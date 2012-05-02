Nokia 808 PureView bu ay Rusya ve Hindistan'da piyasada olacak

Haber Editörü
Nokia'nın 41MP kamerası ile MWC 2012 fuarında en çok konuşulan ve ödül alan ürünlerden birisi olmayı başaran 808 PureView modeli için yol haritası belli oldu.
Modeldeki PureView ibaresi özel Carl Zeiss optiklerle, gelişmiş algoritmalarla ve yüksek performanslı sensörlerle erişilen Nokia'nın en yüksek akıllı telefon görüntüleme teknolojisini tanımlıyor.
Nokia 808 PureView modelinin sensörü yüksek hızda piksel örnekleme teknolojisini kullanıyor 2,3,5 ve 8MP standart çözünürlüklerde en keskin görüntüyü sunuyor. Maksimum 38MP çözünürlükte ise görünmeyen detaylar ortaya çıkıyor.
Nokia 808 PureView ayrıca Full HD kayıt ve 4x zoom ile kayıpsız oynatma özelliklerine sahip. Rich Recording özelliği ile CD kalitesinde ses kaydı da mümkün oluyor.
Nokia 808 PureView modeli bu aydan itibaren Rusya ve Hindistan pazarında boy göstermeye başlayacak. 599 Avro gibi yüksek bir fiyata sahip modelin Hindistan gibi gelişmekte olan bir ülkede satışa sunulması büyük bir cesaret. Çünkü Nokia düşük fiyatlı Lumia 610 modeli ile Hindistan'da iddialı olmayı amaçlıyordu.
İngiltere'de de bu ay piyasaya çıkması beklenen model için 540 pound üzerinden ön siparişler başladı. Yine İtalya'da da 599 Avro olarak ön siparişler açılmış durumda.
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tamamıyla 808 kamerasıyla çekişmiş 5 senelik gelişim hikayesi...
dünyanın 34 km yukarıdan fotoğrafını çekme amaçlı deneyin videosu:
kişisel düşüncem insanötesi bir ürün geliştirme gayreti bu; üstelik nokia, nokia 808 için özellikle UK operasyonunun desteğiyle güzel bir pazarlama çalışması yaptı ve yapıyor; ben başarısız olacaklarını sanmıyorum...
Bu arada Dolby Digital'de varmış.
599 avroluk bu telefon türkiyeye gelirse vergilerden dolayı fiyatı ne kadar uçuk olur tahmin edin . N9u hala satamıyorlar bunu daha zor satarlar .
Aslında bu telefon Nokia'nın neler yapabileceğini ama yapmamak ve satmamak için elinden geleni yaptığını gözler önüne seriyor. Android'e geçmiş oslaydı şimdi Samsung'un yerinde Nokia olabilirdi. Belki daha bile ilerde. Artık gittikçe düşecek. Bir devin düşüşü. Çok yazık oluyor. Telefon dedin mi akla ilk(hatta bazen sadece) Nokia gelirdi önceden. Toparlanmazsa Sony,Htc bile geçebilir. "Bile" diyorum çünkü onların pazar payı çok düşük. Yoksa yapamayacaklarından değil. Stratejileri çok daha doğru zaten.