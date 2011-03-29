Nokia, Apple'ı yeniden dava ediyor

2009 yılının son döneminde kendilerine ait fikri haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açarak patent savaşını başlatan Nokia; Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun son kararıyıla birlikte patent davasının ilk ayağını kazanan Apple'ı tekrardan dava ediyor.

Nokia'nın Thomson Reuters One aracılığıyla yayınladığı açıklamada Apple'ın neredeyse bütün portatif cihazınlarında kendilerine ait 7 patenti ihlal ettiğini ve bu sebeple Amerika'daki Uluslararası Ticaret Komisyonu'na başvurulduğu belirtildi. Nokia, Apple'ın izinsiz kullandığını iddia ettiği patentlerin Multi-Tasking destekli işletim sistemleri, Data Eşzamanlaması, konumlama, arama kalitesi ve Bluetooth aksesuarlarıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Açıklamada geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun Apple lehine verdiği kararla ilgili olarak ITC ile aynı fikirde olmadıklarını ancak kararın detaylarını görene kadar bir girişimde bulunmayacaklarını belirtildi. Toplamda 46 patentlerinin Apple tarafından ihlal edildiğini ve bunların çoğunun ilk iPhone yapılmadan yıllar önce alındığının altını çizen Nokia'nın Fikri Haklardan Sorumlu başkan yardımcısı Paul Melin ise "Apple, Nokia'nın tescilli yeniliklerini kullanarak ürün hazırlamaya son vermeli" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ticaret Komisyonu, Nokia'nın iddiasının aksine inceledikleri 5 patentte Apple'ın herhangi bir ihlali bulunmadığına karar vermiş ve Apple, patent savaşının ilk ayağında kazanan taraf olmuştu.