Nokia, 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı; 2,9 milyon adet Lumia satışı

Haber Editörü
Telekomünikasyon dünyasının önemli isimlerinden Nokia, 2012 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı.Buna göre Nokia, son çeyreği 754 milyon dolar faaliyet zararı ile tamamladı.
Geçtiğimiz eylül ayında Lumia 920 ve Lumia 820 akıllı telefon çözümlerinin lansmanını gerçekleştiren Nokia'nın son çeyrekteki ekonomik verileri şöyle:
- Satışlardan 9,49 milyar gelir
- 2,9 milyon adet Lumia akıllı telefonu satıldı. Bir önceki çeyrekte bu sayı 4 milyon idi.
- Toplam satılan akıllı telefon sayısı yıllık bazda %63 azalarak 6,3 milyona geriledi.
- Özellik telefonlarının satış hacmi, çeyrek bazda %4 artış, yıllık bazda ise %15'lik düşüş ile 76,6 milyon oldu.
- 6,5 milyon adet Asha model telefon satıldı.
- Bir önceki çeyrekte 11,6 milyar dolar olan brüt nakit akımı, 3.çeyrek itibariyle 11,52 milyar dolar oldu.
- Net nakit akımı, 3.çeyrekte 4,72 milyar dolar oldu.
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Bir şirketin iflas etmesini neden bu kadar içten şekilde istiyorsunuz? Nokia'nın sunduğu ürünleri beğenmiyorsanız (herkesin beklenti ve tercihlerine saygım sonsuz) ürünlerini satın almazsınız olur biter. Nokia'nın iflas etmesinin hem rekabet boyutu var hem de sosyal boyutu var. Mobil iletişim sektöründe ne kadar çok üretici olursa o kadar çok rekabete ve inovasyona şahit oluruz. Bu da nihai tüketicilerin yararınadır. İflasın sosyal boyutu da göz ardı edilemez. Üretim bandının durması, kapıların kapanması demek üst düzey yöneticilerin, yöneticilerin, mühendislerin ve işçilerin işsiz kalması demek. Yani ailelerin zor duruma düşmesi demek.
Umarım Nokia, Windows Phone 8 ile yeniden yükselişe geçmeye başlar. 185 gramlık ağırlığı dışında Lumia 920'yi beğendim. Windows Phone 8'in, iOS ve Android ile daha iyi mücadele edebilmesi için sağlam bir yazılım desteği şart. Burada da Microsoft'a ve yazılım geliştiricilere büyük iş düşüyor.
naptın sugar kardeş, elindeki nokia hisselerini satmadın mı yoksa?