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Nokia 8 Android 9.0 güncellemesi ile yeni özelliklere kavuşacak

Nokia ürün yönetim sorumlusu Juho Sarkivas Nokia 8'in Android 9.0 Pie güncellemesi alacağını açıkladı. Nokia 8 gelecek güncelleme ile birlikte yüz kilidi, ARCore desteği ve yeni özelliklere kavuşacak.
8 ay
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13
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Nokia'nın ürün yönetim sorumlusu Juho Sarkivas, Nokia 8'in yakında Android 9.0 Pie güncellemesi alacağını duyurdu. HMD Global müşterilerini memnun etmek için yazılım güncellemelerini düzenli yapmaya özen gösteriyor. Şirketin Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus ve Nokia 6.1 için yayınladığı güncelleme ile birlikte bu modeller yeni kamera özelliklerine kavuştu. Nokia 8 kullanıcıları ise en son yükseltilen yazılım ile birlikte Pro kamera modunu kullanabiliyorlardı. Şimdi ise Nokia 8 sahipleri gelecek Android 9.0 Pie güncellemesi ile birlikte yeni özelliklere kavuşacak.
 

Kamera güncellemesi ve ARCore desteği geliyor

Sarkivas Android 9.0 Pie güncellemesi ile birlikte yüz kilidi, ARCore desteği ve yeni kamera özelliklerinin kullanıcılara sunulacağını söyledi. Güncel Nokia modellerinde gördüğümüz Camera 9.0 ile birlikte kullanıcılar farklı en boy oranları arasında geçiş yapabiliyorlar ve bulanıklaştırma ve güzelleştirme efektlerinin yoğunluğunu ayarlayabiliyorlar. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar için GIF olarak paylaşılabilen kısa videolar çekilmesini sağlayan Google Motion uygulaması da aktifleştirilecek. Firma tarafından henüz güncelleme tarihi açıklanmasa da Eylül ayından itibaren Android 9.0 güncellemesinin uygun modellere dağıtılmaya başlaması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/09/08/nokia-8-android-9-0-pie-update-will-bring-camera-update-and-arcore-support/ Yorum Yaz
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AqRaMa 8 ay en beğenilen
NOKIA efsane
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intel7mix 8 ay Lars Mikael Akerfeldt
Bootloader kırılmayan cihaz gözümde kısaca çöptür.
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depresy0n 6 ay
Aynen telefonlarda bi çin havası var
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Y-ZiyA 6 ay
Gel artık Pie gel...
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ouzqan 8 ay
Hala o çinli vari havasını yıkamadılar.
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Redoxa 8 ay
Arkadaşlar, biz samsung'dan alıştığımız için 9'dan sonrası gelmez diyoruz ama, Nokia bu konuda Samsung'a benzemez. Ayrıca Android One cihaz olduğu ve 2 sene güncelleme garantisi olduğu için bence 10'unda göreceğiz. En sonda bootloader kilidini açıp bırakırlar, sonrası bize ve geliştiricilere kalmış.
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intel7mix 8 ay Redoxa
Hocam çok masum düşünüyorsunuz. Ne yazık ki bootloader açılcağını hiç sanmıyorum hele ki nokia tarafından. Açılacak olsa şimdiye kadar açılmıştı bundan sonra ne olacağı çok açıkca belli. Zaten xda geliştiriciler cihazı sattı bile. Kırılsa bile zor custom rom gelir.
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mkyb 8 ay
Nokia 8'in kamerası çok iyi olmasına rağmen yazılımı tırt. Sensörden gelen görüntüyü ellemeden direk çekiyor. Yazılım desteği gelirse kamerası efsane işler çıkarır.
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Edep yahu 8 ay
Nokia yaparsa en iyi olanı yapar şüphesiz.
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Lars Mikael Akerfeldt 8 ay

HMD Global müşterilerini memnun etmek için yazılım güncellemelerini düzenli yapmaya özen gösteriyor.

Kamera yazılımı desen şaka gibi modlanmış Google camera daha iyi çekiyor, arada bir yanlış güncelleme verip geri çekiyorlar, glance yüz okuma gibi özellikleri hâlâ bekliyoruz ve söz verdikleri halde bootloader kilidi açılmıyor.
Umarım pie ile bunlar yerine getirilir yoksa çok kullanıcı kaybedecek.
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intel7mix 8 ay Lars Mikael Akerfeldt
Bootloader kırılmayan cihaz gözümde kısaca çöptür.
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Avengers.90 8 ay frkntl
Peki Nokia 6 için nasıl özellikler gelecek?
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AqRaMa 8 ay en beğenilen
NOKIA efsane
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