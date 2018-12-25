Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia 9 PureView'un ön tasarımını gösteren fotoğraflar yayınlandı

HMD Global tarafından yakında tanıtılması beklenen beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un yeni görüntüleri sızdırıldı. Yayınlanan fotoğraflar akıllı telefonun ön tasarımını gözler önüne seriyor.
4 ay
9,7b
1
17
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HMD Global'in yakında Nokia 9 PureView amiral gemisini tanıtacağına yönelik söylentiler var. Hatta cihazın beş arka kamera ile donatılmış dünyanın ilk akıllı telefonu olacağı iddia ediliyor. Bu konuda daha önce çok sayıda sızıntı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Nokia 9 PureView'un ön panelini gösteren yeni fotoğraflar yayınlandı. Böylelikle telefonun ön tasarımının üzerindeki sis perdesi kalkmış oldu.
Ayrıca Bkz. "Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı"
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Nokia 9 PureView ile ilgili söylentiler yayılmaya başladığından bu yana herkes cihazın arkasındaki beşli kamera sistemini merak ettiği için ön tasarımı pek gündeme gelmemişti. İnternete düşen yeni görüntüler akıllı telefonun çentiksiz bir ekranla geleceğini gösteriyor. Ancak üst ve alt çerçevelerinin kalın olduğunu belirtmek gerekir.

Snapdragon 845 ve 8 GB RAM ile gelebilir

Cihazın üst çerçevesinde ahize, sensör ve Nokia markası yer alıyor. Ayrıca sol üst köşesinde çift selfie kamerasına yer verildiğini görüyoruz. Akıllı telefonun Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM ile güçlendirileceğine yönelik bilgiler var. Bunun yanı sıra ekrana entegre parmak izi sensörüne sahip olacağı belirtiliyor. Kablosuz şarj desteği sunması beklenen amiral gemisi 4.150 mAh kapasiteli bir pil ile gelebilir.

