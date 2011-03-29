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Nokia, Apple'ı yeniden dava ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,6b
1
42
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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2009 yılının son döneminde kendilerine ait fikri haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açarak patent savaşını başlatan Nokia; Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun son kararıyıla birlikte patent davasının ilk ayağını kazanan Apple'ı tekrardan dava ediyor.

Nokia'nın Thomson Reuters One aracılığıyla yayınladığı açıklamada Apple'ın neredeyse bütün portatif cihazınlarında kendilerine ait 7 patenti ihlal ettiğini ve bu sebeple Amerika'daki Uluslararası Ticaret Komisyonu'na başvurulduğu belirtildi. Nokia, Apple'ın izinsiz kullandığını iddia ettiği patentlerin Multi-Tasking destekli işletim sistemleri, Data Eşzamanlaması, konumlama, arama kalitesi ve Bluetooth aksesuarlarıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Açıklamada geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun Apple lehine verdiği kararla ilgili olarak ITC ile aynı fikirde olmadıklarını ancak kararın detaylarını görene kadar bir girişimde bulunmayacaklarını belirtildi. Toplamda 46 patentlerinin Apple tarafından ihlal edildiğini ve bunların çoğunun ilk iPhone yapılmadan yıllar önce alındığının altını çizen Nokia'nın Fikri Haklardan Sorumlu başkan yardımcısı Paul Melin ise "Apple, Nokia'nın tescilli yeniliklerini kullanarak ürün hazırlamaya son vermeli" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ticaret Komisyonu, Nokia'nın iddiasının aksine inceledikleri 5 patentte Apple'ın herhangi bir ihlali bulunmadığına karar vermiş ve Apple, patent savaşının ilk ayağında kazanan taraf olmuştu.


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zengier 8 yıl en beğenilen
Davalari Apple ainca ; insallah, masallah ; Nokia acinca hikaye mi oluyor? bravo . varsa ihlal ettigi bir patent ceker cezasini, sanki davayi size acti nokia. Patentlere yorum yapmiyorum; zaten bu konuda Apple da Nokia da ayni seyi yapiyor, bazi kullanim sekillerini bile patentleyip kimseye izin vermiyorlar. hatta apple kendine ait olmayan teknoljilere bile sonradan yamama patent alip millete kullandirtmayan bir sirket.
Davalari Apple ainca ; insallah, masallah ; Nokia acinca hikaye mi oluyor? bravo . varsa ihlal ettigi bir patent ceker cezasini, sanki davayi size acti nokia. ...
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e1ektronick 8 yıl
hakli olan kazansin tarafsizim (=
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HackAv 8 yıl
Yıllar önce patent tini aldın o zaman neden üretmedin...?...Ayak yapma bize Nokia...
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ilkerring 8 yıl
bat nokyaaa
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maknc 8 yıl
ben olsam bende yapardım Nokia iyice popülaritesini kaybediyor model üstüne model çıkarıyor ama Apple sadece 4 modelle (2G-3G-3GS-4) işi götürüyor

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kendali 8 yıl
Bende dava acicam benimde aklıma gelmişti bu fikirler:)))
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macgdestor 8 yıl

Apple,piyasadaki bariz üstünlüğünü bildiğinden stres yapmıcak ama Nokia tırnaklarını yiyerek sonuç bekliycek...Diyelim ki aldı davayı ve Apple'dan milyar dolarlar aldı...eeee Nokia yıllardır aynı kafada o parayı da çarçur edecek...
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Akin_Tr 8 yıl
inşallah nokia alır
amin
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venom88 8 yıl
Telefon satamadığından parayı dava açarak kazanmayı düşünüyor herhalde ..
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velfecir 8 yıl

venom88

Telefon satamadığından parayı dava açarak kazanmayı düşünüyor herhalde ..


bak bu mantıklı


ya benim anlamadığım şu , çok üzerinden - yüzeysel konuşuyorum

symbian ile bu iş olmuyor değil mi? bence olmuyor , bunun gibi hantal-stabil olmayan bir iş. sistemine oluyor diyen yoktur sanırım.şimdi biz kullanıcı aklımızla
bunu düşünüyoruz.

en son bir haber okudum , aklımda kalanını yazıyorum , hürriyet ti sanırım 2-3 gün önce

'''Nokia nın Apple Cevabı Ağır Olacak..Symbian XXX ''''

yeni tel. yapıyormuş.

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MacLoaD 8 yıl
oyy nokia oyy.bu hallermi dusecektin.nerden nereye .zamaninda nokia dendiginde akan sular dururdu.-))
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erkan0075 8 yıl
Unutmayın ki Apple, (şirket adını tam hatırlamasam da HTC'ye sanırım) patent ihlali davası açmıştı. Patentin konusu ise sıkı durun: Mobil cihazın pil ömrünü arttırmak için işlemci saat hızını düşürmek. Sonuçta Apple da bunu az yapmıyor, ne diyelim. Etme bulma dünyası. Umarım biraz da Apple patent ihlali cezası ve bedeli öder.
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séquestre 8 yıl
Nokia kendini rezil etmeye devam ediyor.

Multi-Tasking destekli işletim sistemleri, Data Eşzamanlaması, konumlama, arama kalitesi ve Bluetooth adamlar genelden vurmuş kazmayı oldu olacak telefon etme özelliğinin haklarını da alsınlar
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Technotronic 8 yıl
nokia kafayi yedi saga sola bulasmaya basladi
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MaSSive 8 yıl
Nokia ileri surdugu konular hakkinda,Apple a actigi davalarda haklidir,degildir bilemem.

Ancak,

Sen git AR-GE calismalari icin her sene milyonlarca euro butce ayir harca,karsiliginda tuketici ile dalga gecer gibi ,birbirinin ayni modelleri cikar.
Bir baskasi senin yillarca piyasaya surdugun bu modellerle yapmadigini,yapamadigini,tek bir model ile yapip,pazar payinin,piyasanin anasini aglatsin.

Karsiliginda daha iyisini yaparak,[ki zamaninda cok firsati vardi] cevap verecegine,

Markanin prestijini sarsan beyanatlar ,aciklamar yap.

Davalar ile ugras.



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samtual 8 yıl
Nokia yı, kaset çıkarcağı zaman olay çıkaran kalitesiz şarkıcılara benzettim bir an gözümde.
Yeni cihaz mı çıkaracak nedir...

Symbian, intihar ettirir.
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Fashionality 8 yıl

MaSSive

Nokia ileri surdugu konular hakkinda,Apple a actigi davalarda haklidir,degildir bilemem.

Ancak,

Sen git AR-GE calismalari icin her sene milyonlarca euro butce ayir harca,karsiliginda tuketici ile dalga gecer gibi ,birbirinin ayni modelleri cikar.
Bir baskasi senin yillarca piyasaya surdugun bu modellerle yapmadigini,yapamadigini,tek bir model ile yapip,pazar payinin,piyasanin anasini aglatsin.

Karsiliginda daha iyisini yaparak,[ki zamaninda cok firsati vardi] cevap verecegine,

Markanin prestijini sarsan beyanatlar ,aciklamar yap.

Davalar ile ugras.







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panelci 8 yıl
İ Phonu gören masum Nokia CEO'sunun ilk lafı;"şerefsizim benim aklıma gelmişti" ve ardından dava açıldı..
Evet aynen böyle oldu olay nokia haklı..
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Saydam 8 yıl
Arama yapıyor olmasınıda dava etmesi gerekiyor bence :S kafayı üşütmüş bu nokia. bunlarla uğraşacağına adam gibi telefonlar üret
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