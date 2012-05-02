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Nokia 808 PureView bu ay Rusya ve Hindistan'da piyasada olacak

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın 41MP kamerası ile MWC 2012 fuarında en çok konuşulan ve ödül alan ürünlerden birisi olmayı başaran 808 PureView modeli için yol haritası belli oldu.

Modeldeki PureView ibaresi özel Carl Zeiss optiklerle, gelişmiş algoritmalarla ve yüksek performanslı sensörlerle erişilen Nokia'nın en yüksek akıllı telefon görüntüleme teknolojisini tanımlıyor.

Nokia 808 PureView modelinin sensörü yüksek hızda piksel örnekleme teknolojisini kullanıyor 2,3,5 ve 8MP standart çözünürlüklerde en keskin görüntüyü sunuyor. Maksimum 38MP çözünürlükte ise görünmeyen detaylar ortaya çıkıyor. 

Nokia 808 PureView ayrıca Full HD kayıt ve 4x zoom ile kayıpsız oynatma özelliklerine sahip. Rich Recording özelliği ile CD kalitesinde ses kaydı da mümkün oluyor.

Nokia 808 PureView modeli bu aydan itibaren Rusya ve Hindistan pazarında boy göstermeye başlayacak. 599 Avro gibi yüksek bir fiyata sahip modelin Hindistan gibi gelişmekte olan bir ülkede satışa sunulması büyük bir cesaret. Çünkü Nokia düşük fiyatlı Lumia 610 modeli ile Hindistan'da iddialı olmayı amaçlıyordu. 

İngiltere'de de bu ay piyasaya çıkması beklenen model için 540 pound üzerinden ön siparişler başladı. Yine İtalya'da da 599 Avro olarak ön siparişler açılmış durumda. 

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lapya 7 yıl
önce şu videolar izlenmeli derim;
tamamıyla 808 kamerasıyla çekişmiş 5 senelik gelişim hikayesi...

dünyanın 34 km yukarıdan fotoğrafını çekme amaçlı deneyin videosu:

