne alarak mercek altına almayı planlıyor.