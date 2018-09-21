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Huawei, iPhone almak için sıraya girenlere ücretsiz powerbank dağıttı

Geçtiğimiz yıllardan da alıştığımız yeni iPhone sırası için bekleyenlere Huawei tarafından sürpriz yapıldı. Huawei Singapur'da iPhone için sıraya giren insanlara ücretsiz powerbank dağıttı.
8 ay
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1
77
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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 Apple'ın tanıttığı yeni modeli ilk almak isteyen kişiler her sene geceden saatlerinde Apple Store önünde sıraya giriyorlardı. Bu sene ise Singapur'da ilginç bir olay yaşandı. Bir anda ortaya çıkan Huawei tişörtü giyen bazı kişiler sırada bekleyenlere ücretsiz Huawei marka powerbank dağıttı. 

"İşte bir powerbank. Buna ihtiyacın olacak."

Dağıtılan powerbanklerin üzerindeki mesaj ise dikkat çekiyor. Powerbanklerin kutularının üzerinde yazan "İşte bir powerbank. Buna ihtiyacın olacak. Huawei'nin izniyle." mesajı veriliyor. Dağıtılan powerbanklerin 10.000 mAh kapasiteye ve Singapur'da 59 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim. Huawei yeni iPhone tanıtımlarından sonra yayınladığı videoda “Bize yılın gerçek kahramanı olmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ederiz.” demişti. Firma 16 Ekim tarihinde Londra'da düzenleyeceği etkinlik ile birlikte yeni Mate serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. 

https://www.gizmochina.com/2018/09/21/huawei-giving-away-powerbanks-iphone-fans/ Yorum Yaz
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tanreall 8 ay en beğenilen
iPhone X'u çentiğine kadar kopyala, ondan sonra komiklikler falan.
Oldu Huawei, görünce söyleriz.
2 Yanıt Yanıtla +108
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celikmuhammedd 8 ay
Ooo huawei bize power bank verdi demekki bu iphonelerin bataryalari cok düşük, 1 gün dayanmıyor almaktan vazgeçtim, gidip huawei p20 alayım
Yanıtla +55
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mustafasc 8 ay
Iphone alıp ta kendini apple 'ın ceo su sanan zihniyete hastayım. Stockholm sendorumunu andırıyor.
1 Yanıt Yanıtla +52
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1 Avatar
DH Misafiri 7 ay
Android candır gerisi heyecan...
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caneryendi 7 ay
şu ıphonu kullanannların yüzde 90ı telefon kullanmayı bilmiyor adama özellik soruyorum ne bilgisi var ne ayarlardan açıp bakabiliyor ben ıphone kullanıyorum mantığından başka hiçbirşey değil zaten benim bir sözüm var akıllı telefon sahibi kadar akıllıdır...
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hopeyoung 7 ay
Anca zevzeklik yapar. Gerçi ana akım insanlık bunlardan anlar anca.
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cedric... 7 ay
Keşke orda zaman kaybedene kadar koşup çin malı vari arayüzünü geliştirseydi. 3-4 bine telefon satıyo ama menüleri rezalet.
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xxlor 7 ay
İşin komik tarafı apple ın bunları takmaması
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Wi Fi 8 ay
2 tür ana sayfa konusunda hep aynı gerzekler.
1: yerli teknoloji, haberlerde
2: Apple haberlerinde
Birinde hükümete ve ona oy verenlere
İkincisinde Apple'a ve onu alanlara laf sokma ve aşağılama çabası
Hastalıklı, fakir, cahil, münafık Türk gençliği, gaye olmayınca tek gaye başkalarının sahip olduklarına çamur atmak.
1 Yanıt Yanıtla +6
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edirneli86 8 ay Wi Fi
Anladık hem AKP ci hem Apple ci siniz. 2si bir arada zor olmuyor mu malum yerli ve millî Samsung ve vestel tasviye ediyor reisiniz.
Yanıtla +5
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sistemli adam 8 ay
iPhone un en zayıf noktaları plastik, basit görünümü ve bataryası.
Huawei çok güzel vuruş yapmış.
Zaten bir kaç yıl içinde Huawei piyasanın bir numarası olacak. Iphone Huawei nin şu anda bile ancak servis cihazı olabilir.
2 Yanıt Yanıtla +1
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hadjimurat 8 ay sistemli adam
Plastik mi?
Sen nerde kaldin hocam pardon da ne plastiği telefonun dis kasasinda plastik yok ki 6-7-8-x serisi hepsi ya cam ya metal
Ayrica basit goruntu derken x serisi ciktiktan sonra huawei telefonlara bi baktin herhalde basit gorunuslu bir teleton yapan sirketi kopyalamis olamazlar degilmi?
Bir seyi savunurken argumaniniz kuvvetli olsun ayrica batarya performansi cogu android cihaza gore cok cok iyidir iphone de ornek suan kullandigim note 8 rezil otesi bir pil performansi var
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ctrl-alt-delete 7 ay sistemli adam
iPhone 3’ten bahsediyorsunuz sanırım. Yorum komik olmuş.
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O.Beverly 8 ay

Şu huawei ve xiaomi bi sussun artık
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Holy-Ghost 8 ay
huawei kendince güzel göndermesini yapmış ama apple iosta öyle güzel iş yapmış ki ekran kapalıyken şarj sömürmüyo, diğer android tabanlılar istedikleri kadar kendi romlarıyla destekteklesinler o tüketime çözüm sağlayamıyor 4000 mahlara çıkmak zorunda kalıyor. Kaldı ki rakibine laf erden firmada sütten çıkmış ak kaşık değil testlerde yaptığı çakallık ayyuka çıkmış firma .
işin sonunda karda olan singapurlu kekolar oldu, telefonun yanında powerbank kaptılar, işte bundan rekabet güzeldir.
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hadjimurat 8 ay
Amiral gemisi note 8 bende hanimda iphone x var
Cok uzun zaman iphone kullandim hatta iphone 2g yi turkiye de yokken amerikan almistim sirasi ile iphone 2g 3gs iphone 5 iphone 6 plus kullanmis birisi olarak net soliyim android cihazlar iphone un yanindan gecemez bunu suan note 8 kullanan birisi olarak diyorum.
Hanimin iphone x ini elime aliyorum bide note 8 i bir daha android mi asla agzi ile kus tutsun bilmem kac diafram foto ceksin falan filan o ios un kullanim kolayligi marketi program uyumu falan ozledim yemin ediyorum su centik kalksin ortadan iphone dan baska telefon falan kullanmam iphone 6 plus i 16 gb yetmiyor diye sattim tertemiz mis gibi telefonu
Android mi tovbe abi tovbeee
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edirneli86 8 ay hadjimurat
Hehehe hehe anladık sana dümdüz cihaz lazim senin teknoloji bilgin kısıtlı ne anlarsın android ten.
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