kişisel düşüncem insanötesi bir ürün geliştirme gayreti bu; üstelik nokia, nokia 808 için özellikle UK operasyonunun desteğiyle güzel bir pazarlama çalışması yaptı ve yapıyor; ben başarısız olacaklarını sanmıyorum...
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DH Misafiri 7 yıl
Ben burada yorum yapan arkadaşları anlayamıyorum.. Genel bir önyargı oluşmuş symbian ve nokia ya karşı.. ekran çözünürlüğü dışında (oda normal kullanıcı 4s ile N8 arasındak ekran çözünürlüğünü algılayamaz bile) android telefonlarla yapıp da symbianla yapamadıkları ne var merak ediyorum hatta symbianla yapılabilen birçok şeyi android tel'lar yapamaz.. android telefonlara hatta windows ve ios dahil 41 mp kamera koyacak olsalar işlemcisini en az 2 gh yapmaları gerekirken nokia da 1.3 fazlasıyla yeterli geliyor... android işletim sistemi tamamen işlemciyi kullanırken 808 de kameraya eklenen cip bu işlemi işlemciye yüklemeden hallediyo.. Ben N8 kullanıyorum 680 mh işlemci pc de düzenleyemediğim videoları telfonla kısa bir sürede yapabiliyorum internette 4s ve sg2 karşısında birkaç saniye yavaş kalıyo butün sıkıntı bu birkaç saniyelik farkta mı!.. Günümüzde telefon ve kamera bütünleşmiş cep kullananların büyük bir bölümü satın alacakları cep telefonunun daha iyi resim ve video çekmesi özelliğinie bakıyor... 680 MH lik N8 imle yapamadığım şey yok grafikerim çektiğim resimler kompakt dijital fotoğraf makinalarından bile daha iyi onlarca dijital fotoğraf makinesiyle bizzat karşılaştırdım... ve 7-8 aydır telefonda hiç bir problemle karşılaşmadım... 808 1.3 GH işlemci ile geliyor... yarı profesyonel kameralar kadar kaliteli fotoğraf ve video... usb OTG. NFC.
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DH Misafiri 7 yıl
kim nederse desin insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey iyi bir kamera yada iyi bir fotoğraf makinesi. Kaza olur hemen elimizi cebe atarız kayıt yaparız, düğün olur aynı, eğlencede yine aynı şekilde(piknik,tatil vb.) Yani herşeyde bize iyi bir makine lazım oluyor. Dijital makinler her ne kdar küçülsede herzman yanımızda oılmuyor. Bu yüzden bu telefon bence iyi düşünlmüş.wifi'de var.birde batarya dayanaıklı ise yeter. Ama bu fiyataaaa aslaaaa. 800-1000 Tl arası belki giderdi.
Bu arada Dolby Digital'de varmış.
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hmzgl 7 yıl
Yorum yazan arkadaşlar bir telefonda görüşme dışında neleri kullanıyorsunuz. Önce onları düşünelim. (Bunları yazmamım sebebim onca yorumu gördükten sonra biz tüketiciler olarak sanırım neyi niçin istediğimizi bilmediğimizden kaynaklanıyor sanırım ). Kendim için şunu söyliyeyim medya bir telefonda görüşmeden sonra en fazla kullandığım özellik.Medya çıktılarından çok girdileri önemli. Örnek vermem gerekirse çektiğim bir videoyu pc ye atıp izlediğimde görüntü ve beraberindeki ses kaydına bakarım veya çektiğim bir resmi çünkü hiçbir mobil cihaz sabit sistem kadar verim sağlamaz. ayrıca kullandığım cıhaz bağlantı olarak ne kadar kolay erişimi olursa o kadar kullanışlı olmakta. Ve de şarj bir gün etkin kullanımda enerjisi yetmeyen cihaz sadece hammallık hissi veriyor Yorum yazanlar genelde yazılımın yetersizliği ve donanım yazılım dengesizliğinden bahsetmişler. Peki şunu sorayım bütün çıkan (veya her sistemin belirli ürünlerini) tel ve onlarla beraberindeki sistemleri belirli bir süre kullanıp kendinize göre test edip kendi kullanımınıza hangisinin daha uygun olduğuna baktınızmı. Yalnız bunu yaparken belirli veya çoğul kitlelerin sizi yönlendirme hissi olmadığı kaatine varmış olduğunuzda. Bilinçli kullanıcı kullandığı her şeyin eksisi ve artısını cesaretle ifade etmesini bilir. Yok falanca fırma kendi ipini çekti halen inat ediyor yok şunu yapsaydı daha iyi olurdu. Kimse zarar ediyorum ama yinede yapacam diye inat edeceğini zannetmiyorum. Siz kişisel düşünceyle birşeyleri hesaplarken onlar binlerce beyinle onların hesaplamasını yapıyorlardır herhalde.Farkına varmadan övdükleriniz acaba size neleri kazandırıyor veya kaybettiriyor. Kendinizi tatmin edeğim derken onca insanın sorumluluğunu sırtlanmayın derim. SAYGILARIMLA
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mert1907 7 yıl
O fıyata Hındıstanda satması ardından Lumıa 610 uda uygun fıyata verıcem demesı bıraz celıskı.Bence Mıcrosoft un satıs polıtıkaları yuzunden bu hale geldı.
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Mellkor 7 yıl
Bu cihaz elopun ekibi ve taraftarlari tarafindan degil aksine son nokia da kalan eski tayfanin eseri ama fiyatlandirmayo elop un liderligini yaptigi yonetim kurulundan gecmesi bu sonucun ortaya cikmasina sebep oluyor. Aksine cihaz guzel ve ilginc ozellilere sahip ama fiyat sacma sapan bir seviyede sirf satilmasin diye ama bir takim sesleride bastirmak adina cikarildigi bas bas bagiriyor. Git gide eriyor bu nokia. Amerikali bir yonetici tarafindan cihazlar ilk olarak Rusyada pazara sunuluyor neden acaba
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K_Spartakus 7 yıl
ben şunu merak ediyorum : nokianın bu muhteşem ötesi çekimlerinden dolayı dillerinden düşürmeyen fanları , o kadarda ısrar ettiler uygun fiyatlı olacak diye ...eğer bu uygun fiyatsa sizin sözde uzmanlığınıza hiç gerek yok ...bence gidip nokia shoplarda satışçılık yapsınlar daha iyi .

599 avroluk bu telefon türkiyeye gelirse vergilerden dolayı fiyatı ne kadar uçuk olur tahmin edin . N9u hala satamıyorlar bunu daha zor satarlar .
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VYC Majoris 7 yıl
2000'e dayanacak fiyat bizde. Kaç kişi alır merak ediyorum. 1000 belki.

Aslında bu telefon Nokia'nın neler yapabileceğini ama yapmamak ve satmamak için elinden geleni yaptığını gözler önüne seriyor. Android'e geçmiş oslaydı şimdi Samsung'un yerinde Nokia olabilirdi. Belki daha bile ilerde. Artık gittikçe düşecek. Bir devin düşüşü. Çok yazık oluyor. Telefon dedin mi akla ilk(hatta bazen sadece) Nokia gelirdi önceden. Toparlanmazsa Sony,Htc bile geçebilir. "Bile" diyorum çünkü onların pazar payı çok düşük. Yoksa yapamayacaklarından değil. Stratejileri çok daha doğru zaten.
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omerozcan95 7 yıl
4 sene oncesine kadar n serisi telefnlar almak icin bi taraflrimizi yirtarken simdi yuzune tukuruyoruz resmn , birak symbiani androide gecsn iphonu sallamazsa baska bisey bilmiyorum
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Burak1916 7 yıl
artık herhalde türkiyeden de umudu kestiler. hindistana rusya ya götürüyorlar. ya söylemeyeyim diyorum ama nokia her geçen gün bir fiyaskoya daha imza atıyor. kamerası iyi güzel de ya işletim sistemi? n9 da öyle meego güzel bir yazılım ancak nokia ortada bıraktı dolayısıyla n9 a güvenemiyorum.
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yahyageo 7 yıl
bu yeni çıkan telefonlara neden xenon flash koymazlar çokmu pahalı bi teknoloji çok merak ettim
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theyapici 7 yıl
arkasına da birde canon 70-200 f2.8 usm taktın mı tadından yenemez bu makine
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