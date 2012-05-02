Nokia 808 PureView bu ay Rusya ve Hindistan'da piyasada olacak

Nokia'nın 41MP kamerası ile MWC 2012 fuarında en çok konuşulan ve ödül alan ürünlerden birisi olmayı başaran 808 PureView modeli için yol haritası belli oldu.





Modeldeki PureView ibaresi özel Carl Zeiss optiklerle, gelişmiş algoritmalarla ve yüksek performanslı sensörlerle erişilen Nokia'nın en yüksek akıllı telefon görüntüleme teknolojisini tanımlıyor.





Nokia 808 PureView modelinin sensörü yüksek hızda piksel örnekleme teknolojisini kullanıyor 2,3,5 ve 8MP standart çözünürlüklerde en keskin görüntüyü sunuyor. Maksimum 38MP çözünürlükte ise görünmeyen detaylar ortaya çıkıyor.





Nokia 808 PureView ayrıca Full HD kayıt ve 4x zoom ile kayıpsız oynatma özelliklerine sahip. Rich Recording özelliği ile CD kalitesinde ses kaydı da mümkün oluyor.





Nokia 808 PureView modeli bu aydan itibaren Rusya ve Hindistan pazarında boy göstermeye başlayacak. 599 Avro gibi yüksek bir fiyata sahip modelin Hindistan gibi gelişmekte olan bir ülkede satışa sunulması büyük bir cesaret. Çünkü Nokia düşük fiyatlı Lumia 610 modeli ile Hindistan'da iddialı olmayı amaçlıyordu.





İngiltere'de de bu ay piyasaya çıkması beklenen model için 540 pound üzerinden ön siparişler başladı. Yine İtalya'da da 599 Avro olarak ön siparişler açılmış durumda.