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    Xiaomi Redmi K70 Ultra performans testinde görüntülendi: Neler sunuyor?

    Xiaomi'ni bütçe odaklı amiral gemisi telefonu Redmi K70 Ultra için geri sayım başladı. Telefon, şimdi de Geekbench performans testinde ortaya çıktı. İşte detaylar...       
    Bütçe odaklı amiral gemisi: Redmi K70 Ultra performans testinde Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, fiyat-performans odaklı Redmi K70, K70 Pro ve K70e modellerini duyurmuş olsa da, Redmi K70 Ultra isimli yeni bir cihazın daha yolda olduğu konuşuluyor. Daha önce bu modelin varlığı doğrulanmış ancak özellikleri netleşmemişti. Şimdi ise Redmi K70 Ultra'nın performans ve kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

    Xiaomi Redmi K70 Ultra performans testinde görüntülendi

    Hatırlayacak olursak, Ağustos 2023'te Çin pazarına özel olarak tanıtılan Redmi K60 Ultra, hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu modelin daha sonrasında Xiaomi 13T Pro olarak globale çıkış yaptığına tanık olduk. Dolayısıyla Redmi K70 Ultra'nın Xiaomi 14T Pro olarak globale sunulduğunu görebiliriz. 

    Bütçe odaklı amiral gemisi: Redmi K70 Ultra performans testinde Tam Boyutta Gör
    Geekbench listesine gelirsek, Xiaomi Redmi K70 Ultra'nın 16GB RAM, Android 14 ve MediaTek Dimensity 9300+ platformundan destek alacağı doğruluyor. Telefonun 4 adet 2,0GHz, 3 adet 2,85GHz ve 1 adet 3,40GHz performans çekirdeğine sahip olduğunu görüyoruz. Bu konfigürasyonda ise tek çekirdekte 2.218, çoklu çekirdekte 7.457 puan elde edilmiş. 

    Kıyaslamak adına, halihazırda mevcut olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ün 2.233 ve 6.661 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Daha önceki sızıntılara göre Xiaomi Redmi K70 Ultra, 24GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama sürümleri ile satışa çıkacak. Ayrıca 3C seritfikası cihazın 120W kablolu şarj desteğini doğruladı. 

    Telefon, selfieler çin 20MP ön kamera ve arka yüzünde 50MP, 8MP ve 2MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olabilir. Önyüzünde ise 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 8T OLED panele işaret ediliyor. Üstelik dayanıklılık odaklı su ve toza karşı koruma ve metal orta çerçeve ile karşıalacağız.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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