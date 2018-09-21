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Nokia 7.1 Plus render videosu sızdırıldı

HMD Global'in 4 Ekim tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak olan Nokia 7.1 Plus'ın render videosu sızdırıldı. Nokia 7.1'ın Plus Snapdragon 710 ve 6 GB RAM'e sahip olması bekleniyor.
8 ay
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8
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Nokia yeni akıllı telefonu 7.1 Plus'ı tanıtmaya hazırlanıyor. 4 Ekim tarihinde düzenlenecek lansman ile tanıtılması beklenen cihazın geçtiğimiz günlerde görüntüleri sızdırılmıştı. Şimdi ise Nokia 7.1 Plus'ın 360 derece render videosu sızdırıldı. Youtube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun tasarımı ortaya çıktı. 
 

Nokia 7.1 Plus özellikleri

En son gelen sızıntılara göre Nokia 7.1 Plus gücünü Snapdragon 710 yongasetinden alacak. Cihazın 6.1 inç büyüklüğünde 1080x 2280 çözünürlüğünde çentikli bir ekrana sahip olması bekleniyor. Nokia 7.1 Plus'ın depolama tarafında ise 6 GB RAM ve 128 GB hafıza ile piyasaya çıkması bekleniyor. Android One programı ile birlikte 7.1 Plus Android 9.0 sürümü ile kutusundan çıkacak.  
Cihazın kamera tarafında ise arka tarafta çift kameraya sahip olduğu görülüyor. Nokia'nın cihazın ön tarafında çentik içerisinde yer alan selfie kamerasının çözünürlüğünün ise 16 MP olması bekleniyor. Nokia cihazın parmak izi okuyucusunu ise arka tarafta kameranın altına konumlandırmış. Nokia 7.1 Plus'ın sızdırılan özelliklerinin doğru olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Nokia yeni akıllı telefonunu 4 Ekim tarihinde tanıtacak.  

https://www.phonearena.com/news/Nokia-7-1-Plus-design-leak_id109104 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Tommy Shelby 8 ay
Fiyatı önemli
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Whippoorwill 8 ay
250-300 dolar arası olur bence.
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sky_warrior 8 ay
uygun fiyat ile tekrardan piyasaya girerse çok güzel olur . çin malı telefonlar da samsung parasına satıyorlar artık .
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ALKaraca 8 ay
Çentik yok gibi.Güzel.
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huhuq 8 ay ALKaraca
çentik var .. 7-8. saniye
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teknologokhan 8 ay
aynı özelliklere sahip onlarca telefon var. bu markaların da vizyonu iyice düştü.
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Mr. Jingles 8 ay teknologokhan
SDM710 çipsetli ve Android One destekli kaç telefon var? Aynı özellikten kasıt nedir çamaşır yıkamasını mı bekliyorsunuz? i7'li zibilyon tane bilgisayar var niye üretiyor gereksiz diyebiliyor musunuz?
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