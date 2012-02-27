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Nokia 41MP çözünürlükteki kamera sensörü ile ilgili yeni bilgiler verdi

7 yıl
12,3b
1
88
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın MWC 2012 fuarında tanıttığı 808 PureView adlı Belle modeli barındırdığı 41MP çözünürlükteki kamera sensörüyle en çok ilgi gören modellerden birisi oldu. Tanıtım sonrası bir demeç veren Nokia, yeni kamera sensörü ile ilgili detaylı bilgiler verdi.
Bu denli büyük bir çözünürlüğe sahip kamera modülünün de büyük olması kaçınılmaz. Yeni kamera modülü 1cm3 boyutlarında ve modelin arka kısmında büyük bir çıkıntı oluşmasına neden oluyor.
Kameranın en çok merak edilen özelliği ise gerçekten 41MP çözünürlükte fotoğraf çekip çekemediği. Aslında 808 modeli 41MP çözünürlükte fotoğraf çekmiyor. İmaj verisini 7 komşu pikselden alarak 1 piksel üzerinde birleştiriyor. Yani değeri 7'de bire indirmiş oluyor. Çekilen fotoğraflar ise boyut olarak 5MP oluyor. Ancak fotoğraf kalitesi diğer herhangi bir akıllı telefonun sunamayacağı kadar kaliteli oluyor. Poster boyutunda resimler 808 tarafından çekildiğinde sıfır gürültü oranında en iyi kalitede baskı alınabiliyor. Xenon flaşı sayesinde loş ortamlarda da kaliteli çekimler yapılabiliyor.
4 inçlik 640 x 360 piksel çözünürlükte ekran, 1.3GHz hızında çalışan işlemci ve 512MB RAM ile resimlerin işlenme süreci oldukça hızlanıyor.
Ancak Belle işletim sistemli modeli deneyen The Verge editörleri genel olarak sistemin gecikmelere sebep olduğunu tespit etmiş. Kamera uygulamasındaki paylaşım seçenekleri ve fotoğraf galerisi beklenenden hızlı olsa da Belle arayüzü takılmalar yaşıyor.
Nokia'ya göre saniyede 30 kare çekim hızında 1080p video kaydı da yine diğer hiçbir akıllı telefonda göremeyeceğimiz kadar kaliteli olacak. 808 PureView, uzun süredir devam eden Nokia ve Carl Zeiss ortaklığında geliştirildi.
Nokia, PureView teknolojisini diğer platformlarda da kullanmak için çalışmalar yapıyor. Windows Phone şu an için bu değişikliğe en yakın platform durumunda.
Güncelleme :  Nokia bir konuyu daha açıklığa kavuşturarak 808 PureView modeli ile gerçek 35 ve 38 MP çözünürlükte fotoğraflar çekilebileceğini ancak piksel kalitesinin düşük olacağını vurguladı. Gerçek kaliteyi elde etmek için 3, 5 veya 8MP ayarında örnekleme metodu ile fotoğraf çekilmesi gerekiyor.
Nokia 41MP çözünürlükteki kamera sensörü ile ilgili yeni bilgiler verdi
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xdorukx 7 yıl en beğenilen
Casperin 2 gb ekran katli bilgisayar satmasina benzemis :)
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darknesss45 7 yıl yclplt
yclplt

