Nokia 9 PureView 15 Mart’ta Avrupa’ya ayak basıyor

Ülkelere göre farklı fiyatlar ve hediyeler
Nokia 9 PureView modelinin Nisan ayında Avrupa’ya gelmesi bekleniyordu. Ancak Avrupa’daki bazı mağazalar bu tarihi daha erkene çekmeyi başarmış. Nokia 9 PureView ilk olarak 15 Mart tarihinde Hollanda’da kendini gösterecek. Daha sonrasında sırasıyla İngiltere, Almanya ve Fransa’da raflardaki yerini alacak. Tarihler değişiklik gösterse de en geç Mart’ın son haftasında Nokia 9 PureView satın alınabilir duruma geliyor.Ayrıca Bkz. "5000mAh bataryalı Samsung Galaxy M20 ile ilk karşılaşma!"
Nokia 9 PureView modelinin açıklanan resmi fiyatı 600 Euro. Ancak farklı mağazalar ve farklı ülkelerde bu fiyat daha yüksek veya daha alçak şekilde gözlemleniyor. Hatta bazı ülkelerde Nokia kulaklık ve 12V araç şarj cihazı gibi ek hediyeler mevcut. Aşağıdaki tablo üzerinden fiyatları, çıkış tarihlerini ve hediyeleri inceleyebilirsiniz.
Cool Blue - 600 Euro - 15 Mart - Yok
bol - 600 Euro - 15 Mart - Yok
Amazon - 645 Euro (£550) - 21 Mart - Nokia Earbuds (18 Mart öncesi siparişlerde)
Very - 645 Euro (£550) - 21 Mart - Nokia Earbuds (18 Mart öncesi siparişlerde)
Clove - 650 Euro - 20 Mart - Nokia Earbuds
Amazon - 600 Euro - 28 Mart - Nokia Earbuds
MediaMarkt - 630 Euro - 9-10 iş günü içinde - Yok
Saturn - 600 Euro - 9-10 iş günü içinde - Yok
Amazon - 600 Euro - 25 Mart - 12V araç şarj adaptörü
https://www.gsmarena.com/nokia_9_pureview_units_in_europe_will_start_shipping_on_march_15-news-36018.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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