Nokia, Apple'ı yeniden dava ediyor

2009 yılının son döneminde kendilerine ait fikri haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açarak patent savaşını başlatan Nokia; Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun son kararıyıla birlikte patent davasının ilk ayağını kazanan Apple'ı tekrardan dava ediyor.
Nokia'nın Thomson Reuters One aracılığıyla yayınladığı açıklamada Apple'ın neredeyse bütün portatif cihazınlarında kendilerine ait 7 patenti ihlal ettiğini ve bu sebeple Amerika'daki Uluslararası Ticaret Komisyonu'na başvurulduğu belirtildi. Nokia, Apple'ın izinsiz kullandığını iddia ettiği patentlerin Multi-Tasking destekli işletim sistemleri, Data Eşzamanlaması, konumlama, arama kalitesi ve Bluetooth aksesuarlarıyla ilgili olduğunu açıkladı.
Açıklamada geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun Apple lehine verdiği kararla ilgili olarak ITC ile aynı fikirde olmadıklarını ancak kararın detaylarını görene kadar bir girişimde bulunmayacaklarını belirtildi. Toplamda 46 patentlerinin Apple tarafından ihlal edildiğini ve bunların çoğunun ilk iPhone yapılmadan yıllar önce alındığının altını çizen Nokia'nın Fikri Haklardan Sorumlu başkan yardımcısı Paul Melin ise "Apple, Nokia'nın tescilli yeniliklerini kullanarak ürün hazırlamaya son vermeli" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ticaret Komisyonu, Nokia'nın iddiasının aksine inceledikleri 5 patentte Apple'ın herhangi bir ihlali bulunmadığına karar vermiş ve Apple, patent savaşının ilk ayağında kazanan taraf olmuştu.
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Apple,piyasadaki bariz üstünlüğünü bildiğinden stres yapmıcak ama Nokia tırnaklarını yiyerek sonuç bekliycek...Diyelim ki aldı davayı ve Apple'dan milyar dolarlar aldı...eeee Nokia yıllardır aynı kafada o parayı da çarçur edecek...
amin
bak bu mantıklı
ya benim anlamadığım şu , çok üzerinden - yüzeysel konuşuyorum
symbian ile bu iş olmuyor değil mi? bence olmuyor , bunun gibi hantal-stabil olmayan bir iş. sistemine oluyor diyen yoktur sanırım.şimdi biz kullanıcı aklımızla bunu düşünüyoruz.
en son bir haber okudum , aklımda kalanını yazıyorum , hürriyet ti sanırım 2-3 gün önce
'''Nokia nın Apple Cevabı Ağır Olacak..Symbian XXX ''''
yeni tel. yapıyormuş.
Multi-Tasking destekli işletim sistemleri, Data Eşzamanlaması, konumlama, arama kalitesi ve Bluetooth adamlar genelden vurmuş kazmayı oldu olacak telefon etme özelliğinin haklarını da alsınlar
Ancak,
Sen git AR-GE calismalari icin her sene milyonlarca euro butce ayir harca,karsiliginda tuketici ile dalga gecer gibi ,birbirinin ayni modelleri cikar.
Bir baskasi senin yillarca piyasaya surdugun bu modellerle yapmadigini,yapamadigini,tek bir model ile yapip,pazar payinin,piyasanin anasini aglatsin.
Karsiliginda daha iyisini yaparak,[ki zamaninda cok firsati vardi] cevap verecegine,
Markanin prestijini sarsan beyanatlar ,aciklamar yap.
Davalar ile ugras.
Yeni cihaz mı çıkaracak nedir...
Evet aynen böyle oldu olay nokia haklı..
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