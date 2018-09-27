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iPhone Xs Max’in maliyeti belli oldu

ABD'de en üst versiyonu 1.449 dolara satılan iPhone Xs Max'in Apple'a kaça mal olduğu belli oldu. İşe Türkiye'ye son derece yüksek bir fiyat etiketi ile giriş yapacak cihazın maliyeti.
7 ay
15,4b
1
61
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Her marka kendine göre bir pazarlama stratejisi izler. Xiaomi son derece düşük kâr marjı ile çalışırken Apple ve Samsung gibi şirketler marka değerlerine güvenerek cihazlarını yüksek fiyat etiketi karşılığında satmayı tercih ediyor. Öyle ki amiral gemisi telefon fiyatları geçtiğimiz yıl 1.000 dolar barajını aşmıştı. Apple, kısa süre önce piyasaya sürdüğü iPhone Xs Max'in en üst versiyonu için 1.449 dolar talep ederek bu çıtayı daha da yükseltti.
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TechInsights isimli şirket, iPhone Xs Max'in Apple'a kaça mal olduğunu belirlemek için telefondaki tüm bileşenlerin tek tek fiyatını çıkardı. Buna göre iPhone Xs Max'in 256 GB kapasiteli versiyonunun üretim maliyetinin, parakende fiyatının üçte biri olduğu ve cihazda kullanılan tüm bileşenlerin fiyatının ise iPhone X'dan sadece 50 dolar fazla olduğu ortaya çıktı.

OLED ekran iPhone X'dakinden 3 dolar ucuz

Telefondaki en pahalı bileşen ise 80.50 dolar maliyeti olan 6.5 inç OLED ekran paneli. Ama iPhone X'un ekranından yalnızca 3 dolar ucuz olması ilginç bir detay. Apple'ın basınca duyarlı "3D Touch" sistemi ile ilgili bazı bileşenleri çıkararak maliyetleri kontrol altında tutup ekran boyutunu büyütmeyi başardığı belirtiliyor.
iPhone Xs Max'in Apple'a toplam maliyeti 443 dolar. Bu harcamanın önemli bir kısmının ise ekranın yanı sıra 72 dolara mal olan A12 Bionic işlemciye gittiğini görüyoruz. Bellek yongaları 64.50 dolar, kameralar 44 dolar, kasa ve mekanik parçalar ise yaklaşık 58 dolar civarında tutuyor.

Maliyeti etkileyen diğer unsurlar da var

Takdir edersiniz ki iPhone Xs Max'in maliyeti sadece parça fiyatları ile sınırlı değil. Söz konusu rakama Ar-Ge maliyetleri, çalışan maaşları, pazarlama ve reklam giderleri dahil değil. Ayrıca akıllı telefona güç veren iOS işletim sisteminin geliştirilmesine yönelik harcamaların da hesaba katılmadığını belirtmek gerek.

