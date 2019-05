Nokia 7.1 Plus render videosu sızdırıldı

Nokia yeni akıllı telefonu 7.1 Plus'ı tanıtmaya hazırlanıyor. 4 Ekim tarihinde düzenlenecek lansman ile tanıtılması beklenen cihazın geçtiğimiz günlerde görüntüleri sızdırılmıştı. Şimdi ise Nokia 7.1 Plus'ın 360 derece render videosu sızdırıldı. Youtube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun tasarımı ortaya çıktı.

Nokia 7.1 Plus özellikleri

En son gelen sızıntılara göre Nokia 7.1 Plus gücünü Snapdragon 710 yongasetinden alacak. Cihazın 6.1 inç büyüklüğünde 1080x 2280 çözünürlüğünde çentikli bir ekrana sahip olması bekleniyor. Nokia 7.1 Plus'ın depolama tarafında ise 6 GB RAM ve 128 GB hafıza ile piyasaya çıkması bekleniyor. Android One programı ile birlikte 7.1 Plus Android 9.0 sürümü ile kutusundan çıkacak.

Cihazın kamera tarafında ise arka tarafta çift kameraya sahip olduğu görülüyor. Nokia'nın cihazın ön tarafında çentik içerisinde yer alan selfie kamerasının çözünürlüğünün ise 16 MP olması bekleniyor. Nokia cihazın parmak izi okuyucusunu ise arka tarafta kameranın altına konumlandırmış. Nokia 7.1 Plus'ın sızdırılan özelliklerinin doğru olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Nokia yeni akıllı telefonunu 4 Ekim tarihinde tanıtacak.

https://www.phonearena.com/news/Nokia-7-1-Plus-design-leak_id109104