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Nokia 6'nın performans testi sonuçları pek iç açıcı değil

HMD Global'in ilk Nokia markalı akıllı telefonunun performans testleri gün ışığına çıktı. Kısa süre önce Çinli sosyal platform Weibo'da yayınlanan benchmark sonuçları pek de ümit verici değil.
2 yıl (Son Güncelleme: 6 ay)
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39
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia 6, kamera özellikleriyle bazı amiral gemisi akıllı telefonlarla rekabet edebilecek olsa da, üst seviye bir akıllı telefon olmadığı ortada. HMD Global'in ilk Nokia markalı akıllı telefonunun AnTuTu performans testleri ortaya çıktı.
Akıllı telefon henüz piyasaya sunulmamış olsa da, Nokia 6'yı eline almış olanlar var. Kısa bir süre önce Çinli sosyal platform Weibo'da cihazın benchmark sonuçları yayınlandı ve açıkçası pek de ümit verici değil. Nokia 6, AnTuTu'da 44.517 skor alabildi. Bu testler bir kez daha, Nokia 6'nın 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip olsa bile orta sınıf aralığını hedeflediğini, kanıtlıyor. Nokia 6'yı performans açısından aşağı çeken ise cihazdaki yonga seti olarak öne çıkıyor.
Çoğunuzun muhtemelen bildiği gibi Nokia 6, Adreno 505 grafik işlemci ünitesi ve 1.4 GHz 8 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon 430 işlemciye sahip. Ancak Nokia 6'nın içinde en yeni nesil yonga seti bulunan OnePlus 3T gibi akıllı telefonlarla rekabet edebilmesi için bunların neredeyse hiçbiri yeterli değil.
Nokia 6'yı almayı planlıyorsanız, bazı oyunlarda ve uygulamalarda birinci sınıf performans beklemeyin. Öte yandan Android 7.0 Nougat'ın akıllı telefon üzerinde çalışması için mükemmel bir şekilde optimize edildiğini umuyoruz. HMD Global'in Şubat ayı sonlarında Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017 fuarında en az bir üst seviye akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Ayrıca ek olarak orta sınıf bir Nokia telefon da duyurulabilir.

http://playfuldroid.com/nokia-6-benchmark-score-appears-online-fantastic/ Yorum Yaz
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ASSKIMM 2 yıl
Ya zaten adamlar daha uzun batarya için sd430 kullanıyorlar nedeni açıkça belli. Sentetik testler haricinde hangi uygulamaya yetmeyecek bu işlemci? Hepsine gayet tabii yeter. 4 gb ram var o da ihtiyacı karşılar. Zaten Nokia 6 orta segment bir telefon ki bu donanımda ihtiyacı orta segmentte fazlasıyla memnun eder. Eğer üst segment istiyorsanız abisi olan sd835 kullanan Nokia 8 e bakınız. Çok meraklısınız oturduğunuz yerden gömmeye
Ya zaten adamlar daha uzun batarya için sd430 kullanıyorlar nedeni açıkça belli. Sentetik testler haricinde hangi uygulamaya yetmeyecek bu işlemci? Hepsine gay...
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darkaura 2 yıl
uzerine nokia logosu koyunca sapkadan tavsan cikmasini mi bekliyordunuz. cihazin islemcisi belli, hedefledigi segment belli.
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DH Misafiri 4 hf.
Harika bir telefon nokia efsanesi geri dönüyor
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grazerin 1 yıl
Arkadaşlar, nokia 6 veya huawei p smart almak istiyorum. Hangisini tavsiye edersiniz?
Nokia 6.1 modelini alacaktım ama satışa çıkmamış heralde.
Nokia 6, orta segment olarak iyi midir?
Akıllı telefonlar hakkında bilgisi olan veya nokia 6 kullanan varsa, fikir verirse sevinirim.
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redferrari 1 yıl
Nokia ekran fena değil, ama Bir Sony 4k kalitesi Yok,, Çinli rakiplerinin karşısında oldukça pahalı,, Vestele arasında pek fark yok,, Nokia oyuna geri dönmek istiyorsa kamerada birinciliği almalı ve fiyatlarını düşürmeli,,
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xsw 2 yıl
Nokia sağlamlık, ses kalitesi ve malzeme kalitesinde hepsini sollar geçer fakat donanıma da el atması lazım mesela Snapdragon 660 işlemcili 4GB RAM li 64GB (Samsung C10 gibi) orta-üst segment bir cihazı da olmalı keşke Nokia 6 böyle bir donanımla gelseydi efsane olurdu. Ayrıca bu cihaz 2000 TL seviyesini geçmemeli.
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kelimam 2 yıl
Kullanım lenovo ise böyle konu açılması normal

