iPhone Xs Max’in maliyeti belli oldu

Her marka kendine göre bir pazarlama stratejisi izler. Xiaomi son derece düşük kâr marjı ile çalışırken Apple ve Samsung gibi şirketler marka değerlerine güvenerek cihazlarını yüksek fiyat etiketi karşılığında satmayı tercih ediyor. Öyle ki amiral gemisi telefon fiyatları geçtiğimiz yıl 1.000 dolar barajını aşmıştı. Apple, kısa süre önce piyasaya sürdüğü iPhone Xs Max'in en üst versiyonu için 1.449 dolar talep ederek bu çıtayı daha da yükseltti.

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TechInsights isimli şirket, iPhone Xs Max'in Apple'a kaça mal olduğunu belirlemek için telefondaki tüm bileşenlerin tek tek fiyatını çıkardı. Buna göre iPhone Xs Max'in 256 GB kapasiteli versiyonunun üretim maliyetinin, parakende fiyatının üçte biri olduğu ve cihazda kullanılan tüm bileşenlerin fiyatının ise iPhone X'dan sadece 50 dolar fazla olduğu ortaya çıktı.

OLED ekran iPhone X'dakinden 3 dolar ucuz

Telefondaki en pahalı bileşen ise 80.50 dolar maliyeti olan 6.5 inç OLED ekran paneli. Ama iPhone X'un ekranından yalnızca 3 dolar ucuz olması ilginç bir detay. Apple'ın basınca duyarlı "3D Touch" sistemi ile ilgili bazı bileşenleri çıkararak maliyetleri kontrol altında tutup ekran boyutunu büyütmeyi başardığı belirtiliyor.

iPhone Xs Max'in Apple'a toplam maliyeti 443 dolar. Bu harcamanın önemli bir kısmının ise ekranın yanı sıra 72 dolara mal olan A12 Bionic işlemciye gittiğini görüyoruz. Bellek yongaları 64.50 dolar, kameralar 44 dolar, kasa ve mekanik parçalar ise yaklaşık 58 dolar civarında tutuyor.

Maliyeti etkileyen diğer unsurlar da var

Takdir edersiniz ki iPhone Xs Max'in maliyeti sadece parça fiyatları ile sınırlı değil. Söz konusu rakama Ar-Ge maliyetleri, çalışan maaşları, pazarlama ve reklam giderleri dahil değil. Ayrıca akıllı telefona güç veren iOS işletim sisteminin geliştirilmesine yönelik harcamaların da hesaba katılmadığını belirtmek gerek.

http://www.techinsights.com/about-techinsights/overview/blog/apple-iphone-xs-teardown/#costing