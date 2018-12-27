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Nokia 9 PureView'un beş lensli arka kamera tasarımı ortaya çıktı

HMD Global'in yakında beş arka kameraya sahip Nokia 9 PureView amiral gemisini tanıtması bekleniyor. Akıllı telefonun kılıf görselleri nasıl bir kamera tasarımına sahip olacağını açığa çıkardı.
4 ay
8,8b
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17
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei ve Samsung gibi şirketler üçlü ve dörtlü kamera sistemine sahip akıllı telefonları ile sınırları zorlasalar da HMD Global'in piyasaya süreceği yeni Nokia amiral gemisi bu seviyeyi daha da ileri taşıyacak. Son dönemlerde şirketin beşli arka kamera sistemine sahip yeni bir akıllı telefon çıkarabileceğine dair söylentiler vardı. Şimdi ise böyle bir cihazın varlığını doğrulayan daha fazla kanıt ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Nokia 9 PureView'un ön tasarımını gösteren fotoğraflar yayınlandı"
AndroidPure adlı internet sitesi HMD Global'in beş arka kameralı yeni amiral gemisi telefonunun kılıf görsellerini ele geçirmeyi başarmış gibi görünüyor. Yayınlanan resimlerde Nokia 9 Pure View olarak lanse edilmesi beklenen telefonun arka panelindeki beşli kamera modülü net bir şekilde görülebiliyor. Bununla birlikte kılıf görsellerinin daha önce ortaya çıkan sızıntıları da doğruladığını belirtmek gerekir.

Önümüzdeki ay tanıtılabilir

Akıllı telefonun beşli arka kamera sistemi hakkında çok fazla detay yok. Ancak söylentilere göre bir telefoto lens, bir geniş açılı lens ve bir de derinlik sensörü içerecek. Diğer ikisinin ne işe yarayacağı henüz belli değil. Ayrıca bir LED flaş ve henüz ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz ek bir yuvarlak oyuk daha var.
Nokia 9 Pure View'un önümüzdeki ay düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılabileceği söyleniyor. Eğer böyle bir durum söz konusu olmazsa HMD Global yeni telefonunu gelecek yıl Şubat ayında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) de duyurabilir. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha fazla somut bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://www.androidpure.com/nokia-9-case-penta-lens-camera/ Yorum Yaz
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kraix 4 ay en beğenilen
1020 kamera çıkıntısı genişliğinde bir kamera çerçevesi oluşturmuşlar.
Dikey yatay çoklu kamera diziliminden daha iyi druuyor böylesi bir dizilim.
Pureview ve zeiss i tekrar görmek heyecan verici...
1020 kamera çıkıntısı genişliğinde bir kamera çerçevesi oluşturmuşlar.Dikey yatay çoklu kamera diziliminden daha iyi druuyor böylesi bir dizilim.Purevi...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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hömmgüzel 4 ay
Yinede güzel ya nokiaya sempatim var.
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ABSOLUT. 4 ay
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ABSOLUT. 4 ay
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işleredom 4 ay
Andırıyor gibi sankim?

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tugares 4 ay
😄😄😄👏👏
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Doanc4n 4 ay
iyi güzel de. kim alacak?
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fuckulteli 4 ay
İkinci telefoto kamerayı eklemiş olabilirler.
2x optik yakınlaştırma yerine 4x veya daha fazla optik yakınlaştırma.
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savasserter 4 ay
Bu gidişle sinek gözü gibi olacak...
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TIRAZLI 4 ay
Geri dönse keşke sağlam bir şekilde, neydinbe Nokia deselerdi inanmazdım Nokia hiç olacak diye
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RascH 4 ay
1 değil, 2 değil..... 5 Kavanoz bal mı bu? 5 nedir?
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burakdc 4 ay
Telefonda note 3 te bulunan kamera telefon kamerasi konseptini fazlasiyla yapiyor teknoloji gelismesin demiyorum ama 5 lensli olunca ne dslr kadar iyi cekecek nede ekstra bisey olacak ha htc evo3d deki kamera gibi cekecek derseniz o ayri o gercekten 3d cekiyordu ama bunlar hikaye genis aci icin ayri zoom icin ayri bokeh icin ayri lens koymak yeeine luzumsuz kamera koyuyorlar
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burakdc 4 ay
Haftalik nokia 9 pure view kamera tasarimi ortaya cikti haberi. Haberleri aratacak olursaniz gorursunuz patente dusmesinden uretimine kadar surekli herhafta haber var
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akıllı telefon, cep telefonu ve
7 etiket daha sızıntı nokia 9 pure view beşli kamera kılıf görseli Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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