http://www.techinsights.com/about-techinsights/overview/blog/apple-iphone-xs-teardown/#costing Yorum Yaz
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BaatılRhymer 7 ay
Görmesem kullanmasan geçerken premium diyeceğim apple'a. Bu işler fazlasiyla insanina göre değişiyor. 450 dolarlik telefonu 1500 dolara satmak tamamiyle soygunculuktur. Yemişim diger maliyetlerini. Her maliyeti cik bu adamlar %100 kar kesin ediyor ve en az %100. Alip kullanana saygim sonsuz herkesin kendi zevki fakat bana gore premium kelimesinin yanina yaklasamazlar...
Görmesem kullanmasan geçerken premium diyeceğim apple'a. Bu işler fazlasiyla insanina göre değişiyor. 450 dolarlik telefonu 1500 dolara satmak tamamiyle soygunc...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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koyunsavar 7 ay
Amerikan kazığı 1 koyuyor 3 alıyor.
1 Yanıt Yanıtla +24
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interwap 7 ay
$1449 : Satış fiyatı.
$443 : Maliyet.
$1006 : Ohhhhhh
2 Yanıt Yanıtla +14
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DennisLars 7 ay
Apple ürünlerini severim ama bu alınmaz bana göre
Fazla satarsa aynı şeyi devam ettirecekler çünkü
Gerçi biz istesekte alamayız artık ama abd de de insanların bi telefona tüm maaşlarını yatıracaklarını sanmam o işler anca tr de olur :)
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TheKingOfİnfinity 7 ay
Bazıları yok arge demiş yok taşıma maliyeti demiş 450 dolarlık telefona 1000 dolar kar koyuyorsun. 1000 dolarlık neyin argesi var şu telefonda birisi bana açıklayabilirmi. Sanki apple samsung gibi her alanda arge yapıyorda 1000 dolar argeye ayırıyor.
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coolcool 7 ay
Ülkemizde kimse almaz bu paralara
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abboww 7 ay
İphone x 8 8plus ve samsung s9 s9 plus fiyatlari belcika sunny freeshop listesindeki fiyatlar diger avrupa ulkelerinde de gecerli bu fiyatlar
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Johan Elmander 7 ay
Her ürün böyle ki. Sanırsınız diğer telefonlar maliyetine satılıyor.
Maliyetten önce bu ürünün neredeyse her parçasını kendileri geliştiriyor adamlar, yazılım da kendilerinin ve sadece onlar iOS kullanıyor, iOS istoyorsan mahkumsun Apple'a.
Arge, üretim sonrası bunların dünyaya dağıtılması var, sonra distribütör da kar edecek. Yani maliyete bakarak değerlendiremeyiz.
Apple'ı maliyet/fiyat endeksinde sadece Samsung ile kıyaslanabiliriz. Onda da değerler birbirine yakın, Apple'ın logo haracı var 100 dolarlık.
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ouzqan 7 ay
Güzel kar ile satıyor adamlar.
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Yilsev 7 ay
Ev alacak olsanız 120bin kredi çekecek olsanız 120 ay, aylık ödeme %1.96 faiz ile (ICBC Bank öyle gösteriyor en ucuz bu ) = 2.605,72 TL/Ay x 120 ay = 312.684,4 TL Toplam ödeme
Bu telefonu alacağınız parayı(yaklaşık 15bin diyelim) peşinata dahil edip 105 bin kredi çekecek olsanız, 2.280,00 TL/Ay x 120 ay = 274.763,98 TL
Bir telefonluk fark 10 yıllık konut kredisinin aylık ödemesinde 325,72TL toplam ödemesinde 37.920,42 TL kadar etki ediyor.
Bilmem anlatabildim mi?
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holocap 7 ay
Apple telefonlara laf edenler,android dehlizlerinde boğulurken iOS işletim sistemlerinin avantajlarını göz ardı ediyorlar.Bir Samsung telefon senede 3 kere bozulurken ben aldığım Apple telefonu en az 6 sene hiç arızalanmadan kullanıyorum.Pahalı olabilir,ama yiğidi öldür hakkını yeme.Adamlar açık ara en kaliteli yazılıma sahipler ve en kaliteli donanımları üretiyorlar.Ürettikleri cihazlar birer mühendislik harikası.Fiyatları aşırı uçuk olabilir ama;
Bunlar iyicene yoldan çıkmış,kendini şaşırmış.Telefon mu alıyoruz,araba mı?
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_turbo_ 7 ay
450$ sadece donanim fiyati, gözardi edilen sey Appleda bu iPhonelari dizyan etmek icin calisan mühendisler ve iOS u gelistiren yazilimcilar. Apple 450$ a satsa bu cihazi altinda calisan mühendislerin parasini kim ödeyecek? 1400$ evet abarti en fazla 1000$ olmaliydi ancak hitap ettigi kitle zaten tüketim canavarlari, onlarda bunun bilincinde.
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-MoDeStUs- 7 ay
Biz buna markanın para etmesi diyoruz.Kimse bi taraflarını yırtmasın omooo booo moloyotlooo nosolll bondortyozzzoo sotorrr diye.Nusret denilen şaklabanda aynı eti kaç kat fiyatına köklüyor.Oda aynı mantık marka..
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