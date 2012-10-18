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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı; 2,9 milyon adet Lumia satışı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Telekomünikasyon dünyasının önemli isimlerinden Nokia, 2012 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı.Buna göre Nokia, son çeyreği 754 milyon dolar faaliyet zararı ile tamamladı.

Geçtiğimiz eylül ayında Lumia 920 ve Lumia 820 akıllı telefon çözümlerinin lansmanını gerçekleştiren Nokia'nın son çeyrekteki ekonomik verileri şöyle:

  • Satışlardan 9,49 milyar gelir
  • 2,9 milyon adet Lumia akıllı telefonu satıldı. Bir önceki çeyrekte bu sayı 4 milyon idi.
  • Toplam satılan akıllı telefon sayısı yıllık bazda %63 azalarak 6,3 milyona geriledi.
  • Özellik telefonlarının satış hacmi, çeyrek bazda %4 artış, yıllık bazda ise %15'lik düşüş ile 76,6 milyon oldu.
  • 6,5 milyon adet Asha model telefon satıldı.
  • Bir önceki çeyrekte 11,6 milyar dolar olan brüt nakit akımı, 3.çeyrek itibariyle 11,52 milyar dolar oldu.
  • Net nakit akımı, 3.çeyrekte 4,72 milyar dolar oldu.

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..Knight.. 6 yıl en beğenilen emresoyak
emresoyak

yakında iflas eder kazıkçılar inşallah zzaten artık tutulmuyor :D


Bir şirketin iflas etmesini neden bu kadar içten şekilde istiyorsunuz? Nokia'nın sunduğu ürünleri beğenmiyorsanız (herkesin beklenti ve tercihlerine saygım sonsuz) ürünlerini satın almazsınız olur biter. Nokia'nın iflas etmesinin hem rekabet boyutu var hem de sosyal boyutu var. Mobil iletişim sektöründe ne kadar çok üretici olursa o kadar çok rekabete ve inovasyona şahit oluruz. Bu da nihai tüketicilerin yararınadır. İflasın sosyal boyutu da göz ardı edilemez. Üretim bandının durması, kapıların kapanması demek üst düzey yöneticilerin, yöneticilerin, mühendislerin ve işçilerin işsiz kalması demek. Yani ailelerin zor duruma düşmesi demek.

Umarım Nokia, Windows Phone 8 ile yeniden yükselişe geçmeye başlar. 185 gramlık ağırlığı dışında Lumia 920'yi beğendim. Windows Phone 8'in, iOS ve Android ile daha iyi mücadele edebilmesi için sağlam bir yazılım desteği şart. Burada da Microsoft'a ve yazılım geliştiricilere büyük iş düşüyor.
emresoyakyakında iflas eder kazıkçılar inşallah zzaten artık tutulmuyor :DBir şirketin iflas etmesini neden bu k...
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Windows10 6 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

Şu verilere göre söylenebilecek tek kelime; REZALET!!!




naptın sugar kardeş, elindeki nokia hisselerini satmadın mı yoksa?
sugar_klavyeciŞu verilere göre söylenebilecek tek kelime; REZALET!!!naptın sugar kardeş, elindek...
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erci501 6 yıl
nokia nın geleceği wp8 in market zenginliğine bağlı.
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__Nikolaus__ 6 yıl
kasim , aralik sonuclarini ogrenebilecegimiz bir kaynak var mi acaba
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ios_apple 6 yıl
Nokia bir dev Batmaz . Wp8 marketi gelistikce Nokilarada talep artacak. (lumia)

[ Nokia & Microsoft ] - ikiside bir Dev.
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colaker 6 yıl
android fanlarına;

WP sadece yüksek sınıf akıllı telefonlarda değil giriş ve orta segmentte de ezicek diye tırstıgınıza bu kadar yeriyorsunuz nokia'yı.

