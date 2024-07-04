Xiaomi Redmi K70 Ultra performans testinde görüntülendi: Neler sunuyor?

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, fiyat-performans odaklı Redmi K70, K70 Pro ve K70e modellerini duyurmuş olsa da, Redmi K70 Ultra isimli yeni bir cihazın daha yolda olduğu konuşuluyor. Daha önce bu modelin varlığı doğrulanmış ancak özellikleri netleşmemişti. Şimdi ise Redmi K70 Ultra'nın performans ve kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

Xiaomi Redmi K70 Ultra performans testinde görüntülendi

Hatırlayacak olursak, Ağustos 2023'te Çin pazarına özel olarak tanıtılan Redmi K60 Ultra, hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu modelin daha sonrasında Xiaomi 13T Pro olarak globale çıkış yaptığına tanık olduk. Dolayısıyla Redmi K70 Ultra'nın Xiaomi 14T Pro olarak globale sunulduğunu görebiliriz.

Tam Boyutta Gör Geekbench listesine gelirsek, Xiaomi Redmi K70 Ultra'nın 16GB RAM, Android 14 ve MediaTek Dimensity 9300+ platformundan destek alacağı doğruluyor. Telefonun 4 adet 2,0GHz, 3 adet 2,85GHz ve 1 adet 3,40GHz performans çekirdeğine sahip olduğunu görüyoruz. Bu konfigürasyonda ise tek çekirdekte 2.218, çoklu çekirdekte 7.457 puan elde edilmiş.

Kıyaslamak adına, halihazırda mevcut olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ün 2.233 ve 6.661 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Daha önceki sızıntılara göre Xiaomi Redmi K70 Ultra, 24GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama sürümleri ile satışa çıkacak. Ayrıca 3C seritfikası cihazın 120W kablolu şarj desteğini doğruladı.

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Telefon, selfieler çin 20MP ön kamera ve arka yüzünde 50MP, 8MP ve 2MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olabilir. Önyüzünde ise 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 8T OLED panele işaret ediliyor. Üstelik dayanıklılık odaklı su ve toza karşı koruma ve metal orta çerçeve ile karşıalacağız.

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Bütçe odaklı amiral gemisi: Redmi K70 Ultra performans testinde