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Nokia 7 Plus için Android Pie güncellemesi gecikecek

HMD Global'in üst düzey yöneticilerinden biri olan Juho Sarvikas, sosyal medya hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamada Nokia 7 Plus için yayınlanacak Android Pie güncellemesinin gecikeceğini doğruladı
7 ay
2,4b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global, Nokia 7 Plus için yayınlanacak Android 9 Pie güncellemesinin bazı sertifikasyon sorunları nedeniyle gecikeceğini doğruladı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biri olan Juho Sarvikas, Twitter hesabı aracılığı ile bir bilgilendirme yaparak sertifikaların alındığını ve ROM'un son testlerinin yapıldığını belirtti.
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Sarvikas'ın açıklamalarına bakılırsa sertifikalarla ilgili sorun çözülmüş durumda. Sadece kalite kontrol amacı ile gerçekleştirilen son testlerin tamamlanması bekleniyor. Deneyimli yönetici Nokia 7 Plus kullanıcılarının güncellemeyi ne zaman alacakları konusunda bir şey söylemedi ancak görünüşe bakılırsa cihaz sahiplerinin biraz daha beklemeleri gerekecek.

Digital Wellbeing özelliği de kullanılabilecek

Birkaç gün önce, Nokia 7 Plus Android Pie Beta güncellemesinin Digital Wellbeing'i destekleyeceği bildirilmişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar telefonlarına ve diğer uygulamalara/oyunlara ne kadar zaman harcadıklarını takip edebilme şansına sahip oluyorlar.
Digital Wellbeing sadece Pixel telefonlara özgü bir özellik olarak sunulmuştu ancak bu gelişme ile birlikte Nokia 7 Plus, Pixel markası taşımadığı halde bu özelliği sunan ilk akıllı telefon olacak.

https://twitter.com/sarvikas/status/1044789631055581185 Yorum Yaz
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Whippoorwill 7 ay en beğenilen
Her şeye rağmen Samsung'u utandırırlar bu konuda.
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Justs 7 ay
Adamlar güncellemeyi hazırladık sadece birkaç gün gecikecek, eninde sonunda alacaksınız demiş. Daha ne yapsın ? Samsung gibi üreticiler bakıp ibret alsın !
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ThePscho 7 ay
Güncelleme yayınlanmış bile. Hey gidi Nokia be!
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ouzqan 7 ay
Güncelleme vermesi bizi kesmiyor. Root istiyoruz.
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eP_362 7 ay
Güncelleme dağıtılmaya başladı.
[twitter=https://twitter.com/sarvikas/status/1045599365593583617?s=20]
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TearsForFears 7 ay
Şu telefonu ülkemize 3300 liradan getirerek yazık ettiler.
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KoşanBalık 7 ay
Nokia cihazların bootloader ları açılmıyor mu? Eğer öyleyse çok üzücü cidden
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batuhanb85 7 ay KoşanBalık
Nokia 8 dün açıldı. Bu da açılır yakında
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intel7mix 7 ay
Nokia bu güncelleme olayını hallederse iler ki yıllarda nokia geçerim. Bootloader kilidi kırılmazsa zor. Rootsuz cihaz kullanmam.
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Mr. Jingles 7 ay
Adamların gecikmeleri bile diğer üreticilerin gecikmesiz güncellemelerinden daha çabuk. Bu telefonun dengi olan A8 Pie güncellemesini seneye alır büyük ihtimalle.
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Justs 7 ay
Adamlar güncellemeyi hazırladık sadece birkaç gün gecikecek, eninde sonunda alacaksınız demiş. Daha ne yapsın ? Samsung gibi üreticiler bakıp ibret alsın !
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Whippoorwill 7 ay en beğenilen
Her şeye rağmen Samsung'u utandırırlar bu konuda.
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akıllı telefon, güncelleme ve
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