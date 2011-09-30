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Nokia, 3500 çalışanıyla daha yollarını ayırıyor

7 yıl
11,6b
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22
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Finli iletişim devi Nokia'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor.Firmadan yapılan son açıklamaya göre önümüzdeki dönemde 3500 çalışan daha işten çıkartılacak.

Geçtiğimiz nisan ayında 4000 çalışanını işten çıkaran Nokia'nın aynı strateji doğrultusunda Cluj, Romanya'daki telefon üretim fabrikasında üretime son vererek 2200; Bonn, Almanya ve Malvern, Amerika'daki Konum & Ticaret operasyonunu kapatarak 1300 olmak üzere toplam 3500 çalışanının işine son verecek.

İşten çıkartmalar için Nokia'nın başkanı ve icra kurulu başkanı olan Stephen Elop "İleriyi düşünerek işgücünde ve operasyonlarımızda sancılı ancak gerekli adımları atmalıyız." değerlendirmesini yaparken; Nokia, önümüzdeki dönemde Salo, Finlandiya, Komarom, Macaristan ve Meksika'daki telefon üretim fabrikalarını da uzun vadeli amaçları göz önüne alarak mercek altına almayı planlıyor.


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akcanon 7 yıl en beğenilen
Yavas yavas gidiyor
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khaos 7 yıl
Darısı "piyasada kuralları ben belirlerim,ben ne desem o olur" diye düşünen firmaların başına
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grimser 7 yıl
oohh iyi oldu diyip sevinen insanları anlayamıyorum, siz gerçekten iyi misiniz?

3500 insan x 4 = 14000 gibi bir nüfus eder iki eksik bir fazla. Bu kadar insanın işsiz kalmasına üzülür insan...
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dimsum 7 yıl
nokia nın haline bak.. ben hep satarım mantığıyla bi yere gelemedi.. yakında samsung falan almasın bunları :DD
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alpa07 7 yıl
samsung yakında alır bunu
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mavizaman 7 yıl
Piyasayı okuyamamanın sonuçları sanırım.
Gerek donanım gerekse de yazılım konusunda yanlış yoldan gittiği görülüyor akıllı telefon piyasasında.
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Lepanto 7 yıl
Başında Elop oldukça daha çok işçi çıkarır, bu kafayla da eski günlerinden eser kalmaz. Daha önce çıkmışlardı, bu sefer Fin hükümeti de Finli hissedarlar da şirketlerine sahip çıkmıyorlar sanırım. Nokia kötüye gidiyor ve dur denecek mi, nereye kadar gidecek; hep beraber göreceğiz.
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endoplazmik bir kulum 7 yıl
google ile anlaşabilselerdi eger android bir nokia ile hersey cok daha farklı olabilirdi.kendi kendilerini yediler kapağı microsofta attılar hadi bakalım...
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Mr. Jingles 7 yıl endoplazmik bir kulum
SarımsaklıMilkShake

google ile anlaşabilselerdi eger android bir nokia ile hersey cok daha farklı olabilirdi.kendi kendilerini yediler kapağı microsofta attılar hadi bakalım...

Hayır tam tersi. Microsoft kapağı Nokia'ya attı.
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OverClocK1ng 7 yıl
kertenkeleci
Symbian yerine Androide geçseydi şuan durumu bu olmayacaktı.

Nokia Android'e geçseydi çok süper olurdu. Herkes Android telefon almak istiyor. Açıkçası ben de almaya gitsem ve Nokia marka Android telefon olsaydı almayı düşünürdüm. Ama Symbian olunca isterse çift çekirdek yapsın yine almam.
Haa Meego olursa alırdım ama. Hem de hoplaya zıplaya..
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Guest-F8946C419 7 yıl
Nokia, meego'yla yola devam edip alt segmente symbian ile devam etse şuan çok farklı olurdu.

Ne bu android aşkı heryerde, gereksiz çeşitlilik adına farklı OS kullanmak daha iyi.
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sertacarslan 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

kertenkeleci

Symbian yerine Androide geçseydi şuan durumu bu olmayacaktı.


Nokia Android'e geçseydi çok süper olurdu. Herkes Android telefon almak istiyor. Açıkçası ben de almaya gitsem ve Nokia marka Android telefon olsaydı almayı düşünürdüm. Ama Symbian olunca isterse çift çekirdek yapsın yine almam.

Haa Meego olursa alırdım ama. Hem de hoplaya zıplaya..

Nokia yıllar sonra Symbian'dan vazgeçmeye karar verdiğinde ve bizler arasında alternatifler konuşulmaya başlandığında ilk vurguladıkları konu Android'in daha fazla yükselmesine engel olma kararı idi :) Tavşan ve dağ hikayesi :)
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Mobile Prof. 7 yıl
Bunlar ya birsey pesinde kaynak ariyorlar ya da batmamak icin cirpiniyorlar yakinda gorecegiz
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Venduss 7 yıl
Nokia bir zamanların telefon devi idi kendine çok güvendi kimse bizi bırakmaz herkes nokia nokia diye koşar mantığındalardı ama yeni çıkan akıllı telefonlar şimdi onları zor durumda bıraktı... o değilde olan 3500 personele oldu , yazık oldu...
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Mr.Kertenkele 7 yıl
Symbian yerine Android'e geçseydi şuan durumu bu olmayacaktı.
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sertacarslan 7 yıl
SystemApps
Nokia suyu azalmış derede çırpınan balık gibi.Biran önce windows phone telefonları iyi donanımlarla çıkarması gerekiyor...

Aman öyle deme, nokia süper doğru yolda de.
Ben dedim başka bir konuda, eksileri yedim :)
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enoman 7 yıl
bu gidişle üç vakte kadar patlar bu nokıa:)
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SystemApps 7 yıl
Nokia suyu azalmış derede çırpınan balık gibi.Biran önce windows phone telefonları iyi donanımlarla çıkarması gerekiyor...
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