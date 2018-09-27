Nokia 7 Plus için Android Pie güncellemesi gecikecek

HMD Global, Nokia 7 Plus için yayınlanacak Android 9 Pie güncellemesinin bazı sertifikasyon sorunları nedeniyle gecikeceğini doğruladı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biri olan Juho Sarvikas, Twitter hesabı aracılığı ile bir bilgilendirme yaparak sertifikaların alındığını ve ROM'un son testlerinin yapıldığını belirtti.

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Sarvikas'ın açıklamalarına bakılırsa sertifikalarla ilgili sorun çözülmüş durumda. Sadece kalite kontrol amacı ile gerçekleştirilen son testlerin tamamlanması bekleniyor. Deneyimli yönetici Nokia 7 Plus kullanıcılarının güncellemeyi ne zaman alacakları konusunda bir şey söylemedi ancak görünüşe bakılırsa cihaz sahiplerinin biraz daha beklemeleri gerekecek.

Digital Wellbeing özelliği de kullanılabilecek

Birkaç gün önce, Nokia 7 Plus Android Pie Beta güncellemesinin Digital Wellbeing'i destekleyeceği bildirilmişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar telefonlarına ve diğer uygulamalara/oyunlara ne kadar zaman harcadıklarını takip edebilme şansına sahip oluyorlar.

Digital Wellbeing sadece Pixel telefonlara özgü bir özellik olarak sunulmuştu ancak bu gelişme ile birlikte Nokia 7 Plus, Pixel markası taşımadığı halde bu özelliği sunan ilk akıllı telefon olacak.

https://twitter.com/sarvikas/status/1044789631055581185