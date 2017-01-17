Nokia 6'nın performans testi sonuçları pek iç açıcı değil

Nokia 6, kamera özellikleriyle bazı amiral gemisi akıllı telefonlarla rekabet edebilecek olsa da, üst seviye bir akıllı telefon olmadığı ortada. HMD Global'in ilk Nokia markalı akıllı telefonunun AnTuTu performans testleri ortaya çıktı.

Akıllı telefon henüz piyasaya sunulmamış olsa da, Nokia 6'yı eline almış olanlar var. Kısa bir süre önce Çinli sosyal platform Weibo'da cihazın benchmark sonuçları yayınlandı ve açıkçası pek de ümit verici değil. Nokia 6, AnTuTu'da 44.517 skor alabildi. Bu testler bir kez daha, Nokia 6'nın 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip olsa bile orta sınıf aralığını hedeflediğini, kanıtlıyor. Nokia 6'yı performans açısından aşağı çeken ise cihazdaki yonga seti olarak öne çıkıyor.

Çoğunuzun muhtemelen bildiği gibi Nokia 6, Adreno 505 grafik işlemci ünitesi ve 1.4 GHz 8 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon 430 işlemciye sahip. Ancak Nokia 6'nın içinde en yeni nesil yonga seti bulunan OnePlus 3T gibi akıllı telefonlarla rekabet edebilmesi için bunların neredeyse hiçbiri yeterli değil.

Nokia 6'yı almayı planlıyorsanız, bazı oyunlarda ve uygulamalarda birinci sınıf performans beklemeyin. Öte yandan Android 7.0 Nougat'ın akıllı telefon üzerinde çalışması için mükemmel bir şekilde optimize edildiğini umuyoruz. HMD Global'in Şubat ayı sonlarında Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017 fuarında en az bir üst seviye akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Ayrıca ek olarak orta sınıf bir Nokia telefon da duyurulabilir.

http://playfuldroid.com/nokia-6-benchmark-score-appears-online-fantastic/