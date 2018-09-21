Huawei, iPhone almak için sıraya girenlere ücretsiz powerbank dağıttı

Apple'ın tanıttığı yeni modeli ilk almak isteyen kişiler her sene geceden saatlerinde Apple Store önünde sıraya giriyorlardı. Bu sene ise Singapur'da ilginç bir olay yaşandı. Bir anda ortaya çıkan Huawei tişörtü giyen bazı kişiler sırada bekleyenlere ücretsiz Huawei marka powerbank dağıttı.

"İşte bir powerbank. Buna ihtiyacın olacak."

Dağıtılan powerbanklerin üzerindeki mesaj ise dikkat çekiyor. Powerbanklerin kutularının üzerinde yazan "İşte bir powerbank. Buna ihtiyacın olacak. Huawei'nin izniyle." mesajı veriliyor. Dağıtılan powerbanklerin 10.000 mAh kapasiteye ve Singapur'da 59 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim. Huawei yeni iPhone tanıtımlarından sonra yayınladığı videoda “Bize yılın gerçek kahramanı olmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ederiz.” demişti. Firma 16 Ekim tarihinde Londra'da düzenleyeceği etkinlik ile birlikte yeni Mate serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

https://www.gizmochina.com/2018/09/21/huawei-giving-away-powerbanks-iphone-fans/