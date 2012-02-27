Nokia 41MP çözünürlükteki kamera sensörü ile ilgili yeni bilgiler verdi

Nokia'nın MWC 2012 fuarında tanıttığı 808 PureView adlı Belle modeli barındırdığı 41MP çözünürlükteki kamera sensörüyle en çok ilgi gören modellerden birisi oldu. Tanıtım sonrası bir demeç veren Nokia, yeni kamera sensörü ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Bu denli büyük bir çözünürlüğe sahip kamera modülünün de büyük olması kaçınılmaz. Yeni kamera modülü 1cm3 boyutlarında ve modelin arka kısmında büyük bir çıkıntı oluşmasına neden oluyor.

Kameranın en çok merak edilen özelliği ise gerçekten 41MP çözünürlükte fotoğraf çekip çekemediği. Aslında 808 modeli 41MP çözünürlükte fotoğraf çekmiyor. İmaj verisini 7 komşu pikselden alarak 1 piksel üzerinde birleştiriyor. Yani değeri 7'de bire indirmiş oluyor. Çekilen fotoğraflar ise boyut olarak 5MP oluyor. Ancak fotoğraf kalitesi diğer herhangi bir akıllı telefonun sunamayacağı kadar kaliteli oluyor. Poster boyutunda resimler 808 tarafından çekildiğinde sıfır gürültü oranında en iyi kalitede baskı alınabiliyor. Xenon flaşı sayesinde loş ortamlarda da kaliteli çekimler yapılabiliyor.

4 inçlik 640 x 360 piksel çözünürlükte ekran, 1.3GHz hızında çalışan işlemci ve 512MB RAM ile resimlerin işlenme süreci oldukça hızlanıyor.

Ancak Belle işletim sistemli modeli deneyen The Verge editörleri genel olarak sistemin gecikmelere sebep olduğunu tespit etmiş. Kamera uygulamasındaki paylaşım seçenekleri ve fotoğraf galerisi beklenenden hızlı olsa da Belle arayüzü takılmalar yaşıyor.

Nokia'ya göre saniyede 30 kare çekim hızında 1080p video kaydı da yine diğer hiçbir akıllı telefonda göremeyeceğimiz kadar kaliteli olacak. 808 PureView, uzun süredir devam eden Nokia ve Carl Zeiss ortaklığında geliştirildi.

Nokia, PureView teknolojisini diğer platformlarda da kullanmak için çalışmalar yapıyor. Windows Phone şu an için bu değişikliğe en yakın platform durumunda.

Güncelleme : Nokia bir konuyu daha açıklığa kavuşturarak 808 PureView modeli ile gerçek 35 ve 38 MP çözünürlükte fotoğraflar çekilebileceğini ancak piksel kalitesinin düşük olacağını vurguladı. Gerçek kaliteyi elde etmek için 3, 5 veya 8MP ayarında örnekleme metodu ile fotoğraf çekilmesi gerekiyor.