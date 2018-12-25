Nokia 9 PureView'un ön tasarımını gösteren fotoğraflar yayınlandı

HMD Global'in yakında Nokia 9 PureView amiral gemisini tanıtacağına yönelik söylentiler var. Hatta cihazın beş arka kamera ile donatılmış dünyanın ilk akıllı telefonu olacağı iddia ediliyor. Bu konuda daha önce çok sayıda sızıntı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Nokia 9 PureView'un ön panelini gösteren yeni fotoğraflar yayınlandı. Böylelikle telefonun ön tasarımının üzerindeki sis perdesi kalkmış oldu.

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"Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı"

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Nokia 9 PureView ile ilgili söylentiler yayılmaya başladığından bu yana herkes cihazın arkasındaki beşli kamera sistemini merak ettiği için ön tasarımı pek gündeme gelmemişti. İnternete düşen yeni görüntüler akıllı telefonun çentiksiz bir ekranla geleceğini gösteriyor. Ancak üst ve alt çerçevelerinin kalın olduğunu belirtmek gerekir.

Snapdragon 845 ve 8 GB RAM ile gelebilir

Cihazın üst çerçevesinde ahize, sensör ve Nokia markası yer alıyor. Ayrıca sol üst köşesinde çift selfie kamerasına yer verildiğini görüyoruz. Akıllı telefonun Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM ile güçlendirileceğine yönelik bilgiler var. Bunun yanı sıra ekrana entegre parmak izi sensörüne sahip olacağı belirtiliyor. Kablosuz şarj desteği sunması beklenen amiral gemisi 4.150 mAh kapasiteli bir pil ile gelebilir.

http://www.slashleaks.com/l/nokia-9-top-front-shown-in-first-live-pictures-of-the-penta-lens-camera-phone