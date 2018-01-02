LG dünyanın ilk 88 inçlik 8K OLED ekranını tanıttı

4K çözünürlükler yavaş yavaş gündelik hayatta yaygınlaşmaya başlarken üreticiler çoktan 8K çözünürlüklere geçti bile. LG dünyanın ilk 8K çözünürlüğünde 88 inçlik 8K ekranını CES 2018 fuarına getiriyor.

Dünyanın en büyüğü

En büyük ve en yüksek çözünürlükteki OLED panel olma ünvanını kazanan LG’nin yeni ekranı anlaşılacağı üzere çok üst düzey müşterilere ve kurumsal kullanıma hitap ediyor. Diğer taraftan firmanın OLED ekran konusunda geldiği noktayı göstermesi açısından da önemli.

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Son dönemde OLED ekranlara önemli yatırımlar yapan LG, hali hazırda büyük boyutlu OLED panel üretiminde lider duruma yükseldi. Samsung OLED pazarında lider olsa da yatırımlarını mobil tarafta yoğunlaştırıyor. Büyük boyutlu panel tarafında ise maliyeti yüksek OLED ekranlar yerine daha ekonomik Quantum LED ekranlara yönelmiş durumda. Bu da LG’ye alan açıyor.

LG önümüzdeki dönemde OLED üretimine 7 milyar dolar daha yatırım yapacak ve bu alanda büyümeye kararlı. Özellikle iPhone X ekran üretiminde pay sahibi olamaması firmayı ateşlemiş durumda. Artık geride kalmanın mazereti yok. Firma ilk kez Güney Kore dışında başka bir ülkede yani Çin’de bir OLED üretim tesisinin yapımına başladı.