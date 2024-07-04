Xiaomi Redmi K70 Ultra performans testinde görüntülendi: Neler sunuyor?

Xiaomi Redmi K70 Ultra performans testinde görüntülendi
Hatırlayacak olursak, Ağustos 2023'te Çin pazarına özel olarak tanıtılan Redmi K60 Ultra, hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu modelin daha sonrasında Xiaomi 13T Pro olarak globale çıkış yaptığına tanık olduk. Dolayısıyla Redmi K70 Ultra'nın Xiaomi 14T Pro olarak globale sunulduğunu görebiliriz.
Kıyaslamak adına, halihazırda mevcut olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ün 2.233 ve 6.661 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Daha önceki sızıntılara göre Xiaomi Redmi K70 Ultra, 24GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama sürümleri ile satışa çıkacak. Ayrıca 3C seritfikası cihazın 120W kablolu şarj desteğini doğruladı.
Telefon, selfieler çin 20MP ön kamera ve arka yüzünde 50MP, 8MP ve 2MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olabilir. Önyüzünde ise 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 8T OLED panele işaret ediliyor. Üstelik dayanıklılık odaklı su ve toza karşı koruma ve metal orta çerçeve ile karşıalacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.