iphone 4s 8mp camera= nokia 41Mp camera

hatta 4s camerasını bile geçemiyeceklerini düşünüyorum :D

Bi bitmediniz ..
yclpltiphone 4s 8mp camera= nokia 41Mp camerahatta 4s camerasını bile geçemiyeceklerini düşünüyorum :DBi ...
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sertacarslan 7 yıl
Haberden ne anlıyoruz?
Telefon 5 mp (kaliteli olanından).
Xenon flash var (bu iyi).
Komşu 7 pikselden (8 tane komşu var, biri beğenilmemiş demek ki) veri alınıp birleştirilmek gibi bir yöntem kullanılıyor (image processing).
Mevcut symbian modeli takılıyor (beklenen bir durum, image processing var).
WP7 versiyonu çıkacak diyen bir Nokia yetkilisi yok henüz.
Başlık ne?
Haberden ne anlıyoruz?Telefon 5 mp (kaliteli olanından).Xenon flash var (bu iyi).Komşu 7 pikselden (8 tane komşu var, biri beğenilmemiş demek ki) ve...
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bygamer 6 yıl
bu arada virüs olayından bahsetmişsin :D gerçekten komiksin bilgsayarın işletim sistemi microsoftun işletim sistemlerinden birisi zaten salak herif en yaygın virüs .exe ile çalışıyor hehehhe :D
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olağan_şüpheli 6 yıl
aboovvv... ne cok bilmiş varmış forumda arkadaş... bu kafayla bu memleket iyi gelişmiş bence...
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bygamer 6 yıl
DH Misafiri
ONLARCA NOKİA MÜHENDİSİ SİZLERİN DÜŞÜNDÜĞÜNÜ DÜŞÜNEMİYOR SANKİ,AĞIZI OLAN KONUŞUYOR. ADAMLAR YAPMIŞ 41 MP DEMİŞ, 41 MP OLMAYAN CİHAZA 41 MP DİYEMEZLER KAÇ KİŞİNİN ANALİZİNDEN GEÇİYOR BU MAKİNELER.KİMİ DEMİŞ İŞLEMCİ YAVAŞ, KİMİ DEMİŞ ANDROİD OLMAMASI KÖTÜ, KİMİSİDE NOKİA BİTTİ DEMİŞ GÜLÜYORUM HEPSİNE.BEN TELEFONDA OYUN OYNANAM , BİLGİSAYARDA YAPILMASI GEREKEN İŞLERİ BİLGİSAYARDA YAPARIM TELDEN İNTERNETE GİRMEK KADAR APTALCA BİŞEY GÖRMEDİM HENÜZ, ÇOK ACİL BİR İŞ OLURSA BELKİ,APTALCA UYGULAMALAR YÜKLEMEM TELEFONA. AMA BİR ŞEYE DİKKAT EDERİM TELEFONUM ÇOK İYİ FOTOĞRAF VE VİDEO KAYDI YAPSIN İSTERİM, BEN VE BENİM GİBİ DÜŞÜNÜN İNSANLAR İÇİN YAPILMIŞ BİR CİHAZ BEĞENMEYEN ALMAZ.AYRICA NOKİA YAPTIĞI CİHAZIN BİR TELEFON OLDUĞUNU UNUTMUYOR BU YÜZDEN ANDROİD YAPMIYOR ÇÜNKÜ HER TÜRLÜ VİRÜSE AÇIK BİR İŞLETİM SİSTEMİ YANİ ASLINDA SİZİ SİZDEN DAHA ÇOK DÜŞÜNÜYOR AMA ANLAYANA....

