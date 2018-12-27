Nokia 9 PureView'un beş lensli arka kamera tasarımı ortaya çıktı

Huawei ve Samsung gibi şirketler üçlü ve dörtlü kamera sistemine sahip akıllı telefonları ile sınırları zorlasalar da HMD Global'in piyasaya süreceği yeni Nokia amiral gemisi bu seviyeyi daha da ileri taşıyacak. Son dönemlerde şirketin beşli arka kamera sistemine sahip yeni bir akıllı telefon çıkarabileceğine dair söylentiler vardı. Şimdi ise böyle bir cihazın varlığını doğrulayan daha fazla kanıt ortaya çıktı.

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"Nokia 9 PureView'un ön tasarımını gösteren fotoğraflar yayınlandı"

AndroidPure adlı internet sitesi HMD Global'in beş arka kameralı yeni amiral gemisi telefonunun kılıf görsellerini ele geçirmeyi başarmış gibi görünüyor. Yayınlanan resimlerde Nokia 9 Pure View olarak lanse edilmesi beklenen telefonun arka panelindeki beşli kamera modülü net bir şekilde görülebiliyor. Bununla birlikte kılıf görsellerinin daha önce ortaya çıkan sızıntıları da doğruladığını belirtmek gerekir.

Önümüzdeki ay tanıtılabilir

Akıllı telefonun beşli arka kamera sistemi hakkında çok fazla detay yok. Ancak söylentilere göre bir telefoto lens, bir geniş açılı lens ve bir de derinlik sensörü içerecek. Diğer ikisinin ne işe yarayacağı henüz belli değil. Ayrıca bir LED flaş ve henüz ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz ek bir yuvarlak oyuk daha var.

Nokia 9 Pure View'un önümüzdeki ay düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılabileceği söyleniyor. Eğer böyle bir durum söz konusu olmazsa HMD Global yeni telefonunu gelecek yıl Şubat ayında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) de duyurabilir. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha fazla somut bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://www.androidpure.com/nokia-9-case-penta-lens-camera/