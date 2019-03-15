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Nokia 9 PureView 15 Mart’ta Avrupa’ya ayak basıyor

Nokia 9 PureView modeli 15 Mart tarihinden itibaren Avrupa’nın belirli ülkelerinde satışa sunulacak. Ülke bazında fiyatlar ve Nokia’nın sunduğu hediyeler haberimizde.
2 ay
3,2b
1
11
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nokia 9 PureView 15 Mart’ta Avrupa’ya ayak basıyor
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İçinde bulunduğumuz yılın en çok merak edilen akıllı telefonu sorulsa, katlanabilir telefonların ardından Nokia 9 PureView modelinin gelmesi oldukça muhtemel. 5 arka kameraya sahip Nokia’nın yeni amiral gemisi tanıtılalı neredeyse üç hafta olmak üzere. Amerika’da satışta olan cihaz Avrupa’daki raflarda henüz boy göstermemişti. Bu durumun 15 Mart tarihinde değişeceği öğrenildi.

Ülkelere göre farklı fiyatlar ve hediyeler

Nokia 9 PureView modelinin Nisan ayında Avrupa’ya gelmesi bekleniyordu. Ancak Avrupa’daki bazı mağazalar bu tarihi daha erkene çekmeyi başarmış. Nokia 9 PureView ilk olarak 15 Mart tarihinde Hollanda’da kendini gösterecek. Daha sonrasında sırasıyla İngiltere, Almanya ve Fransa’da raflardaki yerini alacak. Tarihler değişiklik gösterse de en geç Mart’ın son haftasında Nokia 9 PureView satın alınabilir duruma geliyor.

Ayrıca Bkz. "5000mAh bataryalı Samsung Galaxy M20 ile ilk karşılaşma!"

Nokia 9 PureView modelinin açıklanan resmi fiyatı 600 Euro. Ancak farklı mağazalar ve farklı ülkelerde bu fiyat daha yüksek veya daha alçak şekilde gözlemleniyor. Hatta bazı ülkelerde Nokia kulaklık ve 12V araç şarj cihazı gibi ek hediyeler mevcut. Aşağıdaki tablo üzerinden fiyatları, çıkış tarihlerini ve hediyeleri inceleyebilirsiniz.

Mağaza    -    Fiyat    -    Tarih    -    Hediye
-Hollanda

Cool Blue  -  600 Euro  -  15 Mart  -  Yok
bol             -  600 Euro  -  15 Mart  -  Yok

-İngiltere

Amazon     -  645 Euro (£550)  -  21 Mart  -  Nokia Earbuds (18 Mart öncesi siparişlerde)
Very           -  645 Euro (£550)  -  21 Mart  -  Nokia Earbuds (18 Mart öncesi siparişlerde)
Clove         -  650 Euro  -  20 Mart  -  Nokia Earbuds

-Fransa

Amazon       -  600 Euro  -  28 Mart  -  Nokia Earbuds

-Almanya

MediaMarkt -  630 Euro  - 9-10 iş günü içinde  -  Yok
Saturn          -  600 Euro  -  9-10 iş günü içinde  -  Yok
Amazon       -  600 Euro  -  25 Mart  -  12V araç şarj adaptörü


https://www.gsmarena.com/nokia_9_pureview_units_in_europe_will_start_shipping_on_march_15-news-36018.php Yorum Yaz
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pUnduli 2 ay
Gelip 6 ay sonra fiyat düşünce düşünülebilir.
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incicibin 2 ay
Tripofobisi olan almasın
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Biyturs_OnSr 2 ay
Bunların birinden sipariş verdim, bakalım ne zaman elime geçecek.
Düzenleme: Türkiye'ye kargolanmayacak, yanlış anlaşılma olmasın.
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Lumibrite 2 ay
Arka tasarımı hiç hoşuma gitmedi... Papatyayla karışık, Kovboy Silahı Şarjörü gibi duruyor(kamera dizilimi)
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hamza5806 2 ay
king is coming
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CoreXXX 2 ay
bize ne zaman gelecek onu yazın bize ne avrupadan:)
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_tayfun_ 2 ay
Telefondaki delikleri kamera ile tıkamışlar sanki
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dodofran 2 ay
oo hayırlı olsun. nokia 9 tanıtıldığında tahtta abdüllhamit vardı yalnız. acele etmeseydiniz biraz daha bekleSeydiniz :d
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Mr. Jingles 2 ay
İngiltere avroya geçti de ben mi bilmiyorum?
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danmur 2 ay yeni yorumcu
bu kadar kamerayla ortalığı altüst etmesi lazım. gerçi galaxy A9 dört kameralı çok da olay olmadı...
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