o zaman fotoğraf makinasında fotoğraf çek ? :D ehhehehehehe teknolojinin amacı teknolojiyi geliştirerek küçültüp insanların hayatını kolaylaştırmak :D ama sen interneti bilgisayarda kabloyla kullan :D ehehhehe :D maillerine internetten bak sen tamam mı hahahahahah komedisin adamım hehehhehe
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bygamer 6 yıl
o salak işletim sistemnden kurtulmazsa bi boka yaramaz o telefon sölym ben :D ahahha komedi ya aynen casperın 2 gb ekran kartlı bilgisayar satmasına benzemiş ahah :D
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DH Misafiri 7 yıl
ONLARCA NOKİA MÜHENDİSİ SİZLERİN DÜŞÜNDÜĞÜNÜ DÜŞÜNEMİYOR SANKİ,AĞIZI OLAN KONUŞUYOR. ADAMLAR YAPMIŞ 41 MP DEMİŞ, 41 MP OLMAYAN CİHAZA 41 MP DİYEMEZLER KAÇ KİŞİNİN ANALİZİNDEN GEÇİYOR BU MAKİNELER.KİMİ DEMİŞ İŞLEMCİ YAVAŞ, KİMİ DEMİŞ ANDROİD OLMAMASI KÖTÜ, KİMİSİDE NOKİA BİTTİ DEMİŞ GÜLÜYORUM HEPSİNE.BEN TELEFONDA OYUN OYNANAM , BİLGİSAYARDA YAPILMASI GEREKEN İŞLERİ BİLGİSAYARDA YAPARIM TELDEN İNTERNETE GİRMEK KADAR APTALCA BİŞEY GÖRMEDİM HENÜZ, ÇOK ACİL BİR İŞ OLURSA BELKİ,APTALCA UYGULAMALAR YÜKLEMEM TELEFONA. AMA BİR ŞEYE DİKKAT EDERİM TELEFONUM ÇOK İYİ FOTOĞRAF VE VİDEO KAYDI YAPSIN İSTERİM, BEN VE BENİM GİBİ DÜŞÜNÜN İNSANLAR İÇİN YAPILMIŞ BİR CİHAZ BEĞENMEYEN ALMAZ.AYRICA NOKİA YAPTIĞI CİHAZIN BİR TELEFON OLDUĞUNU UNUTMUYOR BU YÜZDEN ANDROİD YAPMIYOR ÇÜNKÜ HER TÜRLÜ VİRÜSE AÇIK BİR İŞLETİM SİSTEMİ YANİ ASLINDA SİZİ SİZDEN DAHA ÇOK DÜŞÜNÜYOR AMA ANLAYANA....
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kralkarga 7 yıl
41 mp kamera nedir ya, bu nokianın kafası harbiden güzel, battık bari sıvayalım diyolar heralde
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söny 7 yıl
Telefonun arayüzüne bak telefona bak arkasındaki 41mp ye bak

Ki nokianın açıklamalarında 41mp kullanmanızı istemedik biz sadece en detaylı fotoğrafı yakalamanızı istedik 8mp ve 5mp düzeyinde cekim yaparsanız daha net fotograflar alabilirsiniz açıklaması dahada bir ilginç arkadaş madem 8kullanıcam neden 41mp özelliği koyuyorsun sırf reklam sırf isim gerçi helal olsun 41mp demek hemen hemen bir saglam digital (proff makinalardan bahsetmiyorum) fotograf makinesi demektir
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DH Misafiri 7 yıl
sony xperia neo akar bune ya
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RevivaL 7 yıl
Bu telefon satılırken de 41 mp diye bilgilendirilip tüketiciyi kendine çekecek. Tabi bizim toplum da bilinçsiz hemen atlayacak.
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TearsForFears 7 yıl
Nokia sen adam olmazsın.41 mp kamera koyup telefona en kötü tasarım ödülünü aldırmak istiyor sanırım.1080p video çekerken donar o telefon :)
Nokia N8'in kamerası yeterliydi.N8'den sonra kamerayı geliştirmek yerine ekran çözünürlüğü , cpu(işlemci) , gpu üzerine yoğunlaşmalıydı.İşin yazılım kısmınıda Windows Phone'a bırakmalıydı.
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aziz77 7 yıl
bence kamera o kadar önemli değil sonuçta fotoğraf makinesi almıyoruz.nokia işletim sistemi symbian veya yeni adıyla belle olduğu sürece kaplumbağa hızıyla ilerler.android çıktığı zaman nokia dalga geçmişti androidle,şimdi roller değişti nokia...
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DH Misafiri 7 yıl
ürün tabiki gerçekten 41 mp değil samsung fotoğraf makinalarının 14 piksel olmadığı gibi ama en azından nokia eğer fotoğraf doğruysa en yi kameraya sahip...telefondan anlamam ama kameradan anlarım tabiki bı söylediklerim fotoğraflar doğru ise...diğer özellikleri cidden kötü ama windows telefonlarda kullanırsa iş yapabilir...
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