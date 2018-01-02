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LG dünyanın ilk 88 inçlik 8K OLED ekranını tanıttı

Son dönemde OLED üretimine büyük yatırım yapan LG, büyük boyutlu OLED ekran segmentinde liderliği ele geçirdi. CES 2018 fuarında da bunu kutlamaya hazırlanıyor.
1 yıl
3,5b
1
44
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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4K çözünürlükler yavaş yavaş gündelik hayatta yaygınlaşmaya başlarken üreticiler çoktan 8K çözünürlüklere geçti bile. LG dünyanın ilk 8K çözünürlüğünde 88 inçlik 8K ekranını CES 2018 fuarına getiriyor.

Dünyanın en büyüğü

En büyük ve en yüksek çözünürlükteki OLED panel olma ünvanını kazanan LG’nin yeni ekranı anlaşılacağı üzere çok üst düzey müşterilere ve kurumsal kullanıma hitap ediyor. Diğer taraftan firmanın OLED ekran konusunda geldiği noktayı göstermesi açısından da önemli.

Ayrıca Bkz. "Sonos ve Bose hoparlörleri hacklendi, gece yarısı ürkütücü sesler çalındı"

Son dönemde OLED ekranlara önemli yatırımlar yapan LG, hali hazırda büyük boyutlu OLED panel üretiminde lider duruma yükseldi. Samsung OLED pazarında lider olsa da yatırımlarını mobil tarafta yoğunlaştırıyor. Büyük boyutlu panel tarafında ise maliyeti yüksek OLED ekranlar yerine daha ekonomik Quantum LED ekranlara yönelmiş durumda. Bu da LG’ye alan açıyor.

LG önümüzdeki dönemde OLED üretimine 7 milyar dolar daha yatırım yapacak ve bu alanda büyümeye kararlı. Özellikle iPhone X ekran üretiminde pay sahibi olamaması firmayı ateşlemiş durumda. Artık geride kalmanın mazereti yok. Firma ilk kez Güney Kore dışında başka bir ülkede yani Çin’de bir OLED üretim tesisinin yapımına başladı. 

 

https://www.engadget.com/2018/01/01/lg-shows-off-the-worlds-first-88-inch-8k-oled-display/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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qooqie 1 yıl en beğenilen
Ben hep full hd lik video izlediğim için beni etkilendirmeyen haber
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Lene 1 yıl
Sağdaki koreli kız ,tatlı bir şeye benziyor :)
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KalemKolik 1 yıl
Samsung Quantum LED ile anca avucunu yalar. Tek kurnaz kendisi zaten. LG 2017 tv işini iyice domine etti. 2018 yılı için daha iyi olacaktır kendi adına
LGde telefonlar için adam gibi ekran üretemiyor.
Samsung Quantum LED ile anca avucunu yalar. Tek kurnaz kendisi zaten. LG 2017 tv işini iyice domine etti. 2018 yılı için daha iyi olacaktır kendi adınaLGde...
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DH Misafiri 1 hf.
daha önce sharp tarafından üretilmişti diye hatırlıyorum
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INumber1OneI 1 yıl
yok artık dedirtecek kadar güzel ve kaliteli görüntü
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DH Misafiri 1 yıl
8K yayın ve 8k oyun olmadıktan sonra çöp. Bunu alınca boşuna eldeki görüntü çamur gibi görünür. İşin maddi boyutu da cabası
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frostburn 1 yıl
lg 8k tv'yi hemen sipariş ettim , sağolsunlar henüz üretim bandına girmese de demo modeli yollamışlar.Ama kutudan hdmi 2.1 kablo çıkmadığı için iade ettim.
Kusura bakmasınlar.
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Project Scorpio 1 yıl
LG Dünya nın en iyisi Samsung gitsin qled çöplerini fahiş fiyatlardan cahil müşterilere satmaya devam etsin. İşi bilen adam oled den şaşmaz 2018 model bende alacam çıktığı gibi 10K yı ayırdım.
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paker 1 yıl
Konuya giren tüm LG G4 ve G5 kullanıcılarının aklındaki yegane tek soru acaba televizyodada kronik burn screen problemi varmı
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kadirirdem 1 yıl
Bunlar hem boyutta hemde çözünürlükte abartmışlar :)
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scooting2563 1 yıl
bence 8k yaygınlaşssa bile 4k 'nın fiyatı inmez .8k'yı alacak yerler zaten az çok bellidir onun dışında üretip satmazlar gibime geliyor.8k'yı kısıtlı üretirler fiyatıda bayağı uçuk olur.zaten belli başlı alacakların dışında 3 -5 kişi extra alır diye pek tınlamazlar
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Silver_Code 1 yıl
bizim evin duvarı bu kadar büyük değil nereye takıcam şimdi ben bunu?
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MERNEPTAH 1 yıl
1080p akar sonuna kadar şelale
1080p oturmuş sistem kim takar 8k'yı bluraylere bakın 1080p gibi 4k'lara bile önem yok ve evimde 4k tv'de var bu 4k işi oyunlarda geniş ekranda iyi yoksa öyle 1080p ile dağlar kadar fark vs yok yani belli mesafeden anlamıyon bile max .2.metre bluray remux varken gerisi bizleri pek alakadar etmez

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wntln 1 yıl MERNEPTAH
MERNEPTAH
1080p akar sonuna kadar şelale
1080p oturmuş sistem kim takar 8k'yı bluraylere bakın 1080p gibi 4k'lara bile önem yok ve evimde 4k tv'de var bu 4k işi oyunlarda geniş ekranda iyi yoksa öyle 1080p ile dağlar kadar fark vs yok yani belli mesafeden anlamıyon bile max .2.metre bluray remux varken gerisi bizleri pek alakadar etmez



bu görüşünüzü sonununa kadar destekliyorum ama bunu eski kafalara anlatmak zor
"yok abi 4k'ya bi baktım mı 10 metreden bile cam gibi gösteriyor, hemen anlarım" yazan tiplerden dolu forumda... çevremden 4k tv alıp web sitesi üzerinden film izleyen "abi iyiki 4k almışım" diyen adam biliyorum ya var mı ötesi
millet olarak teknolojiyi bu kadar bilinçsiz tüketen bizden başka toplum yoktur herhalde.
10 senedir FHD tvler satılıyor ama 1080p tam olarak son 2 yıldır oturdu diyebiliriz.(Erişim kolaylığı, kanal desteği, kaynak bolluğu). Senelerce millet sd yayın izlerken eskitti koca koca tvlerini, izlemek istemeyen ise kapitalist düzende hd uydu boxlara deli para yatırdı, hd kanallar için iyi paralar ödedi.
Şimdi aynı canavar 4k için ağzını açtı, doyumsuzca yemeğe devam ediyor. En az 5 sene daha da böyle yemeğe devam edecek. Parayı canavara kaptırmak istemeyenler de 4k tv'i 1080p yayınla eskitecek. (Çark fena kurulmuş
) Amacına hizmet eden teknolojiyle yetinen bilinçli kullanıcılar ise dediğiniz gibi remux lar ile keyfini sürecek.
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