http://www.slashleaks.com/l/nokia-9-top-front-shown-in-first-live-pictures-of-the-penta-lens-camera-phone Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
İstiklalFMK 4 ay en beğenilen
Hay sizin çerçeve fetişinize, Nokia 8 kullanıyorum 4 metre çerçevesi var süperde kullanışlı. Çerçeve küçülecek diye telefonları oyuncağa çevirdiler. Ortaya çentik sağa delik oyuncak oldu iş. Çerçeve kalın gelsin hiç önemi değil. Ben telefonumun stabil olmasından pilinden memnun olayım yeter. Ki fazlasıyla memnunum. Çentik gibi bir garabet ile geleceğine böyle bir tasarımla gelsin.
Hay sizin çerçeve fetişinize, Nokia 8 kullanıyorum 4 metre çerçevesi var süperde kullanışlı. Çerçeve küçülecek diye telefonları oyuncağa çevirdiler. Ortaya çent...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
Evet bu doğru, artık inanıyorum... Nokia yı Çinliler almış. İşin kötüsü merdiven altı çalışan grup almış. Tam çakma kasa çin telefonu olmuş. Buna bide TV anteni koysalar eksigi kalmamış olur.
Evet bu doğru, artık inanıyorum... Nokia yı Çinliler almış. İşin kötüsü merdiven altı çalışan grup almış. Tam çakma kasa çin telefonu olmuş. Buna bide TV anteni...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 ay
0 çerçeveli telefonları ben hiç beğenmiyorum.beğenenlerde düşmanım değil tabiki.herkesin zevki farklı... futbol sahası kadar olmasın tamam ama biraz çerçeve olmalı telefonda. şu telefonun çerçevesi herkese hitap edebilir ne çok fazla ne çok az
0 çerçeveli telefonları ben hiç beğenmiyorum.beğenenlerde düşmanım değil tabiki.herkesin zevki farklı... futbol sahası kadar olmasın tamam ama biraz çerçeve olm...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Umutcan 4 ay
Çentik olacağına altta üstte biraz çerçeve olması daha mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bysnbad 4 ay
Onu bunu geçtim nokia yazisini sag üste koymak nasıl bir mantıklarına sıgdirdılar çok merak ettim açıkçası nokia tasarim cahilidir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightbringer 4 ay Bysnbad
Samsung da tam ortaya koyuyordu mesela artık yer kalmadı gerçi. Firmanın tercihidir tasarım özrü yok bunda
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 4 ay
çerçevesiz, çentikli sevenler niye dert ediyor. arkadaş tüm firmalar sizin istediğiniz türden en az 2-3 ürün çıkarttı, hepsi birbirine benzeyen dayanımı düşük ürünler.
peki bizim istediğimiz tarzda sağlam az da olsa çerçevesi olan, küçük ekranlı, donanımdan kısıtlanmamış, çentiksiz/deliksiz kaç ürün var. resmen umursanmayan azınlık olduk görünüme değil de kullanışlılığa önem veren kullanıcılar olarak.
firmalar alternatif getirsin, siz çerçevesiz, görünüşü güzel, çentikli/ delikli telefonunuzu kullanırken, bize de istediğimiz tarzda en kötü orta ve üst seviye olmak üzere 2-3 seçenek versinler herkes rahat etsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Black_34 4 ay
Millet daha düne kadar çerçeveli telefonlar kullanıyorlardı. Şimdi gelmişler çerçeveye laf ediyorlar.
Antik çağdan kalma çentikten daha iyi çerçeve olması.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 ay
Bildirim paneli ekrandan yiyor demek, çentik sevmeyenler alabilir alttaki çerçevesi de hediyesi olur. Bir de sensörleri dağınık koymuşlar, o kadar boş kısım var ki Nokia yazmışlar. Tasarıma bak, Nokia yazısı bildirimlerden bile önemli ya zaten 😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 4 ay
Çerçeveler tamamen zevk ve renk meselesidir, üst alt çerçeve koymak da "teknoloji geriliği" değildir, bugün herkes yapabilmeye başladı zaten çerçevesiz telefonları... Ben halen daha çerçevesizlik uğruna sağından solundan kamera fırlayan, çentiği olan ya da kızağı olduğu için bataryadan kısan ve kalınlaşan veya ekranının ortasına delik açılan telefonlardansa, Note 9, Meizu 16th ve fotoğraftaki Nokia 9 gibi üst ve altta inceltilmiş çerçevesi olan ve sağlamlık hissi veren telefonları tercih ederim... Ama çentikli delikli kızaklı vs. tercih eden de olur, sonuna kadar saygı duyarım. Başta yazdığım gibi, zevk renk meselesi...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 ay
1buçuk senedir sızan telefona nokia9 denir :)
2020'ye bekliyoruz...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 ay
0 çerçeveli telefonları ben hiç beğenmiyorum.beğenenlerde düşmanım değil tabiki.herkesin zevki farklı... futbol sahası kadar olmasın tamam ama biraz çerçeve olmalı telefonda. şu telefonun çerçevesi herkese hitap edebilir ne çok fazla ne çok az
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozansirinn 4 ay
Kimse görünüşe bakmıyor önemli olan telefonu satan tasarımı aslında millet önce ona sonra içine bakıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
Evet bu doğru, artık inanıyorum... Nokia yı Çinliler almış. İşin kötüsü merdiven altı çalışan grup almış. Tam çakma kasa çin telefonu olmuş. Buna bide TV anteni koysalar eksigi kalmamış olur.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9734 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
5 etiket daha nokia 9 pureview Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay ZTE katlanabilir bir telefon için patent başvurusu yaptı 4 ay Gerçek klavyeli Commodore 64 Retro konsolu geliyor 4 ay Apple iPhone XS incelemesi: Detaylı analiz ve yorumlar 4 ay Monster'da Bu Hafta - Titanfall 2 4 ay Çin’de Apple kullanan çalışanlara ceza verilmesi gündemde 4 ay Samsung drone pazarına giriş için hazırlık yapıyor 4 ay Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı 6 farklı bellek versiyonu ile gelecek 4 ay İngiliz ordusu yüksek teknoloji ürünü bomba imha robotları satın alıyor 4 ay MediaTek Helio P35 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı 4 ay Çocuklarda görülen lösemi düşmanı “süper ilaç” on yıldan kısa sürede ortaya çıkabilir 4 ay Yüksek performanslı Subaru Forester STI ve Impreza STI önümüzdeki ay tanıtılacak 4 ay PlayStation Classic, daha ilk ayı dolmadan indirime girdi 4 ay Delikli ekran tasarımı ve 48 MP arka kamera: Honor View 20 resmen tanıtıldı 4 ay Türk Telekom mobil internet paylaşımından ücret almayacak 4 ay DAF'ın ilk elektrikli çekicisi süpermarket zinciri Jumbo'ya teslim edildi 4 ay Yurt dışından getirilen telefon ve diğer elektronik ürünlerin bandrol ücreti değişmedi 4 ay Tenda AC18 Router incelemesi 4 ay Aquaman’in senerasti Elm Sokağı Kâbusu serisi ile ilgili taze bilgiler paylaştı 4 ay Kripto para piyasasında beklenmedik düşüş 4 ay 2si1 | İzleyicileri 2018'in en iyilerini seçti 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Nokia 9 PureView'un ön tasarımını gösteren fotoğraflar yayınlandı Sonraki Microsoft, Surface markasını sonlandırmayı düşünmüyor 4 ay Google, 2018'de donanım satışlarından 3 milyar dolar kâr etti 4 ay Elon Musk'tan orta okul öğrencilerine 423 bin dolarlık laptop kıyağı 4 ay Turkcell: "Mobil internet paylaşımı 'Hızlı Giriş' ile ücretsiz olacak! 4 ay İsrailli şirket, Ay'a iniş yaparak tarihte bir ilki gerçekleştirecek 4 ay Nokia'nın çentiksiz ve üç arka kameralı bir telefon tasarladığı ortaya çıktı 4 ay Film yapımcıları ile sinema salonları arasında "mısır" kavgası 4 ay Dünyanın en büyük beşinci telefon üreticisi Oppo resmen Türkiye'de 4 ay Pokémon Go'nun yapımcısı Niantic, 1 milyon dolarlık yarışma başlatıyor 4 ay Hyundai Mobis, CES 2019'da sanal dokunuşla çalışan eğlence sistemlerini tanıtacak 4 ay Netflix, The Witcher dizisinden çok umutlu 4 ay Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi yayınlandı 4 ay TSK’nın yeni gücü Zeytin Dalı Harekatı’nda kendini kanıtlayan KARGU İHA 4 ay Gelecekteki AR gözlüklerinde MicroLED ekran kullanılacak 4 ay Bitcoin Lightning Network kapasitesi, 2 milyon doları aştı 4 ay NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q performans sızıntısı: Masaüstü RX Vega 64’ten hızlı 4 ay Ülkeler, küresel konumlandırma sistemleri için yarışıyor 4 ay Hakan Muhafız inceleme | İzlemeye değer mi? 4 ay Xiaomi'nin 2. Yetkili Mi Store Mağazasına Özel Açılış Fırsatları 4 ay Huawei P30 Pro'ya ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim