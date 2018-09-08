Nokia 8 Android 9.0 güncellemesi ile yeni özelliklere kavuşacak

Nokia'nın ürün yönetim sorumlusu Juho Sarkivas, Nokia 8'in yakında Android 9.0 Pie güncellemesi alacağını duyurdu. HMD Global müşterilerini memnun etmek için yazılım güncellemelerini düzenli yapmaya özen gösteriyor. Şirketin Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus ve Nokia 6.1 için yayınladığı güncelleme ile birlikte bu modeller yeni kamera özelliklerine kavuştu. Nokia 8 kullanıcıları ise en son yükseltilen yazılım ile birlikte Pro kamera modunu kullanabiliyorlardı. Şimdi ise Nokia 8 sahipleri gelecek Android 9.0 Pie güncellemesi ile birlikte yeni özelliklere kavuşacak.

Kamera güncellemesi ve ARCore desteği geliyor

Sarkivas Android 9.0 Pie güncellemesi ile birlikte yüz kilidi, ARCore desteği ve yeni kamera özelliklerinin kullanıcılara sunulacağını söyledi. Güncel Nokia modellerinde gördüğümüz Camera 9.0 ile birlikte kullanıcılar farklı en boy oranları arasında geçiş yapabiliyorlar ve bulanıklaştırma ve güzelleştirme efektlerinin yoğunluğunu ayarlayabiliyorlar. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar için GIF olarak paylaşılabilen kısa videolar çekilmesini sağlayan Google Motion uygulaması da aktifleştirilecek. Firma tarafından henüz güncelleme tarihi açıklanmasa da Eylül ayından itibaren Android 9.0 güncellemesinin uygun modellere dağıtılmaya başlaması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/09/08/nokia-8-android-9-0-pie-update-will-bring-camera-update-and-arcore-support/