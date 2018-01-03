Nokia 4 ve Nokia 7 Plus sesleri

Geçen yıl Nokia markasını yeniden akıllı telefon pazarına kazandıran HMD Global ortaklığı, bu yıl daha fazla modelle pazar payını arttırmayı planlıyor. Mevcut Nokia modellerin 2018 versiyonları yanında yepyeni modeller de olacak.

Nokia 4 ve 7 Plus neler sunuyor?

Nokia 1 modelinin bir Android Go telefonu olacağı daha önce gündeme gelmişti. Nokia kamera uygulamasının kodları arasında fark edilen bilgiler Nokia 4 ve Nokia 7 Plus modellerini açığa çıkardı.

Toplamda firmanın 3 yeni modelinin isimleri ortaya çıkmış oldu. Nokia 4 modelinin ne tür özelliklere sahip olacağı bilinmiyor ancak giriş seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. Nokia 7 Plus ise 5.2 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 630 yonga seti, 4GB/6GB RAM gibi özelliklere sahip mevcut Nokia 7’nin üzerine gelecek ve muhtemelen 400$ bandı üzerinde üst seviye bir telefon olacak.

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Nokia’nın ayrıca 19 Ocak tarihinde Nokia 9 amiral gemisini tanıtacağı biliniyor. 5.5 inçlik 18:9 ekran, Snapdragon 835 yonga seti, çift Carl Zeiss kamera gibi özelliklere sahip Nokia 9 firmanın yeni amiral gemisi olacak. Bu etkinlikte Nokia 6 2018 ve Nokia 8 2018 modelleri de gün yüzüne çıkabilir.

Firmanın yılın ilk yarısında 6 akıllı telefon modeli tanıtacağı gündeme gelmişti. Yukarıda sayılan modeller de zaten bu toplama erişiyor. Nokia 2, Nokia 3 ve Nokia 5 ise yılın sonlarına kalacak gibi görünüyor.