Yani Nokia 6'dan beklenti 1.sınıf olması forumu sorgulatır
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DH Misafiri 2 yıl
ekran parlaklığı ni otomatiğe al arkada çalışan uygulama çok fazla bırakma iki günü rahat çıkarır zaten gün ışığında ekran rahat gözüküyor parlaklık açmama gerek kalmıyor hiç bu tlf dan önce lg g3 kullanıyordum gün ışığında ekran parlaklığı ni sonuna kadar açınca anca gözüküyor du demem o ben memnun kaldım tavsiye ederim kullandık ca yorumları yazarım
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Backspace7 2 yıl
Bu anasayfa ve apple ile alakalı olmayan haber neden bu bölümde görünüyor anlam veremiyorum. bunun gibi pek cok ana sayfa haberi bölüm ile alakasız olmasına rağmen bu bölümlerde görünüyor. bence bunu düzeltmenizde fayda var. ben bunu iphone-ipad bölümünde görüyorum nokia haberinin burada görünmesi mantıksız. nokia bölümünde görünmesi daha dogru değil mi?
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DH Misafiri 2 yıl
Ben aldım bir haftadır kullanıyorum gayet memnunum hızı mükemmel, ekran görüntüsü güzel, kamera orta seviye iş görüyor, sadece bazı uygulamalar yok play den indireceksin ama güncelleme geldiği zaman düzelir daha yeni sabretmek lazım benim için en önemli si ısınma yok dün navigasyon u 4.5 g de açtım öğlen sıcağında bana mısın demedi üstelik arka planda iki uygulama açıktı kısaca orta seviye arayanlara şiddetle öneririm çünkü tlf u kime verdiysem ilk yorumu kalite mükemmel dediler ele oturuyor dediler görünür güzel dediler
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balkan tv 2 yıl DH Misafiri
oyun oynamam sadece sosyal medya belkı gunde yarım saat
batarya sızce bu kullanımseneryasonda 2 gunu tamamlarmı?
tesekkur ederım
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nightsoldier 2 yıl
Herkes yerin dinine sokmus cihazi ama dun teknosada incelemeye gittim, sastim kaldim vallaha. Malzeme kalitesi cok cok ust duzey. Kendim 6s plus kullaniyorum, iphonedan bile daha kaliteli geldi bana.
Arayuzde en ufak takilma,sapitma, yavaslama hissetmedim. Dokunmatigi iphone kadar basarili. Arayuz sade, ilk etapta kullanmakta zorluk cekmedim.
Oyun oynamayanlar icin bu cihaz premium hissi icin alinir. Yani vereceginiz 1400 liranin 1000 lirasini malzemeye veriyorsunuz,bunu bilin.
Ha bir de android 8i alacagi simdiden kesin olan birkac cihazdan biriymis. Teknosadaki eleman soyledi, normalde prim kasmak icin derler ama uzun zamandir bu kadar bilincli elemanlarla karsilasmamistim teknosada. Hemen hepsi prim alayim derdinde reeder, casper falan onerirler...
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ayıp oluyor beyler 2 yıl
Etkinliklere 3-5 davetiye kazanmak için bu kadar takla atmayı kendinize nasıl yediriyorsunuz ? Azıcık dik durun saygı istiyorsanız.
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performans, antutu ve
8 etiket daha benchmark MPopüler nokia 6 skor puan Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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