çok değil 1 yıl sonra sizin elinizdeki ezik samsung oyuncakların yerini lumialar alıcak. siz de lumia sahibi olmak isteyeceksiniz hiç konusmayın.
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kuki.67 6 yıl
Geçen gün şöyle bir eski telefonlarıma göz attım, Nokia'dan başka yok. 2300, 6600, N81, 5800, E72. Şu an almayı düşündüğüm yine bir Nokia ve model Lumia 920. Ben inanıyorum bu telefonla Nokia'nın pazara döneceğini. WP8 baya iyi gelecek. Nasıl ki bilgisayarların vazgeçilmezi Windows'sa, telefonlarda da olacak.
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berkcira 6 yıl
NOKIA nın tüm durumu bir nevi W8 bağlıdır.İleride ne olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.Ama bu kafayla giderlerse daha çok zarara uğrayacaklar.Windows marketin durumu ise zaten ortada eğer androide geçerseler eski pazar piyasasında tekrardan söz sahibi olabilirler.
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nurettinaz 6 yıl
Nokia öldü, nokia battı, nokia yok oldu diyenlerin şu anki yorumlarını duymak istiyorum.
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c_a_l_99 6 yıl
ncap
nokia, şöyle bir 10-15 sene geriye gidelim bakalım neler yapmışlar; 8110 ile bir tasarım devrimi , 8210 ile yeni bir çağa geçiş sağlamış ve antensiz, minik, hafif ilk cihazı üretmiştir...bu telefon belki de nokia nın şuan hala anılmasını sağlayan bir modeldi, rakipleri yanına bile yaklaşamıyordu...bu arada 6110, 6150 gibi zamanına göre başarılı cihazlarla da herkese hitap ediyordu...5110 ile ilk değişebilir kapaklı modelini çıkarmış ve yeni bir akım daha başlatmıştı...öyle ki 6150 me uyuz oluyordum kapağı değişmiyor diye, gözüm telefonculardaki rengarenk 5110 kapakarında kalırdı hep
...derken 3210 3310 ile antensiz ve değişebilir kapaklı furyasını çıkardı ve yine rakipleri ortada yok
ericcsson t29 un anteniyle gurur duyuyordu
zaman geldi reknli ekranlı ve kameralı telefonlar moda oldu ve nokia yine başı çekti...symbian işletim sistemli içine bir çok uygulama yükenebilen artırılabilir hafızası ile çoğu şeyi mümkün kılan, kamerasıyla kaliteli ekranıyla tasarımıyla ilkleri yarattı yine...7650 bu konuda öncülerdendir mesela, peki bu ara rakipleri ne yaptı dersiniz ericcsson t68 lerle uğraştı, ama panasonic gd87-88 modelleriyle renkli ekranlı ve kameralı telefonda nokia ya en yaklaşan modeldir herhalde ve ekranı mükemmeldi hiç unutmam...nokia durdumu hayır 3650 3660 derken yine rekorlar kıracak olan 6600 modelini çıkararak rakiplere bir çalım daha attı ve yine ilkti...bu zaman diliminde ise nokia yı en çok siemes sx1 zorlamıştır ki sonları da kötü odu
...symbianı sürekli geliştiren nokia 3230, 6630 ve 3250 diye giderek güzel işlere imza atmaya devam etti...ve bana göre sonkia nın son tangosu n serisidir.... n90 ile yeni ufuklara giden nokia n73 ile bana göre zirvesini yaptı....bu arada 8800 serisini de unutmamalı şuan zihnimdeki tek nokia... dokunmatik ekran dönemi: zirvedeki nokia nın çöküşünün başlangıcıdır bu dönem...bu sefer ilk nokia dokunamadı çünkü apple çıktı meydane
apple hem kasayı estetik ve kaliteli yapmıştı ve dokunmatiği kapasitif dokunarak çalışabilen bir dokunmatikti...nokia 5800 ile kendine bir yer arıyordu ama resistive ekranıyla işi oldukça zordu...yine de sattı epeyce fiyatı da iphone den uygundu elbette... türkiye ye giriş fiyatı 850tl civarı olması lazım, sonra 500lere indi elbette...son nefesini de n97 ve n97 mini ile veren nokia artık bütün mirasını tüketti....symbian yaşlandı derken bir de android çıktı ve nokia demek ki android ile symbian ı bir görüp burun kıvırdı.. işte bir tüketici gözüyle nokia nın hikayesi, nokia bu rüzgarı kaçırdı, yeni bir rüzgar eserse belki toparlanır aksi halde durum vahim...

hikaye tarzında başarılı bir anlatım olmuş, elinize sağlık :)
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hydm90 6 yıl
5110 satışından kazandığı para ayakta tutuyodur :)
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based_1984 6 yıl
nokia'ya ilk kez paraya kıyıp lumia 820 veya 920 modelini almayı dusunuyordum fakat biraz daha düşününce nokia'ya uzak kalmak hâlâ benim için en iyisi olanı :) servis olayı vs durumları bu şekilde düşünmeme sebeptir
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doctorfizik 6 yıl
şirketi akıllı yönetmek böyle birşey işte:
android nokia'nın sonunu, samsung'un da telefon piyasasında yaygınlaşmasını sağladı. eğer samsung nokia'nın düştüğü hataya düşseydi siemens gibi çoktan çekilmişti akıllı telefon pazarından.
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emresoyak 6 yıl doctorfizik
nadir_en
şirketi akıllı yönetmek böyle birşey işte:
android nokia'nın sonunu, samsung'un da telefon piyasasında yaygınlaşmasını sağladı. eğer samsung nokia'nın düştüğü hataya düşseydi siemens gibi çoktan çekilmişti akıllı telefon pazarından.

Sx1ci nadiren hocam helal sana konusmusun gene
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ahmetdemirci 6 yıl
çok ilginç neden 808 satışları ortada yok acaba ?
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alemburda34 6 yıl
Nokia bence sadece orta segmentte telefon üretsin oradaki satışları çok iyi. Asıl zarara neden olan üst seviyedeki cihazları. Devasa 41mp kameralı bir telefon + symbian gibi saçma sapan telefonlarına para harcayacağına.
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