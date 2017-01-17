Nokia 6'nın performans testi sonuçları pek iç açıcı değil

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Nokia 6, kamera özellikleriyle bazı amiral gemisi akıllı telefonlarla rekabet edebilecek olsa da, üst seviye bir akıllı telefon olmadığı ortada. HMD Global'in ilk Nokia markalı akıllı telefonunun AnTuTu performans testleri ortaya çıktı.
Akıllı telefon henüz piyasaya sunulmamış olsa da, Nokia 6'yı eline almış olanlar var. Kısa bir süre önce Çinli sosyal platform Weibo'da cihazın benchmark sonuçları yayınlandı ve açıkçası pek de ümit verici değil. Nokia 6, AnTuTu'da 44.517 skor alabildi. Bu testler bir kez daha, Nokia 6'nın 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip olsa bile orta sınıf aralığını hedeflediğini, kanıtlıyor. Nokia 6'yı performans açısından aşağı çeken ise cihazdaki yonga seti olarak öne çıkıyor.
Çoğunuzun muhtemelen bildiği gibi Nokia 6, Adreno 505 grafik işlemci ünitesi ve 1.4 GHz 8 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon 430 işlemciye sahip. Ancak Nokia 6'nın içinde en yeni nesil yonga seti bulunan OnePlus 3T gibi akıllı telefonlarla rekabet edebilmesi için bunların neredeyse hiçbiri yeterli değil.
Nokia 6'yı almayı planlıyorsanız, bazı oyunlarda ve uygulamalarda birinci sınıf performans beklemeyin. Öte yandan Android 7.0 Nougat'ın akıllı telefon üzerinde çalışması için mükemmel bir şekilde optimize edildiğini umuyoruz. HMD Global'in Şubat ayı sonlarında Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017 fuarında en az bir üst seviye akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Ayrıca ek olarak orta sınıf bir Nokia telefon da duyurulabilir.
http://playfuldroid.com/nokia-6-benchmark-score-appears-online-fantastic/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nokia 6.1 modelini alacaktım ama satışa çıkmamış heralde.
Nokia 6, orta segment olarak iyi midir?
Akıllı telefonlar hakkında bilgisi olan veya nokia 6 kullanan varsa, fikir verirse sevinirim.
Yani Nokia 6'dan beklenti 1.sınıf olması forumu sorgulatır
batarya sızce bu kullanımseneryasonda 2 gunu tamamlarmı?
tesekkur ederım
Arayuzde en ufak takilma,sapitma, yavaslama hissetmedim. Dokunmatigi iphone kadar basarili. Arayuz sade, ilk etapta kullanmakta zorluk cekmedim.
Oyun oynamayanlar icin bu cihaz premium hissi icin alinir. Yani vereceginiz 1400 liranin 1000 lirasini malzemeye veriyorsunuz,bunu bilin.
Ha bir de android 8i alacagi simdiden kesin olan birkac cihazdan biriymis. Teknosadaki eleman soyledi, normalde prim kasmak icin derler ama uzun zamandir bu kadar bilincli elemanlarla karsilasmamistim teknosada. Hemen hepsi prim alayim derdinde reeder, casper falan onerirler...
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